45th Newton Invitational girls' basketball

The Kansan

Andover Central 56, Bishop Carroll 49

Kapaun-Mt. Carmel 55, Newton 40

Friday

3 p.m. Kapaun-Mt. Carmel vs Topeka High

5 p.m. Newton vs Andover Central

Saturday

3 p.m. Andover Central vs Kapaun-Mt. Carmel

5 p.m. Newton vs Bishop Carroll

Leading scorers

Jennifer Jacobs, Kapaun-Mt. Carmel 24

Brittany Harshaw. Andover Central 19

Serena Gimino, Kapaun-Mt. Carmel 17

Marah Zenner, Newton 14

Ellie Stearns, Andover Central 14

Khloe Schuckman, Bishop Carroll 14

Maddie Amekpofor, Andover Central 12

Mark Schnabel can be reached at mschnabel@thekansan.com