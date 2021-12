Newton Invitational I

The Kansan

Thursday, NHS Pool

Scorers and Newton results

(Only A relays scored barring a DQ)

x-exhibition.

Team scores — Andover Central 314, Derby 235, Andover 210, Newton 168, Buhler 133, Valley Center 122, Winfield 79, Dodge City 45, Hutchinson 35.

200-yd. medley relay — 1. Andover Central (Damico, N.Krueger, Lee, L.Krueger) 1:44.54, 2. Andover (Diefenbach, D.Gott, Neugent, J.Gott) 1:50.26, 4. Newton (Barron, Gentil, Hodge, Musser) 1:50.90, 5. Derby (Hays, McCabe, Phetsomphou, Tayrien) 1:53.32, 6. Valley Center (Morand, Tipton, Fitch, Holmes) 1:55.58, 7. Buhler (Banning, Cross, Hines, Helus) 1:55.99, 13. Dodge City (Valente, Richter, Hiemstra, Riefoli) 2:11.58, 14. Winfield (Reed, Cantu, Gray, Dolch) 2:12.46. 10. Newton B (Franz, Kupiec, Wall, Anderson) 2:05.66-x

200-yd. freestyle — 1. Lee AC 1:55.43, 2. Finney AC 1:58.63, 3. Damico AC 1:59.39, 4. Diefenbach And. 2:00.80, 5. Espinoza D 2:03.33, 6. H.Gott And. 2:05.22, 7. Dolch W 2:11.49, 8. Nickel D 2:17.45, 9. Anderson N 2:24.21, 10. Most H 2:25.43, 11. Rocco D 2:26.81, 12. Trumpp B 2:27.28. 17. Mueller N 3:09.64.

200-yd. individual medley — 1. McCabe D 2:01.56, 2. Nguyen 2:02.94, 3. L.Krueger AC 2:07.07, 4. Fooshee AC 2:12.39, 5. Hines B 2:20.88, 6. D.Gott And. 2:22.10, 7. Kendall W 2:32.97, 8. Whitetree D 2:40.80, 9. Wall N 2:44.07, 10. Jewers Win. 3:01.60, 11. Goertzen B 3:01.61, 12. Mitchell N 3:03.79.

50-yd. freestyle — 1. Blankenship AC 23.57, 2. Hodge N 23.71, 3. Tipton VC 24.47, 4. Hays D 24.54, 5. Musser N 24.73, 6. Fitch VC 24.75, 7. Holmes VC 24.96, 8. Tayrien D 25.25, 10. Damico AC 25.60, 11. Helus B 25.67, 13. Stumpe And. 26.53, 14. Rimbey H 26.63. 15. Anderson N 26.66. Newton exhibitions: Friesen Guhr 28.14, Revel 30.28, Castillo 30.94, Antle 31.13, Mueller 36.41, Foreman 41.73, House 43.42.

Diving — 1. Kenzel D 161.25, 2. Franz N 146.65, 3. Harwell D 145.70, 4. Helus B 139.10, 5. Frees B 126.50, 6. Gardner B 124.05, 7. Gentil N 119.45, 8. Freistuhler D 106,25.

100-yd. butterfly — 1. J.Gott And. 57.03, 2. Lee AC 58.44, 3. Hines B 1:00.59, 4. Van-Hiel AC 1:05.32, 5. Hays D 1:05.33, 6. Barron N 1:06.13, 7. Gray W 1:09.77, 8. Meek D 1:12.10, 9. Shank B 1:12.28, 10. Phillips And. 1:13.46, 11. Phetsomphou D 1:14.35, 12. Neighbor B 1:18.24.

100-yd. freestyle — 1. N.Krueger AC 52.51, 2. Diefenbach And. 53.07, 3. Hodge N 53.57, 4. Neugent And. 55.40, 5. Holmes VC 57.75, 6. Musser N 58.24, 7. Riefoli DC 58.78, 8. Banning B 58.81, 9. Stumpe And. 59.28, 10. Nickel D 59.37, 11. Tayrien D 59.60, 12. Rimbey H 1:01.61. 16. Wall N 1:04.58. Newton exhibitions: Friesen Guhr 1:04.45, Revel 1:15.15, Castillo 1:15.96, Perilli 1:48.76.

500-yd. freestyle — 1. J.Gott And. 5:08.96, 2. Fooshee AC 5:16.00, 3. Finney AC 5:25.52, 4. H.Gott And. 5:51.08, 5. Espinoza D 5:54.86, 6. Morand VC 6:17.89, 7. Dolch W 6:18.00, 8. Cross B 6:24.38, 9. Trumpp B 6:30.29, 10. Rocco D 6:41.31, 11. Hiemstra DC 6:47.33, 12. Whitetree D 7:01.71.

200-yd. freestyle relay — 1. Derby (McCabe, Nickel, Tayrien, Hays) 1:38.12, 2. Valley Center (Morand, Tipton, Fitch, Holmes) 1:38.66, 3. Andover Central (Blankenship, Huber, Finney, Van-Hiel) 1:41.44, 4. Andover (D.Gott, Stumpe, Ellis, H.Gott) 1:43.09, 5. Buhler (Hines, Trumpp, Banning, Helus) 1:43.59, 8. Newton (Kupiec, Franz, Friesen Guhr, Antle) 1:53.06, 9. Winfield (Pharakokekham, Kendall, Thompson, Dolch) 1:54.88, 11. Hutchinson (Most, Reimer, Franz, Rimbey) 1:56.25, 13. Dodge City (Ramirez, Bellido Pazos, Falcon, Cacik) 2:13.87. 14. Newton B (Revel, Castillo, Mueller, Perilli) 2:19.77-x.

100-yd. backstroke — 1. L.Krueger AC 58.47, 2. Barron N 1:01.19, 3. D.Gott And. 1:01.90, 4. Blankenship AC 1:03.60, 5. Tipton VC 1:04.88, 6. Van-Hiel AC 1:07.21, 7. Ellis And. 1:08.29, 8. Meek D 1:11.73, 9. Gray W 1:11.98, 10. Banning B 1:12.24, 11. Conrady VC 1:13.74, 12. Phillips And. 1:13.91. 23. House N 2:08.00, 24. Foreman N 2:10.47.

100-yd. breaststroke — 1. McCabe D 1:02.98, 2. N.Krueger AC 1:03.12, 3. Nguyen AC 1:03.79, 4. Neugent And. 1:10.68, 5. Phetsomphou D 1:12.77, 6. Fitch VC 1:14.87, 7. Gentil N 1:15.72, 8. McNutt D 1:15.89, 9. Cross B 1:17.73, 10. Vincent AC 1:17.99, 11. Kendall W 1:19.57, 12. Shank B 1:22.01. 14. Kupiec N 1:23.56.

400-yd. freestyle relay — Andover Central (Lee, N.Krueger, Damico, L.Krueger) 3:29.08, 2. Andover (Ellis, J.Gott, Neugent, Diefenbrock) 3:39.50, 4. Newton (Barron, Franz, Hodge, Musser) 3:47.98, 5. Derby (Espinoza, Nickel, Meek, Phetsomphou) 3:58.62, 9. Hutchinson (Most, Reimer, Casteneda, Rimbey) 4:30.00, 10. Winfield (Reed, Jewers, Speer, Gray) 4:31.56, 11. Dodge City (Hiemstra, Valente, Richter, Riefoli) 4:31.66, 12. Buhler (Morgan, H.Trumpp, W.Trumpp, Shank) 4:36.66, 14. Valley Center (Villarreal, Cline, Morand, Hellwig) 5:20.69. 7. Newton B (Wall, Kupiec, Friesen Guhr, Gentil) 4:26.37-x.