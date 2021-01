Newton Invitational Tournament Day 2

The Kansan

Andover Central 56, Bishop Carroll 49

Kapaun-Mt. Carmel 55, Newton 40

Friday

Topeka High 79, Kapaun-Mt. Carmel 50

Andover Central 64, Newton 32

Saturday

3 p.m. Andover Central vs Kapaun-Mt. Carmel

5 p.m. Newton vs Bishop Carroll

Leading scorers

Brittany Harshaw, Andover Central 43

Jennifer Jacobs, Kapaun-Mt. Carmel 33

Jae’Mya Canady, Topeka 29*

Serena Gimino, Kapaun-Mt. Carmel 27

Marah Zenner, Newton 23

Kiki Smith, Topeka 21*

Lizzie Romer, Kapaun-Mt. Carmel 21

Khloe Schuckman, Bishop Carroll 14*

*-one game

