Class 5A track regionals

The Kansan

Thursday

at Valley Center

Top four to state, top six score.

J-tie-breaker applied.

GIRLS

Team scores — Great Bend 143.83, Valley Center 94, Topeka West 88, Newton 60, Salina Central 57, Hays 56.5, Emporia 30, Salina South 28.66.

3,200-m. run — 1. Diaz, Emilia GB 11:58.38; 2. Grover, Hannah VC 12:09.14; 3. Willhite, Elizabeth Emp. 12:11.49; 4. Nicholson, Addy GB 12:16.92; 5. Mancino-Hinde, Olivia SS 12:30.12; 6. Sheffy-Harris, Micah Emp. 12:49.79.

100-m. HH — 1. Eldridge, Anna VC 15.58; 2. Premer, McKenzie GB 15.94; 3. Lewallen, Brooklyn Hys. 16.29; 4. Spray, Mersadie GB 16.35; 5. Roberson, Berkley New. 16.73; 6. Henderson, Malayah TW 17.59.

4x800-m. relay — 1. Valley Center 9:59.90; 2. Great Bend 10:16.78; 3. Hays 10:25.00; 4. Salina South 10:26.39; 5. Emporia 10:50.48; 6. Salina Central 11:51.28.

100-m. dash — 1. Reed, Victoria TW 12.23; 2. Nelson, Ashlyn VC 12.65; 3. Brooks, Ala'Jah TW 12.66; 4. Varpness, Natalia New. 12.83; 5. Luna, Valarie GB 13.00; 6. Kelly, Alyce VC 13.38. 8. Hendrickson, Gracie New. 13.69; 9. Entz, Camryn New. 13.68.

1,600-m. run — 1. Diaz, Emilia GB 5:25.37; 2. Grover, Hannah VC 5:29.69; 3. Willhite, Elizabeth Emp. 5:40.83; 4. Allen, Grace SS 5:44.23; 5. Horning, Teagan VC 5:48.13; 6. Phelps, Anna TW 5:53.65. 9. Schmidt, Aspen New. 6:13.61; 12. Bergquist, Elia New. 6:30.97; 14. Mayes, Gabriella New. 6:33.19.

4x100-m. relay — 1. Topeka West 50.41; 2. Valley Center 50.70; 3. Hays 50.88; 4. Salina Central 50.92; 5. Newton 52.17; 6. Salina South 53.89.

400-m. dash — 1. Reed, Victoria Topeka West 59.97; 2. Denning, Elle SC 1:01.73; 3. Gomez, Daizy GB 1:03.29; 4. Antonowich, Olivia New. 1:04.27; 5. Hamm, Madelynn New. 1:05.57; 6. Alvarado, Angelica SS 1:07.13. 7. Nembhard, Cate New. 1:07.33.

800-m. run — 1. Hoddy, Jalea VC 2:22.74; 2. Loomis, Emma GB 2:27.49; 3. Jackson, Eliana GB 2:28.00; 4. Jaeger, Amelia Hys. 2:29.20; 5. Ruvalcaba, Sofia Emp. 2:31.30; 6. Arnold, Kylie SS 2:34.82. 10. Adams, Olivia New. 2:45.94.

300-m. LH — 1. Premer, McKenzie GB 47.52; 2. Spray, Mersadie GB 48.45; 3. Lewallen, Brooklyn Hys. 48.76; 4. Eldridge, Anna VC 49.04; 5. Schaffer, Brooklyn Hys. 49.11; 6. Roberson, Berkley New. 50.10.

200-m. dash — 1. Brooks, Ala'Jah TW 26.43; 2. Reed, Victoria TW 26.48; 3. Nelson, Ashlyn VC 26.93; 4. McGrath, Liliana Hys. 27.38; 5. Varpness, Natalia New. 27.72; 6. Ayer, Kaitlyn Emp. 28.75. 10. Entz, Camryn New. 29.89.

4x400-m. relay — 1. Salina Central 4:10.58; 2. Great Bend 4:11.37; 3. Valley Center 4:14.25; 4. Newton 4:19.22; 5. Emporia 4:30.52; 6. Salina South 4:30.56.

Shot put — 1. Warren, Taryn GB 38-0; 2. Peterson, Enyisha New. 32-7 1/2; 3. McNeal, Aunisty SS 32-5; 4. Anderson, Carly New. 31-7; 5. Freeman, Madison SC 31-6; 6. Smith, Markie VC 31-3. 7. Pomeroy, Ann New. 30-7.

Discus — 1. Wilkerson, Mikayla TW 119-1; 2. Geihsler, Reagan SC 118-3; 3. Warren, Taryn GB 116-4; 4. Ervin, Trinity Emp. 115-11; 5. Lohmeyer, Halle Hys. 110-8; 6. Green, Abigail New. 108-7. 11. Mayfield, Lana New. 96-3.

High jump — 1. Regier, Asha New. 5-4; 2. Cunningham, Mykayla SC J5-4; 3. Smith, Candice GB 5-2; 4. Jones, MaKinsey TW 5-0; 5. Loewen, Hayley New. J5-0; 6. McGrath, Liliana Hys. J5-0 0.5; 6. Luna, Valarie GB J5-0 0.5.

Long jump — 1. Green, Reanna Hys. 17-4 1/2; 2. Davis, Adina TW 17-2 1/2; 3. Cunningham, Mykayla SC 16-9 1/2; 4. Ayer, Kaitlyn Emp. 16-4 1/2; 5. McGrath, Liliana Hys. 16-3; 6. Smith, Candice GB 15-6 1/2. 9. Roberson, Berkley New. 15-2 1/4; 16. Hamm, Madelynn New. 13-11.

Javelin — 1. Nachtigal, Macy GB 122-9; 2. McNeal, Aunisty SS 114-4; 3. Blessing, Kyndall GB 110-0; 4. Geihsler, Reagan SC 107-10; 5. Koontz, Abigail New. 107-3; 6. Warren, Taryn GB 99-2. 10. Murry, Jaymie New. 84-5; 14. Rubio, Jennifer New. 74-11.

Triple jump — 1. Loewen, Hayley New. 37-8; 2. Green, Reanna Hys. 35-4; 3. Davis, Adina TW 34-9; 4. Jones, MaKinsey TW 34-3; 5. West, Taryn Emp. 33-9; 6. Smith, Candice GB 33-5. 17. Lujano, Alyssa New. 29-8.

Pole vault — 1. Deines, Lexi GB J9-6; 2. Phillips, Maddy VC J9-6; 3. Hogeland, Anna SC J9-6; 4. Kinsinger, Kaylee VC 9-0; 5. Merlini, Cecilia New. 8-6; 6. Sierminski, Harley SS 8-0; 6. Allen, Liberty SS 8-0; 6. Kuhlman, Katie GB 8-0. 11. Lujano, Alyssa New. J7-6.

BOYS

Team scores — Hays 147, Newton 112, Emporia 90, Great Bend 71, Salina South 40, Salina Central 35, Valley Center 29, Highland Park 20, Topeka West 11.

3,200-m. run — 1. True, Treyson Emp. 9:58.05; 2. Esfeld, Kaiden GB 9:59.17; 3. Schmidt, Luke New. 10:26.41; 4. Barnett, Alexander New. 10:39.78; 5. Laudie, Jonathan Emp. 10:45.29; 6. Leonard, Izaac SS 10:58.49. 7. Anderson, Kaden New. 11:10.62

110-m. HH — 1. Obermeyer, Kyle Emp. 15.64; 2. Adams, TY Hys. 16.53; 3. Regehr, Madison GB 17.00; 4. Robben, Seth SS 17.01; 5. Molello, Ashton VC 17.73; 6. Palacios, Alexandro SS 19.03. Remsberg, Jonah New. 18.02 (prelims).

4x800-m. relay — 1. Newton 8:36.47; 2. Salina Central 8:44.75; 3. Emporia 9:07.06; 4. Great Bend 10:20.21.

100-m. dash — 1. Kanak, Jaren Hys. 10.54; 2. Reed, Tyrell TW 11.08; 3. Bah, Malik Hys. 11.19; 4. Hill, Herman SS 11.29; 5. Keys, Derrick Emp. 11.32; 6. Jackson, Aidan Emp. 11.40. 7. Claussen, Curt New. 11.45; 9. Payan, Rogelio New. 11.67.

1,600-m. run — 1. Esfeld, Kaiden GB 4:29.16; 2. True, Treyson Emp. 4:33.09; 3. Schmidt, Luke New. 4:43.28; 4. Anderson, Kaden New. 4:46.81; 5. Hernandez, Leonardo Hys. 4:47.02; 6. Laudie, Jonathan Emp. 5:01.16.

4x100-m. relay — 1. Hays 43.28; 2. Newton 43.93; 3. Emporia 44.06; 4. Valley Center 44.42; 5. Salina South 45.25; 6. Salina Central 45.63.

400-m. dash — 1. Wilson, Kade VC 51.81; 2. Dominguez, Oliver GB 51.94; 3. Castillo, Santiago New. 52.17; 4. Jackson, Fred Emp. 52.18; 5. Hemmer, Thomas SC 53.21; 6. Torres, Fidel SC 53.78. 10. Vasquez, Jose New. 55.28; 14. Edwards, Elijah New. 57.32.

300-m. IH — 1. Ekerberg, Creed New. 41.78; 2. Obermeyer, Kyle Emp. 42.63; 3. Meyers, Gavin Hys. 43.09; 4. Robben, Seth SS 43.30; 5. Jackson, Aidan Emp. 44.34; 6. Regehr, Madison GB 44.96. 9. Dorrell, Tanner New. 46.70.

800-m. run — 1. Esfeld, Kaiden GB 2:03.31; 2. Griffith, William SC 2:03.65; 3. Hodge, Simon New. 2:03.78; 4. Gaeddert, Gabriel New. 2:04.18; 5. Arellanes, Jaime GB 2:06.09; 6. Secor, Simon New. 2:09.55.

200-m. dash — 1. Kanak, Jaren Hys. 22.49; 2. Richardson, TreVontoe HP 22.66; 3. Jackson, Zachary Emp. 23.40; 4. Scheuerman, Cayden GB 23.76; 5. Reed, Tyrell TW 23.80; 6. Claussen, Curt New. 23.81. 8. Payan, Rogelio New. 24.44; 15. Carr, Camden New. 25.54.

4x400-m. relay — 1. Great Bend 3:32.01; 2. Emporia 3:33.18; 3. Salina Central 3:36.36; 4. Valley Center 3:36.80; 5. Newton 3:37.95; 6. Hays 3:38.43.

Shot put — 1. Haselhorst, Gaven Hys. 53-10; 2. Adams, Trey Hys. 49-0; 3. Kendall, Aiden New. 46-7; 4. Dietz, Kayson SS 46-5; 5. Mick, Davis New. 45-7; 6. Glen, Matthew SC 44-10. 9. Farah, Mohamed New. 42-0.

Discus — 1. Adams, Trey Hys. 164-7; 2. Mick, Davis New. 146-10; 3. Walburn, Grayson Hys. 145-7; 4. Kendall, Aiden New. 145-5; 5. Cain, John VC 133-11; 6. Sanders, Jonathan TW 131-4.

High jump — 1. Dale, Jordan Hys. 6-5; 2. Shea, Alexander SC 6-0; 3. Gates, Avery New. J6-0; 4. Evans, Darell SS 5-10; 5. Bergman, Jarrett VC J5-10; 6. Anderson, Jonaus Emp. 5-8. 9. Vasquez, Jose New. 5-6; 9. Schmidt, Jacob New. 5-6.

Long jump — 1. Kanak, Jaren Hys. 21-8 1/2; 2. Cox, Brandt SS 21-3 3/4; 3. Beckman, Kyler Hys. 21-2; 4. Groen, Kyreese Hys. 21-1 1/4; 5. Richardson, TreVontoe HP 21-0 1/2; 6. Knapp, Daniel Emp. 20-9 1/2. 7. Perry, Jody New. 20-5 3/4; 12. Alvarez, Armando New. 18-3 1/4.

Javelin — 1. Mick, Davis New. 163-7; 2. Salmans, Bryce Hys. 155-0; 3. Forest, Kenyon New. 152-1; 4. Moeder, Mathew GB 141-1; 5. Brooks, Nate Hys. 140-3; 6. Lind, Evan Hys. 137-11.

Triple jump — 1. Richardson, TreVontoe HP 45-5; 2. Knapp, Daniel Emp. 42-11 1/2; 3. Groen, Kyreese Hys. 42-9; 4. Dominguez, Oliver GB 42-6; 5. Perry, Jody New. 42-5; 6. Beckman, Kyler Hys. 42-4. 11. Ekerberg, Creed New. 39-0.

Pole vault— 1. Veach, Tucker Hys. 12-0; 2. Bailey, Clayton SS 11-6; 3. Huber, Josiah Emp. 11-0; 4. Smith, Adrian VC J11-0; 5. Zimmerman, Harley Hys. 10-6; 6. McDonald, Jack VC J10-6.