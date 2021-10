Newton Invitational cross country results

The Kansan

Saturday

Centennial Park

GIRLS

Team scores — Derby 44, Maize South 61, Dodge City 90, Andover 99, Liberal 151, Wamego 153, Valley Center 173, Andover Central 174, Newton 186. McPherson, Campus no team score.

Individuals — 1. Kelly, Britton MS 19:42.0; 2. Larson, Serenity DC 19:55.4; 3. Vetter, Lizzie And. 20:01.0; 4. Clevenger, Chloe McP. 20:27.4; 5. Hazen, Katie Der. 20:36.2; 6. Cerda, Daniela Lib. 20:45.0; 7. Grover, Hannah VC 20:50.6; 8. Kalb, Vivian Der. 20:54.7; 9. Sheilds, Kendall MS 20:59.8; 10. McComb, Haley Der. 21:10.6; 11. Monaghan, Abigail Der. 21:21.0; 12. Lind, Charlee Wam. 21:39.3; 13. Henderson, Emma MS 21:49.1; 14. Pauly, Sage MS 21:51.0; 15. Hula, Piper Der. 21:57.0; 16. Orozco, Daisy DC 21:57.4; 17. Pittenger-Reed, Sariah Wam. 21:58.2; 18. Wilkerson, Emilia Wam. 22:15.0; 19. Day, Gabrielle And. 22:16.8; 20. Rodriguez, Norma DC 22:20.8; 21. Gere, Alex DC 22:26.1; 22. Kelly, Jayda And. 22:28.6; 23. Elder, Evie McP. 22:34.5; 24. Sears, Ali And. Ct. 22:36.0; 25. Silva, Lexi Der. 22:39.5; 26. Weidler, Savannah And. Ct. 22:41.4; 27. West, Hallie Lib. 22:41.6; 28. Ericksen, Hailey And 22:49.9; 29. Crowell, Bella MS 22:56.3; 30. Brower, Greenley MS 22:59.4; 31. Schmidt, Aspen New. 23:01.3; 32. McAdam, Bridget Der. 23:07.5; 33. Fields, Chloe And. 23:10.2; 34. Mitchell, Kennedy MS 23:15.5; 35. Weihe, Maggy VC 23:22.0; 36. Estrada, Karina DC 23:28.7; 37. Engle, Libby And. Ct. 23:31.7; 38. Fitzgerald, Bentley Lib. 23:34.3; 39. Corbett, Anna Cam. 23:34.4; 40. Madrigal, Angelica New. 23:37.7; 41. Maxwell, Ava Lib. 23:40.6; 42. Mayes, Ella New. 23:45.9; 43. Bergquist , Elia New. 23:45.9; 44. Torres, Emily New. 24:03.0; 45. Hendricks, Renae McP. 24:03.7; 46. Burillo, Lidia And. Ct. 24:07.0; 47. Schrag, Bethany VC 24:07.9; 48. Gamez, Arely DC 24:11.3; 49. Hershberger, Sara VC 24:15.3; 50. Grover, Sophie VC 24:16.9; 51. Garcia, Angela Lib. 24:26.1; 52. Moses, Madison VC 24:26.9; 53. Haberichter, Kara And. 24:32.1; 54. Cerda, Ariana Lib. 24:34.4; 55. McClellan, Elizabeth And. Ct. 24:39.5; 56. Heskett, Emily McP. 24:46.0; 57. Armenta, Arias DC 24:51.2; 58. Zachgo, Molly Wam. 25:03.8; 59. Kimball, Meagan And. 25:09.8; 60. Gutierrez, Isabela Lib. 25:51.3; 61. Benson, Margret Wam. 26:11.8; 62. Kahihikolo, Harmoney Cam. 26:15.8; 63. Lindsay, Isabella Cam. 26:27.8; 64. Wilden, Makenzie Wam. 26:56.8.

BOYS

Team scores — Wamego 39, Maize South 77, Dodge City 98, Campus 121, Andover 138, Derby 141, Valley Center 173, Newton 190-62, Andover Central 190-70, Liberal 256, McPherson 303, El Dorado 326. Wichita West no team score.

Individuals — 1. Morenz, Noah Wam. 16:53.6; 2. Schaeffer, Austin MS 16:57.0; 3. Wolfe, Emery Wam. 17:16.0; 4. Cutting, Harrison Wam. 17:17.1; 5. Finney, Ethan And. Ct. 17:18.2; 6. Stegman, Brady Wam. 17:18.3; 7. O'Neil, Landen And. Ct. 17:19.3; 8. Decker, Vaughn MS 17:25.6; 9. Hauck, Kaden And. 17:26.9; 10. Hock, Austin Der. 17:29.1; 11. Hock, Ethan Der. 17:29.6; 12. Ultreras, David DC 17:36.8; 13. Ebers, Steele MS 17:37.8; 14. Sevart, Paul Cam. 17:41.6; 15. Moses, Brock VC 17:47.2; 16. Bloom, Brody Cam. 17:48.5; 17. Marquez, Martin DC 17:55.2; 18. Banuelos, Mathew DC 17:57.1; 19. Anderson, Kaden New. 17:57.8; 20. Moses, Dalton VC 18:01.0; 21. Hippisley, John And. 18:01.9; 22. Lamas, Danny DC 18:06.4; 23. Franke, Evan Der. 18:09.2; 24. Davis, Aiden And. 18:10.7; 25. Cutting, Jon Wam. 18:12.7; 26. Edwards, Elijah MS 18:14.6; 27. Letterman, Peyton Cam. 18:15.1; 28. Fenoglio, Xander MS 18:20.3; 29. Chavez, Josias DC 18:22.9; 30. Whitson, Jeremiah Cam. 18:23.5; 31. Ashihi, Tylen El.D. 18:32.2; 32. Foster, M.J. Lib. 18:33.6; 33. Barnett, Alexander New. 18:35.0; 34. Mortensen, Nathan Cam. 18:40.5; 35. Juarez, Brandon DC 18:41.8; 36. Ricke, Jared And. 18:48.0; 37. Treaster , Nick New. 18:49.7; 38. Hailey, Joshua VC 18:53.4; 39. Mendez, Tito McP. 18:53.7; 40. Kaufman, Lucas New. 18:53.9; 41. Schrag, Noah VC 18:56.5; 42. Hupe, Alec Wam. 19:02.4; 43. Amparan, Daniel Lib. 19:03.0; 44. Aguilar, George DC 19:05.8; 45. Elder, Ethan McP. 19:07.1; 46. King, Jarron Der. 19:11.0; 47. Arneson, Kaleb Cam. 19:11.3; 48. Williams, Nick And. 19:11.8; 49. Vincent, Marcel And. Ct. 19:12.4; 50. Le, Patrick MS 19:14.1; 51. Brown, Isaac Der. 19:16.0; 52. Hedden, Alex Der. 19:16.1; 53. Eck, Levi MS 19:16.3; 54. Diefenbach, Ian And. 19:28.3; 55. Rieschick, Coulter And. 19:31.9; 56. Tucker, Landen Der. 19:32.0; 57. Morales, Enrique Lib. 19:36.5; 58. Fultz, Boden Wam. 19:36.8; 59. Ehrstein , Mason VC 19:53.7; 60. Naranjo, Jack Lib. 19:58.8; 61. Hodge, Simon New. 20:01.4; 62. Koontz, Caleb New. 20:03.0; 63. Gates, Levi And. Ct. 20:12.9; 64. Ortega, Bryan Lib. 20:16.0; 65. Byrd, Michael Lib. 20:18.3; 66. Carter, Alex And. Ct. 20:28.0; 67. Gentil, Pablo New. 20:32.0; 68. Holland, Joe Cam. 20:34.3; 69. Floyd, Garrett McP. 20:41.9; 70. Baysinger, Avery And. Ct. 20:43.8; 71. Flurry, Preston El.D. 20:50.3; 72. Ferley, John El.D. 20:50.6; 73. Bastian, Caden VC 20:50.7; 74. Burgess, Brock McP. 20:54.1; 75. Greene, Sam El.D. 21:09.5; 76. Keough, Dylan WW 21:11.1; 77. Mai, Roman McP. 21:25.9; 78. Torres-Clark, TyJulio WW 21:26.9; 79. Jensen, Joe El.D. 21:51.0; 80. Duran, Isaac WW 22:10.3; 81. Greene, Hayden El.D. 22:47.7.

JV GIRLS

Team scores — Derby 43, Dodge City 45, Andover 71, Valley Center 75, Andover Central 118.

Winner and Newton results — 1. Yates, Andrea DC 23:01.7; 12. Fair, Taylor New. 24:58.8; 37. Cook, Shae New. 27:12.0; 49. Sulejmani, Amina New. 28:34.3; 60. Murray, Jaymie New. 31:13.4.

JV BOYS

Team scores — Andover 49, Dodge City 49, Maize South 70, Wamego 109, Campus 132, Derby 186, Newton 194, Valley Center 233, McPherson 241, Andover Central 249, Liberal 269, El Dorado 344.

Winner and Newton results — 1. Vaga, Alexis DC 19:01.3; 12. Southern, Michael New. 19:48.6; 27. Dillon , Drew New. 20:24.4; 36. Lunsford, Landon New. 20:49.3; 68. Mueller, Earl New. 22:19.7; 82. Stenzel , Luke New. 23:12.2; 83. Sanchez, Gabe New. 23:30.8.

C-TEAM BOYS

Team scores — Wamego 29, Andover Central 45, Valley Center 60, Dodge City 84.

Winner and Newton results — 1. VanHiel, Xavier And. Ct. 21:02.9; 29. Sattler, Chris New. 29:04.8; 33. Wurdeman, Jacob New. 34:40.3.

MIDDLE SCHOOL

Seventh-grade girls

1.5 miles

Team scores — Newton Chisholm 23, Valley Center 33.

Winner and Newton results — 1. Shultz, Kaylie, Lakewood 9:46.3; 3. Rickard, Caroline Chis. 10:23.2; 5. Treaster, Brooklynn Chis. 10:34.8; 12. Smith, Lily Chis. 12:05.9; 14. Anderson, Kaiya Chis. 12:07.1; 15. Ross, Jorgee Chis. 12:10.3; 19. Sawatzky, Tatiana Chis. 13:04.4; 23. Ryan, Madelynn Chis. 13:49.8; 25. Weldon, Leah Chis. 14:26.9; 27. Voigt, Parker Chis. 17:24.0; 28. Pittman, Taryn Chis. 18:24.0.

Seventh-grade boys

1.5 miles

Team scores — Valley Center 34, Lakewood 43, Salina South 56, Newton Chisholm 88.

Winner and Newton results — 1. Webb, Nathan VC 9:20.8; 15. Horn, John Chis. 10:36.5; 16. Johnson, Asher Chis. 10:42.1; 21. Pringle, Derrick Chis. 11:16.1; 25. Adams, Ethan Chis. 11:45.8; 26. Graber, Isaac Chis. 11:48.7; 33. Schmidt, Soloman Chis. 13:36.6.

Eighth-grade girls

2 miles

Team scores — Valley Center 15.

Winner and Newton results — 1. Arceo, Alina Sal.So. 13:53.3; 10. Ryan, Ella Chis. 15:57.8; 11. Edwards, Zoey Chis. 16:10.2; 14. Alverez, Joslin Chis. 16:30.3.

Eighth-grade boys

2 miles

Team scores — Lakewood 17, Valley Center 38.

Winner and Newton results — 1. Deniau-Young, Liam, Lakewood 11:56.8; 12. Ebert, Cole Chis. 14:07.6; 15. Snow, Levi Chis. 14:29.8; 22. Rodriguez, Kalen Chis. 16:03.0; 26. Peterson, Michael Chis. 20:05.7.