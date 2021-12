The Kansan

Flinthills Inv.

Saturday

Note: not all fall times were recorded.

Halstead results

106 — 1. Clayton Considine (5-0): W Zach O'Conner (Cheney) :00; W Noah Mclung (Burden-Central) 16-0 tech fall; W Keaton Bollman (Chaparral) 2:32; W Austin Boatwright (Council Grove) :57; W Bryson Karst (El Dorado) :00.

120 — 1. Luke Overton (2-0): W Grady Tiffany (Council Grove) :00; W Grady Tiffany (Council Grove) :00.

138 — 5. Tucker Divine (4-1): L Jensen Hoeme (Cheney) :00; W David Diaz (Chaparral) :00; W Josiah Smith (Burlingame) :00; CSF. W Tyler Rodgers (Council Grove) 1:07; 5th. W Garet Patrick (Burlingame) 5:15.

145 — Skyler Geer (3-2): W Tred Grusing (Cheney) :00; W Alex Altum (Halstead) :00; QF. W Dylan Wellner (Circle) forfeit; SF. L Connor Collins (Burlingame) :51; CF. L Jesse Rodgers (Council Grove) 9-8.

145 — Alex Altum (0-5): L Tred Grusing (Cheney) :00; L Skyler Geer (Halstead) :00; L Dryston Long (Burlingame) :00; L Ben Looper (Cheney) 3:27; L Landon Hushaw (Burden-Central) :53.

152 — 8. Aaron Caldwell (1-4): L Keegan Kraus (Halstead) :00; W Caleb Mahoney (Council Grove) :00; L Joe Ord (Chaparral) :42; L Bradley Eldridge (Council Grove) :00; 7th. L Miles Easley (Burden-Central) 17-11.

152 — 4. Keegan Kraus (3-2): W Aaron Caldwell (Halstead) :00; W Caleb Mahoney (Council Grove) 2:46; W Bradley Eldridge (Council Grove) 4:34; L Joe Ord (Chaparral) 2:00; CF. L Mickey Mullican (Burlingame) :07.

160 — 6. Christopher VanDyke (2-3): L Elliot Helten (Garden Plain) 0-0; L Austin Bragewitz (Council Grove) 16-8 maj.dec.; W Ben Westbrook (Circle) forfeit; W Ethan Downing (El Dorado) 2:33; 5th. L Seath Long (Burden-Central) 11-10.

160 — 1. Kamden Wise (5-0): W Jose Arevallo (Burlingame) :00; W Cole Wilson (Council Grove) :00; W Miguel Lopez (El Dorado) 2:33; W Seath Long (Burden-Central) 2:00; F. W Elliot Helten (Garden Plain) 3-2.

170 — 3. Patrick Mueller (3-2): W Aden Stuhlsatz (Garden Plain) 2:00; W Josiah Elder (Cheney) :00; L Westin Rose (Circle) 5:19; SF. L Gage Lee (Garden Plain) :00; CF. W Conner Herman (Halstead) :00.

170 — 4. Conner Herman (2-3): W Grady Kuehn (Cheney) :00; L Gage Lee (Garden Plain) 16-0 tech.fall; W Brayden Kermode (Circle) :00; SF. L Westin Rose (Circle) 1:24; CF. L Patrick Mueller (Halstead) :00.

182 — 2. Alex Schulte (4-1): W Noah Carlson (Burlingame) :00; W Thane Stuhlsatz (Garden Plain) 11-5; W Cooper Burns (Burlingame) 2:00; SF. W Brendin Corter (El Dorado) 2:00; F. L Ace Monihen (Council Grove) 2:30.

195 — 5. Gage Meyer (3-2): W Aiden Mays (El Dorado) :00; L Tayler Brown (Flinthills) :00; QF. L Brock Schell (El Dorado) :00; CSF. W Taegan Patty (Circle) forfeit; 5th. W Sergio Garcia-Reyes (Chaparral) :45.

220 — 3. Kaleb Wise (3-1): bye; W Ian Milbradt (Circle) :00; QF. W Anakyn Smith (Chaparral) :40; SF. L Collin Scott (El Dorado) 6-3; CF. W Ian Milbradt (Circle) :46.

220 — 11. Justin Burgess (0-4): L Tristan Busby (El Dorado) :00; L Gavin Girty (Flinthills) :00; L Korden Kinney (Burlingame) :26; L Skylar Bonjour (Burden-Central) 1:06.

285 — 5. Jacob Rose (3-2): L Isaiah King (Circle) :00; W Colt Metcalfe (Council Grove) :42; W Tyler Worthington (El Dorado) :00; L Tomas Arellano (Burlingame) :17; 5th. W Carter Walker (Circle) injury default.

285 — 9. Jaerson Mumford (1-4): L Peyton Becker (Cheney) :00; L Carson Gates (Chaparral) :00; L Carter Walker (Circle) 1:29; L Abel Urbina (El Dorado) :34; 9th. W Colt Metcalfe (Council Grove) 1:15.