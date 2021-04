Newton Inv. I girls' swimming

Newton Inv. I

Tuesday

NHS Pool

Top 12

Team scores — Andover 236, Derby 225, McPherson 206, Salina Central 137, Valley Center 129, Newton 108, Salina South 82, Buhler 79, Hutchinson 64, Circle 57, Marion 47, El Dorado 11, Rose Hill 2.

200-yd. medley relay — 1. Andover A (Jill Dean, Emma Henry, Natalie Neugent, Reagan Bayliff) 2:02.35, 2. Salina Central A (Zoe Burmaster, Kate Jennings, Azbey Peckham, Olivia Moore) 2:02.81, 3. Derby A (Mia Dreiling, Anna Arbogast, Elizabeth Barclay, Sophia DiGregorio) 2:03.97, 4. Valley Center A (Caroline Tipton, Della O’Donnell, Kayla Milligan, Tanza Holmes) 2:06.52, 5. Newton A (Madison Horton, Libby Crawford, Lauren Anton, Maryanne Ballinger) 2:15.24, 6. Andover B (Paige Williams, Kallisti Mandanis, Hailey Ericksen, Chloe Christensen) 2:16.21, 7. Derby B (Marlee Moeder, Heily Monge, Emery Squires, Rylie Miller) 2:16.35, 8. Marion A (Amy Gayle, Leah Brunner, Caitlin Thornhill, Hannah May) 2:18.90, 9. McPherson A (Alexis Smith, Zoey Whorton, Mackenzie Helin, Skylar Nutt) 2:23.83, 10. Buhler A (Evelyn Staib, Tana Warner, Blythe Adkins, Krysten Hamby) 2:25.79, 11. Valley Center A (Miranda Marquezm Hannah Kutz, Reese Dody, Kirk Kambry) 2:31.56, 12. Circle A (Ella Maholland, Ella Stephens, Elise Bouchet, Emorie Sadowski) 2:32.08.

200-yd. freestyle — 1. Marissa Pearcy McP. 2:08.74, 2. Madelyn Morrell Buh. 2:15.91, 3. Jill Dean And. 2:19.99, 4. Della O’Donnell VC 2:22.41, 5. Hailey Ericksen And. 2:24.75, 6. Anna Aborgast Der. 2:25.16, 7. Chloe White SC 2:30.61, 8. Isabelle Kongable Hut. 2:32.45, 9. Maeci Exline SS 2:33.50, 10. Adrien Lochard McP. 2:34.86, 11. Paige Williams And. 2:35.86, 12. Brandi Porter Hut. 2:39.17.

200-yd. individual medley — 1. Carlone Tipton VC 2:26.56, 2. Georgia Devine Cir. 2:29.71, 3. Emery Squires Der. 2:33.50, 4. Lauren Anton New. 2:36.74, 5. Kallisti Mandanis And. 2:41.90, 6. Marlee Moeder Der. 2:42.42, 7. Sophia DeGregorio Der. 2:45.08, 8. Belanna Bryant Hut. 2:45.09, 9. Alexis Smith McP. 2:46.18, 10. Amy Gayle Mar. 2:46.96, 11. Zoe Burmaster SC 2:48.28, 12. Isabel Fulkerson SS 2:49.09.

50-yd. freestyle — 1. Danica Brunk McP. 24.92, 2. Madison Horton New. 26.78, 3. Reagan Bayliff And. 27.00, 4. Olivia Moore SC 27.14, 5. Azbey Peckham SC 27.15, 6. Mia Dreiling Der. 27.24, 7. Avery Vanderwege McP. 27.84, 8. Sami McClellan And. 28.30, 9. Tanza Holmes VC 29.01, 10. Kenzie Anders ED 29.25, 11. Zoey Whorton And. 29.39, 12. Elsie Williams Hut. 29.60.

Diving — 1. Kamryn Kelsey SS 177.15, 2. Ana Self Der. 174.15, 3. Ally Exline SS 162.55, 4. Karlee Wiggins Buh. 144.20, 5. Alexis Stanton Der. 143.15, 6. Sydney Johnson Buh. 119.35, 8. Violet Bartley New. 116.30, 9. Kendall Birney Buh. 109.25.

100-yd. butterfly — 1. Natalie Neugent And. 1:02.27, 2. Kayla Milligan VC 1:05.51, 3. Azbey Peckham SC 1:05.81, 4. Georgia Devine Cir. 1:06.21, 5. Madelyn Morrell Buh. 1:10.20, 6. Anna Arbogast Der. 1:14.15, 7. Laci Simon Der. 1:14.76, 8. Isabel Fulkerson SS 1:17.80, 9. Micayla Zahn And. 1:20.54, 10. Mackenzie Helin McP. 1:27.43, 11. Heiley Monge Der. 1:27.90, 12. Libby Crawford New. 1:28.93.

100-yd. freestyle — 1. Danica Brunk McP. 55.58, 2. Reagan Bayliff And. 1:00.02, 3. Caroline Tipton VC 1:00.16, 4. Zoe Burmaster SC 1:00.22, 5. Kayla Milligan VC 1:00.96, 6. Karik Elliott McP. 1:01.04, 7. Sophia DiGregorio Der. 1:01.35, 8. Avery Vanderwege McP. 1:03.19, 9. Sami McClellan And. 1:03.35, 10. Caitlin Thornhill Mar. 1:04.74, 11. Blythe Adkins Buh. 1:05.10, 12. Emery Squires Der. 1:05.29.

500-yd. freestyle — 1. Elizabeth Barclay Der. 6:01.90, 2. Mia Dreiling Der. 6:07.41, 3. Lauren Anton New. 6:07.98, 4. Libby Chaffin And. 6:29.69, 5. Maeci Exline SS 6:47.95, 6. Chloe White SC 6:53.92, 7. Isabelle Kongable Hut. 6:57.54, 8. Adrien Lochard McP. 6:59.54, 9. Rylie Miller Der. 7:08.38, 10. Emily Jordan And. 7:16.73, 11. Mackenzie Helin McP. 7:27.83, 12. Elise Bouchequet Cir. 7:30.65.

200-yd. freestyle relay — 1. McPherson A (Avery Vanderwege, Karik Elliott, Marissa Pearcy, Danica Brunk) 1:47.62, 2. Derby A (Laci Simon, Marlee Moeder, Sopha DiGregorio, Mia Dreiling) 1:51.37, 3. Salina Central A (Olivia Moore, Kate Jennings, Azbey Peckham, Zoe Burmaster) 1:51.55, 4. Valley Center A (Della O’Donnell, Kayla Milligan, Tanza Holmes, Caroline Tipton) 1:52.60, 5. Andover A (Micayla Zahn, Sami McClellan, Reagan Bayliff, Natalie Neugent) 1:52.61, 6. Andover B (Sarah Sinclair, Paige Williams, Emily Jordan, Morgan White) 2:03.05, 7. Hutchinson A (Elise Williams, Makenzie Suppes, Isabelle Kongable, Belanna Bryant) 2:04.49, 8. Circle A (Georgia Devine, Ella Stephens, Chloe Hong, Chyanne Motter) 2:04.50, 9. Marion A (Amy Gayle, Leah Brunner, Emily Hake, Caitlin Thornhill) 2:05.49, 10. Salina South A (Ally Exline, Rachel Sims, Isabel Fulkerson, Maeci Exline) 2:04.71, 11. Valley Center B (Hannah Kutz, Kambry Kirk, Miranda Marquez) 2:10.91, 12. Newton A (Kamryn Archibald, Anna Harder, Elena Vanderweg, Maryanne Ballinger) 2:11.01.

100-yd. backstroke — 1. Marissa Pearcy McP. 1:05.33, 2. Madison Horton New. 1:06.78, 3. Jill Dean And. 1:07.34, 4. Olivia Moore SC 1:08.35, 5. Alexis Smith McP. 1:08.35, 6. Elliott Kirk McP. 1:09.21, 7. Amy Gayle Mar. 1:10.40, 8. Belanna Bryant Hut. 1:12.96, 9. Laci Simon Der. 1:13.29, 10. Hailey Ericksen And. 1:13.57, 11. Kallisti Mandanis And. 1:14.21, 12. Blythe Adkins Buh. 1:19.79.

100-yd. breaststroke — 1. Natalie Neugent And. 1:11.85, 2. Della O’Donnell VC 1:20.26, 3. Emma Henry And. 1:20.82, 4. Libby Chaffin And. 1:22.15, 5. Elizabeth Barclay Der. 1:22.48, 6. Marlee Moeder Der. 1:24.37, 7. Heily Monge Der. 1:26.61, 8. Zoey Whorton McP. 1:29.19, 9. Caitlin Thornhill Mar. 1:29.41, 10. Libby Crawford New. 1:30.78, 11. Leah Brunner Mar. 1:30.87, 12. Krysten Hamby Buh. 1:31.27.

400-yd. freestyle relay — 1. McPherson A A (Avery Vanderwege, Karik Elliott, Marissa Pearcy, Danica Brunk) 4:01.42, 2. Andover A (Sage Buckwalter, Jill Dean, Libby Chaffin, Sami McClellan) 4:17.11, 3. Newton A (Lauren Anton, Elena Vanderweg, Libby Crawford, Madison Horton) 4:18.63, 4. Andover B (Sarah Sinclair, Morgan White, Chloe Christensen, Micayla Zahn) 4:39.59, 5. Hutchinson A (Elise Williams, Makenzie Suppes, Isabelle Kongable, Belanna Bryant) 4:45.71, 6. McPherson B (Zoey Whorton, Adrien Lochard, Alexis Smith, Chloe Patrick) 4:46.71, 7. Salina South A (Ally Exline, Rachel Sims, Isabel Fulkerson, Maeci Exline) 4:48.99, 8. Buhler A (Madelyn Morrell, Ava Gladow, Sydney Johnson, Tana Warner) 4:49.97, 9. Salina Central A (Chloe White, Mariah Prophet, Alexandra Coykendall, Kate Jennings) 4:50.03, 10. Circle A (Georgia Devine, Haylay) 4:50.68, 11. Derby B (Tori Rogers, Hannah Hessman, Natalie Ulwelling, Mia Starnes) 4:53.62, 12. Newton B (Ylia Lopez, Sarah Koehn, Kyndal Dorzweiler, Kamryn Archibald) 5:14.12.