15 Bethel Threshers vs. Bethany Swedes

6 p.m. Saturday, Thresher Stadium

Tickets and admittance procedures at https://bethelthreshers.com/sports/2021/6/9/6147_132677263328766727.aspx.

Livestream at https://kcacnetwork.com/bethel/.

Series — (since 1946) Ottawa leads 64-28.

Last season — Bethel 38, Bethany 0

Bethel Threshers

(3-1, 3-1 KCAC)

W @ McPherson 24-0

W Friends 59-3

L #16 Kansas Wesleyan 31-24

W @ Ottawa 40-17

Bethany Swedes

(0-3, 0-3 KCAC)

L #25 Southwestern 35-9

L @ #15 Avila 46-15

L #12 Kansas Wesleyan 54-0

Bethel roster

1 Kayden Christiansen, So., RB, 5-10, 205, Lakin, Lakin HS

1 Phillip Williams, Jr., DB, 5-11, 175, Houston, Heights HS

2 Landon Barnes, Sr., QB, 5-10, 190, Ashland City, Tenn., Cheatham County HS

3 Josh Maran, Jr., QB, 6-0, 185, Bakersfield, Calif., Bakersfield College

3 Trey Palmer, Jr., DB, 5-10, 170, Pearland, Texas, Shadow Creek HS

4 Ja'Marius Bailey, Fr., DB, 6-0, 175, Waco, Texas, University HS

4 Jacob Maran, Jr., DB, 6-0, 190, Bakersfield, Calif., California Lutheran University

5 Colton McCarty, Fr., DB, 6-0, 200, Bird City, Cheylin HS

5 Mario Quintero, So., RB, 5-5, 155, Haven, Haven HS

6 Rodrick Edwards, Fr., DB, 5-10, 165, Houston, Cy Ranch HS

6 Mason Murray, Jr., RB, 6-0, 195, Sour Lake, Texas, Southern Nazarene

7 Ryan Clark, Jr., LB, 5-11, 205, Edmond, Okla., University of Central Oklahoma

7 Brett Esch, So., QB, 5-10, 185, Carrollton, Texas, Creekview HS

8 Conor Carey, Fr., LB, 6-1, 160, Lander, Wyo., Lander Valley HS

8 Tanner Galliart, Sr., WR, 6-3, 210, Larned, Garden City

9 Jesse Garcia, Jr., RB, 5-11, 186, Key West, Fla., Key West HS

9 Caden Hernandez, Fr., RB, 5-7, 155, Yukon, Okla., Yukon HS

10 DJ Ciers, Fr., QB, 5-11, 175, Houston, Cy Ranch HS

10 Raydon Kuehne, Fr., DB, 5-11, 175, Cordell, Okla., Cordell HS

11 Dagen Goodner, So., LB, 6-0, 205, Humboldt, Humboldt HS

11 Julian Jackson, So., RB, 5-3, 165, Columbia, S.C., Methodist University

12 Scott Grider, Fr., LB, 5-10, 200, Halstead, Halstead HS

12 Darrius Pamplin, Fr., DB, 5-9, 170, Houston, Dobie HS

13 Kinady Macon, Fr., DB, 5-11, 175, Jacksonville, Ark., Sylvian Hills HS

13 James Menard, Fr., QB, 6-2, 180, Orange, Texas, Deweyville HS

14 Grant Godsey, So., DB, 5-9, 160, Centerton, Ark., Bentonville HS

14 Camryn Harrison, Sr., RB, 5-9, 170, Austin, Manor HS

15 Dominique Copeland, Sr., DB, 6-0, 185, LaGrange, Ga., Harding University

15 Davontae Pickard, So., RB, 5-10, 180, Piedmont, Okla., Piedmont HS

16 Ben Bollinger, Fr., WR, 6-3, 195, Hesston, Hesston HS

16 Logan DeMond, Jr., K, 6-0, 165, Larned, Larned HS

17 Jace Halbaedier, Fr., LB, 5-9, 210, Willis, Texas, Willis HS

17 James Henault, Fr., QB, 6-0, 215, Edmond, Okla., Oklahoma Christian Academy

18 Kade Miller, Jr., LB, 6-1, 190, Osborne, Osborne HS

18 Hooper Schroeder, Fr., QB, 6-0, 185, Sedgwick, Sedgwick HS

19 Mitchell Monteith, Fr., QB, 6-0, 205, Duncan, Okla., Empire HS

20 Kale Schroeder, Fr., RB, 5-9, 180, Sedgwick, Sedgwick HS

21 Seth Weatherby, Jr., DB, 5-9, 165, Midland, Texas, Greenwood HS

22 Josh Seabolt, Sr., LB, 5-9, 210, Cimarron, Cimarron HS

23 Tate Seabolt, Fr., LB, 5-8, 205, Cimarron, Cimarron HS

24 Rudy Juarez, Sr., RB, 5-9, 185, Brownsville, Texas, Lindenwood-Belleville

25 Joey Blakesley, So., DB, 5-11, 200, Topeka, Washburn Rural HS

26 Hunter Riddick, Fr., LB, 5-7, 175, Aztec, N.M., Aztec HS

27 Garrett Slater, Fr., DB, 5-10, 165, Hesston, Hesston HS

28 Brenden Sanders, So., DB, 6-1, 170, Round Rock, Texas, Stony Point HS

29 Robin Neely, Fr., DB, 6-0, 170, Houston, Texas, Cy Ranch HS

30 Tyler Dobbs, So., LB, 5-8, 215, Parker, Colo., Hamline University

31 Derrick Hudson, Sr., LB, 5-10, 220, DeSoto, Texas, DeSoto HS

32 Dalen Kistner, Jr., DL, 5-10, 195, Hartford, Hartford HS

33 Brayden Francis, Sr., WR, 5-10, 185, Sedgwick, Sedgwick HS

34 Tucker Smith, So., RB, 6-0, 180, Muscotah, Atchison County HS

35 Drannon Lenox, Jr., LB, 5-11, 200, Norman, Okla., Norman HS

36 Cade Mason, Fr., RB, 5-10, 170, Hoisington, Hoisington HS

37 Kashius McCray, Fr., RB, 5-8, 200, Houston, Cy Ranch HS

38 Byron Blassingame, So., DL, 6-1, 260, Houston, Cypress Creek HS

39 Jakoby Masters, Jr., DB, 5-11, 150, Lawrence, Lawrence HS

40 Chantz Scurry, Sr., RB, 6-0, 205, Ardmore, Okla., Ardmore HS

42 Tristen Burger, So., DB, 5-9, 165, Larned, Larned HS

43 Conlan Bruggeman, So., DL, 5-10, 170, Holton, Jackson Heights HS

44 Lukas Williams, Fr., DL, 6-1, 230, Burleson, Texas, Burleson HS

45 Avery Hawkins, Sr., DL, 6-0, 250, Smith Center, Smith Center HS

46 Cyrus Green, Fr., LB, 5-11, 225, Atwood, Atwood HS

47 Austin Price, So., DB, 5-10, 185, Russell, Russell HS

48 Jerret Delancy, Jr., RB, Wichita, Word of Life HS

49 Colby Matlock, Fr., RB, Oklahoma City

50 Keegan Martin, Jr., OL, 6-1, 255, Yale, Okla., Yale HS

51 John Henson, Jr., LB, 5-9, 215, Bembrook, Texas, Bembrook HS

52 Doug Grider, Fr., DL, 6-2, 240, Halstead, Halstead HS

53 Caden McArthur, Fr., LB, 5-10, 200, Cleveland, Okla., Cleveland HS

54 James Goff, Fr., LB, 6-0, 205, Delta, Colo., Delta HS

55 Cayle Irvin, So., LB, 6-0, 225, Alto, Texas, Alto HS

56 Trent Reyes, So., OL, 5-11, 250, Boling, Texas, Boling HS

57 Bryce Underwood, Sr., DL, 5-8, 235, Bakersfield, Calif., Bakersfield College

58 Thomas Kucera, Jr., OL, 5-9, 275, Wichita, Wichita North HS

59 Jairo Castillo Jr., Fr., DL, 5-9, 235, Houston, Shadow Creek HS

60 Ethan Entz, So., OL, 6-5, 270, Newton, Dordt University

62 Noah Ballesteros, Sr., OL, 6-2, 250, San Diego, Southwest HS

63 Ryan Junkermeier, Jr., OL, 6-3, 245, Plainville, Plainville HS

64 Marvin Phillips, Sr., OL, 5-8, 325, Houston, North Shore HS

65 Loggan Birch, Fr., OL, 6-2, 250, Burleson, Texas, Centennial HS

66 Jabril Powell, So., OL, 5-11, 260, China Spring, Texas, China Spring HS

67 Kainan Wade, Fr., OL, 6-0, 255, Cleveland, Okla., Cleveland HS

68 Bryan Parker, So., DL, 6-1, 280, Lewisville, Texas, Lewisville HS

69 Draven Johnson, So., OL, 6-4, 295, Stigler, Okla., Stigler HS

70 Ryan Gregg, Jr., OL, 6-1, 270, Edmond, Okla., Oklahoma Christian Academy

71 Ben Rudeen, Fr., OL, 6-2, 270, Osage City, Mission Valley HS

72 Cole Herman, Fr., OL, 6-4, 285, Halstead, Halstead HS

73 Carson Randall, Fr., OL, 6-0, 280, Farmington, N.M., Piedra Vista HS

74 Kyree Watkins, Fr., DL, 6-0, 295, Benton, Ark., Benton HS

75 Keaton Shaffer, So., OL, 6-2, 270, Stigler, Okla., Stigler HS

76 Reis Jennings, Jr., DL, 5-10, 210, Salina, Ell-Saline HS

77 Antwon Thompson, Jr., OL, 6-4, 275, Bakersfield, Calif., Bakersfield HS

78 William Bost, Fr., OL, 6-1, 250, Yukon, Okla., Yukon HS

79 Reese Bennett, So., OL, 6-1, 280, Spring, Texas, Klein Collins HS

80 Noah Phillips, Fr., WR, 6-1, 195, Argonia, Argonia HS

81 Justin Foster, Jr., WR, 5-11, 165, Yale, Okla., Yale HS

84 Quinn Whitley, Jr., WR, 6-3, 200, Oklahoma City, Southern Nazarene

85 Matt Hernandez, Sr., WR, 5-10, 170, Chanute, Chanute HS

86 Clay Hatfield, So., DL, 6-2, 190, Stillwater, Okla., Stillwater HS

87 Alexiou Munnings, Jr., WR, 6-0, 185, Wichita, Word of Life HS

88 Cody Baxter, So., LB, 6-0, 195, Saint Francis, St. Francis HS

89 Isaac Enriquez, So., WR, 6-4, 215, Shafter, Calif., Shafter HS

90 Jarrod Foster, So., LB, 6-0, 205, Yale, Okla., Yale HS

91 Tra Barrientes, Fr., DL, 5-9, 245, Luray, Sylvan Lucas HS

92 Mark Lanier, Sr., DL, 5-10, 300, Akron, Ohio, Clarion University

93 Alex Burtcher, Fr., DL, 6-0, 220, Bakersfield, Calif., Stockdale HS

94 Grant Hause, Fr., DL, 6-2, 230, Seminole, Okla., Seminole HS

95 Ernest Ferrier III, So., DL, 6-0, 290, Humble, Texas, Atascocita HS

96 Brandon Ceniceros, So., DL, 5-11, 235, Larned, Larned HS

98 Jalen Irving, Fr., DL, 6-3, 225, San Antonio, John Jay HS

Coaches

Terry Harrison, Head Coach/Offensive Line

Paul Kempf, Defensive Coordinator/Linebackers

Eric Kelly, Offensive Coordinator/Slot Backs

Jeremy Reed, Assistant Coach

Dentton Hudspeth, CB/Recruiting Coordinator

Gaige Brecheisen, Wide Receivers Coach

Ben Mitchum, Director of Scouting/B-Backs Coach

Bryan Gilmore, Assistant Offensive Line Coach

Curtis Bent, S&C Coordinator/Defensive Line

Daylon Markham, Defensive Backs Coach

Bethany roster

0 Larry Hall, sr., LB, 6-2, 230, Belton, Mo.

1 Joseph Hess, jr., QB, 6-5, 215, Mount Pleasant, Iowa

2 Aaron Tillak, sr., WR, 6-0, 180, San Jose, Calif.

3 Darion Turner, sr., RB, 5-7, 200, Los Angeles

4 Noah Wineteer, sr., WR, 5-10, 175, Euless, Texas

5 Trevin Chandler, jr., WR, 5-7, 150, Pearland, Texas

6 Roodley Toussant, jr., DB, 5-9, 165, Port St Luciz, Fla.

7 R.J. Haberer, jr., TE, 6-3, 240, Luray

8 Jaylin Talbott, jr., DB, 6-0, 215, Louisville

9 Ra'Isaiah Johnson, fr., DL, 6-2, 175, Terrell, Texas

10 Nicholas Mendoza, fr., WR, 5-10, 170, Corpus Christi, Texas

11 Cameron Mayer, fr., QB, 6-4, 220, Lake Jackson, Texas

12 Jeffery Smith, fr., DB, 5-11, 150, Galveston, Texas

13 Elijah Alexander, fr., Ath, 6-4, 215, Minneapolis

14 Nick Truelove, jr., QB, 6-2, 185, Livingston, Texas

15 Joshua Posey, fr., S, 5-11, 170, Atlanta

16 Brock Burnette, fr., WR, 5-10, 163, Davie, Fla.

17 Kobe Martin, jr., QB, 6-0, 180, De Soto, Texas

18 Peyton Mainolfi, fr., QB, 6-5, 220, Royal Palm Beach, Fla.

19 Jacob Madu, fr., WR, 5-11, 170, Arlington, Texas

20 Devon Madron, so., LB, 5-11, 220, Brighton, Colo.

21 J.J. Allen, so., RB, 5-10, 190, Salina

22 Ethan Levy, fr., RB, 5-8, 145, Tulsa, Okla.

23 Dayon Burkhalter, fr., DB, 6-0, 160, Tulsa, Okla.

24 Aaron Bertrand, fr., DB, 6-1, 160, Richardson, Texas

25 Anthony Figueroa, sr., DB, 6-1, 185, Whittier, Calif.

26 Shane Harris, fr., DB, 5-9, 170, Terrell, Texas

27 Chartez Wiley, fr., LB, 6-0, 200, Apo, N.Y.

28 Ahmad Dunlap, fr., K, 5-6, 150, Los Angeles

29 Mario Souter, fr., DB, 5-10, 177, Grand Prairie, Texas

30 Joshua Kelley, fr., DB, 6-1, 160, Arlington, Texas

31 Tristan Wiggins, fr., DB, 5-11, 195, Lewisville, Texas

32 Nick Stevenson, fr., RB, 5-10, 170, Big Sandy, Texas

33 Akeer Franklin, so., RB, 5-8, 175, Jamesburg, N.J.

34 Jacob Barnes, fr., RB, 5-8, 180, Kensington

35 Stefen Brooks, fr., LB, 5-10, 180, Mabank, Texas

36 Jesse Sigrah, fr., WR, 5-3, 135, Lanai City, Hawaii

37 Christian Sipes, fr., WR, 6-2, 160, Wewoka, Okla.

38 Daniel Vallejo, fr., WR, 5-7, 170, Richardson, Texas

39 Christian Woodard, fr., DB, 5-9, 150, Lancaster, Texas

40 Sam Works, jr., DB, 5-5, 195, Corpus Christi, Texas

41 Kevin Jackson, fr., DB, 6-1, 170, Dallas

42 Samuel Sinoti, fr., LB, 6-0, 200, Sandy, Utah

43 Jayden Jones, fr., TE, 5-10, 220, Arlington, Texas

44 Sh'Pone Harris Jr., fr., DL, 5-11, 240, Tulsa, Okla.

45 Myron Lewis, fr., RB, 6-0, 245, Kansas City, Mo.

46 TaRay Graves, jr., TE, 6-1, 240, Minneapolis

47 Phileo Petty, fr., LB, 5-10, 195, Houston

48 Nigel Nelson, fr., DB, 5-10, 160, Texas City, Texas

49 Robert Fick, fr., DL, 6-0, 210, Fort Worth

50 Ajani Fisher, fr., DL, 5-11, 184, Long Beach, Calif.

51 Patrick Giersch, jr., DL, 6-3, 220, Salina

52 Juan Guerra, fr., OL, 6-2, 310, Laredo, Texas

53 Kelan Harper, fr., OL, 6-6, 310, Kapaa, Hawaii

54 Luke Krajicek, jr., DL, 6-2, 260, Salina

55 Michahel Fisher, fr., OL, 5-10, 255, Ennis, Texas

56 Ricardo Ramirez, fr., OL, 5-9, 240, Baytown, Texas

57 Reace Zollicoffer, fr., OL, 6-1, 234, Pueblo, Colo.

58 Sterling Mack, so., DT, 5-11, 299, La Marque, Texas

59 Logan Zollo, fr., OL, 6-0, 275, Davie, Fla.

60 Tyler Lasagna, fr., OL, 5-11, 280, Arlington, Texas

61 Ruben Almendarez, fr., OL, 6-2, 340, Harlingen, Texas

62 Nicolas De La Torre, jr., OL, 6-2, 305, Pflugerville, Texas

63 Darius Hines, fr., OL, 6-0, 226, Los Angeles

64 Dodge Westercamp, fr., OL, 6-1, 260, Pindale, Wyo.

65 Chase Kennedy, fr., OL, 6-1, 282, Houston

66 Tyree Thomas, fr., OL, 6-2, 265, Baton Rouge, La.

67 Hulu Kekahuna Ah Van, fr., OL, 6-0, 270, Kanunakaka, Hawaii

68 Noah Nordgren, fr., OL, 5-5, 230, Fontana

69 Jacob Casillas, sr., OL, 5-11, 305, Roland Heights, Calif.

70 Tristen Evans, fr., DL, 6-3, 200, Seminole, Okla.

71 Leo Torres, fr., OL, 6-3, 375, Salina

72 Hunter Mounce, fr., OL, 6-2, 316, Springdale, Ark.

73 Wyatt Hillius, fr., OL, 5-10, 290, Mesquite, Nev.

75 Collin Haynes, fr., OL, 6-3, 250, Pilot Point, Texas

76 Rowdy Albertson, fr., OL, 6-10, 365, Anadarko, Okla.

77 Logan Vessar, jr., OL, 6-1, 260, Coeur d'Alene, Idaho

78 Carse Bailey, fr., OL, 6-4, 340, Bakersfield, Calif.

79 Logan Kirby, fr., OL, 6-3, 260, Martinez, Calif.

80 Demetric Toney, fr., WR, 5-11, 170, Andalusia, Ala.

81 Kaden Manning, fr., WR, 6-4, 200, Gladewater, Texas

82 Chris Rosas, fr., WR, 6-0, 180, Falfurrias, Texas

83 Charles Carter, fr., WR, 5-8, 160, Mineral Wells, Texas

85 Adam Beltowsky, so., TE, 6-6, 230, Minneapolis

86 Karran Evans, fr., WR, 6-3, 195, Shawnee, Okla.

87 Trevion Nicholas, fr., WR, 5-10, 170, Eufaula, Okla.

88 Denim Jones, fr., WR, 6-1, 226, Dallas

89 Sabian Landis, fr., TE, 6-2, 220, Summerfield, Texas

90 Louis Villa, fr., LB, 5-10, 207, Aurora, Colo.

91 Jaydon Harris, fr., LB, 5-9, 237, Cleveland, Texas

92 Alexander Rodriquez, fr., LB, 5-11, 183, Pearland, Texas

93 Reed Dix, fr., DL, 6-2, 230, Cocoa, Fla.

94 Lucas Rangel, fr., LB, 5-8, 198, Hereford, Texas

95 Charles Black, fr., OL, 6-4, 400, South Bend, Ind.

96 Julian Carpenter, fr., LB, 5-11, 210, Phoenix, Ariz.

97 Nicholas Rivera, fr., LB, 6-1, 220, Clearwater, Fla.

98 Zeeke Mumford, fr., K, 5-11, 165, Gawker, Australia

99 Nigel Nolley, fr., DL, 6-2, 280, Lawrenceville, Ga.

Terreal Galloway, so., DL, 5-8, 246, Tulsa, Okla.

Josiah Hardrick, so., RB, 5-7, 173, Moore, Okla.

Jamarie Jackson, so., WR, 5-9, 175, Apoka, Fla.

Demile Pryce, so., DB, 5-11, 175, Dallas

Gary Smith, sr., WR, 6-5, 185, St. Paul, Minnesota

Due to the spread of COVID-19, many athletic seasons were cut short from the Spring of 2020 until the Winter of 2021. All participating student-athletes were able to retain their year of eligibility from the NAIA.

Student-Athletes listed as CV on rosters are seniors who have chosen to utilize the extra year of eligibility given to them by the NAIA for the Covid exemption.

Coaches

Tyrone Carter, Head Coach, 2nd season, University of Phoenix

Chris Snyder, Assoc. HC / Off. Coord./Recruiting Coord, 1st season

Justin Kosik, Defensive Coord. / Strength Coach, 2nd season

Leon Williams, Defensive Line, 2nd season

Shawn Kincade, Wide Receivers, 2nd season

Vincent Grigsby, Offensive Line/ Run Game Coord., 1st season

Cody Dieffenbaugher, Defensive Backs/ Special Teams Coord., 1st season