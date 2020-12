Newton High School swimming results

The Kansan

Newton High School hosted the Newton Boys Swimming Invitational No. 1 on Dec. 14.

Results are as follows:

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Andover Central High School-US 'A' (Damico, PJ , Krueger, Noah , Kang, James , Krueger, Lucas ), 1:46.00. 2, Andover HS 'A' (Diefenbach, Luc , Gott, David , Neugent, Luke , Ellis, Sam ), 1:49.48. 3, Newton High School 'A' (Barron, Andrew 17, Ekerberg, Creed 18, Schmidt, Luke 17, Hodge, Simon 16), 1:52.14. 4, Valley Center High School-US 'A' (Tipton, Flint , Molello, Tristan , Fitch, Garret , Morand, Cameron ), 1:53.69. 5, Andover HS 'B' (Diefenbach, Ian , Swan, Jake , Gott, Jonathan , Champlin, Carter ), x1:56.64. 6, Valley Center High School-US 'B' (Dean, Logan , Morand, Avery , Fulton, Brandon , Holmes, Kolton ), x1:58.24. 7, Winfield High School 'A' (Roark, Caden M 17,

Compala, Albert D 17, Gray, Bow C 17, Dolch, Bryce J 16), 1:58.33. 8, Buhler High School 'A' (Webster, Kaleb , Cross, Mitchel , Hines, Spencer , Webster, Colton ), 2:00.29. 9, Andover Central High School-US 'B' (Vincent, Marcel , Reinke, Kale , Lee, Jackson , Finney, Ethan ), x2:02.71. 10, Winfield High School 'B' (Phrakonekham, Kyler Y 16, Warren, Seth A 17, Kendall, Ryan , Thompson, Mark E 15), x2:16.90. 11, Dodge City High School 'A' (Ramirez, Genaro , Hiemstra, Xavier , Valente, Anthony , Mendoza, Jacob ), 2:49.30. --, Newton High School 'B' (Musser, Otis 15, Franz, Justin 15, Mitchell, Tryston 18, Jaso, Konner 17), DQ. --, Buhler High School 'B' (Banning, Dawson , Shank, Calvin , Webster, Clayton , Helus, Benjamin ), DQ.

Boys 200 Yard Freestyle

1, Gott, Jonathan, Andover, 1:56.30. 2, Gott, Henry, Andover, 1:56.63. 3, Lee, Jackson, And. Cent-US, 1:58.02. 4, Diefenbach, Ian, Andover, 2:00.56. 5, Roark, Caden M, Winfield, 2:03.16. 6, Finney, Ethan, And. Cent-US, 2:05.41. 7, Musser, Max, Newton, 2:20.43. 8, Kendall, Ryan, Winfield, 2:30.98. 9, Musser, Otis, Newton, 2:31.97. 10, Harder, Zane, Newton, 2:32.28. 11, Molello, Tristan, Val. Cent.-US, 2:37.40. 12, Elliot, Colby, Buhler, 2:40.06. 13, Trumpp, William, Buhler, 2:41.33. 14, Richter, Colin, Dodge City, 2:44.57. 15, Goertzen, Jesse, Buhler, 2:46.80. 16, Hiemstra, Xavier, Dodge City, 2:54.89.

Boys 200 Yard IM

1, Diefenbach, Luc, Andover, 2:10.26. 2, Gott, David, Andover, 2:20.47. 3, Kang, James, And. Cent-US, 2:22.50. 4, Fulton, Brandon, Val. Cent.-US, 2:25.63. 5, Vincent, Marcel, And. Cent-US, 2:37.31. 6, Dolch, Bryce J, Winfield, 2:37.42. 7, Mitchell, Tryston, Newton, 2:38.29. 8, Cross, Mitchel, Buhler, 2:38.89. 9, Mitchell, Xander, Newton, 3:00.86. 10, Cantu, Nico B, Winfield, 3:16.12. 11, Thompson, Mark E, Winfield, 3:16.45. --, Hines, Spencer, Buhler, DQ. --, Griffith, Dawson, Val. Cent.-US, DQ.

Boys 50 Yard Freestyle

1, Ellis, Sam, Andover, 23.93. 2, Hodge, Simon, Newton, 24.53. 3, Blankenship, Beau, And. Cent-US, 24.69. 4, Barron, Andrew, Newton, 24.88. 5, Tipton, Flint, Val. Cent.-US, 24.89. 6, Ekerberg, Creed, Newton, 24.93. 7, Morand, Cameron, Val. Cent.-US, 24.96. 8, Fitch, Garret, Val. Cent.-US, 25.09. 9, Crowley, Ryan, And. Cent-US, 25.15. 10, Webster, Kaleb, Buhler, 25.35. 11, Ward, Jackson, And. Cent-US, 25.41. 12, Webster, Clayton, Buhler, 26.22. 13, Mendoza, Jacob, Dodge City, 26.36. 14, Gray, Bow C, Winfield, 26.86. 15, Bair, Colton, Andover, 27.44. 16, Champlin, Carter, Andover, 27.63. 17, Lopez, Marten, Dodge City, 28.33. 18, Helus, Benjamin, Buhler, 29.89. 19, Cantu,

Patrick, Winfield, 38.80. 20, Ramirez, Genaro, Dodge City, 41.37. 21, Ball, James, Winfield, 48.98. --, Morand, Avery, Val. Cent.-US, X26.21. --, Anderson, Kaden, Newton, X26.78. --, Franz, Justin, Newton, X27.50. --, Reinke, Kale, And. Cent-US, X28.19. --, Schrag, Noah, Val. Cent.-US, X28.97. --, Shielke, Jonas, Val. Cent.-US, X29.08. --, Vinson, Jack, Andover, X29.40. --, Welch, Lance, Val. Cent.-US, X30.10. --, Rupp, Aiden, Val. Cent.-US, X30.54. --, Friesen Guhr, Ben, Newton, X30.87. --, Garten, Lucas, Val. Cent.-US, X30.95. --, Jones, Bryce, Val. Cent.-US, X31.58. --, Shank, Calvin, Buhler, X32.15. --, Thompson, Zeke, Newton, X32.59. --, Dunn, Dylan, Val. Cent.-US, X32.67. --, Revel, Sam, Newton, X32.99. --, Schrag, Issac, Val.

Cent.-US, X33.28. --, Griffith, Dawson, Val. Cent.-US, X33.79. --, Jayne, Arec, Val. Cent.-US, X34.02. --, Schmidt, Andrew, Newton, X34.79. --, McCord, Payton, Newton, X35.98. --, Ebert, Jack, Andover, X36.38. --, Villarreal, Edgar, Val. Cent.-US, X41.20. --, Primm, John, And. Cent-US, X41.44. --, Fideldy, Nathan, Buhler, X48.20. --, Meeks, Caleb, Val. Cent.-US, XDQ.

Boys 1 mtr Diving

1, Webster, Colton, Buhler, 205.90. 2, Webster, Clayton, Buhler, 183.90.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Damico, PJ, And. Cent-US, 54.90. 2, Krueger, Lucas, And. Cent-US, 55.88. 3,

Krueger, Noah, And. Cent-US, 58.81. 4, Roark, Caden M, Winfield, 59.33. 5,

Neugent, Luke, Andover, 1:01.29. 6, Gott, Henry, Andover, 1:03.40. 7, Hines,

Spencer, Buhler, 1:07.65. 8, Mitchell, Tryston, Newton, 1:15.14. 9,

Phrakonekham, Kyler Y, Winfield, 1:18.39. 10, Webster, Colton, Buhler,

1:18.56. --, Cantu, Patrick, Winfield, DQ.

Boys 100 Yard Freestyle

1, Diefenbach, Ian, Andover, 54.28. 2, Blankenship, Beau, And. Cent-US, 55.76. 3, Hodge, Simon, Newton, 55.82. 4, Compala, Albert D, Winfield, 55.92. 5, Dean, Logan, Val. Cent.-US, 56.61. 6, Crowley, Ryan, And. Cent-US, 57.42. 7, Holmes, Kolton, Val. Cent.-US, 57.46. 8, Ward, Jackson, And. Cent-US, 58.39. 9, Schmidt, Luke, Newton, 58.75. 10, Swan, Jake, Andover, 1:00.94. 11, Conrady, Kael, Val. Cent.-US, 1:02.88. 12, Lopez, Marten, Dodge City, 1:03.32. 13, Bair, Colton, Andover, 1:04.41. 14, Banning, Dawson, Buhler, 1:04.74. 15, Kendall, Ryan, Winfield, 1:06.28. 16, Friesen Guhr, Ben, Newton, 1:09.05. 17, Valente, Anthony, Dodge City, 1:13.43. 18, Helus, Benjamin, Buhler, 1:15.75. 19, Morgan, Matthew, Buhler, 1:20.49. 20, Ramirez, Genaro, Dodge City, 1:36.14. --, Shielke, Jonas, Val. Cent.-US, X1:04.32. --, Vinson, Jack, Andover, X1:06.26. --, Garten, Lucas, Val. Cent.-US, X1:10.16. --, Schrag, Issac, Val. Cent.-US, X1:13.37. --, Jayne, Arec, Val. Cent.-US, X1:19.70. --, Jones, Bryce, Val. Cent.-US, X1:20.53. --, Rupp, Aiden, Val. Cent.-US, X1:20.97. --, Nowlan, Judah, Buhler, X1:22.82. --, Ebert, Jack, Andover, X1:29.27. --, Dunn, Dylan, Val. Cent.-US, XDQ.

Boys 500 Yard Freestyle

1, Gott, Jonathan, Andover, 5:21.12. 2, Neugent, Luke, Andover, 5:23.70. 3, Finney, Ethan, And. Cent-US, 5:37.97. 4, Morand, Avery, Val. Cent.-US, 6:11.33. 5, Dolch, Bryce J, Winfield, 6:12.92. 6, Cross, Mitchel, Buhler, 6:28.56. 7, Anderson, Kaden, Newton, 6:43.99. 8, Harder, Zane, Newton, 6:53.23. 9, Trumpp, William, Buhler, 7:08.73. 10, Richter, Colin, Dodge City, 7:17.00. 11, Mitchell, Xander, Newton, 7:24.51. 12, Warren, Seth A, Winfield, 7:48.66. 13, Goertzen, Jesse, Buhler, 7:48.99. 14, Cantu, Nico B, Winfield, 8:05.32.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Valley Center High School-US 'A' (Morand, Cameron , Holmes, Kolton , Fitch, Garret , Tipton, Flint ), 1:39.87. 2, Andover Central High School-US 'A' (Crowley, Ryan , Kang, James , Ward, Jackson , Blankenship, Beau ), 1:40.88. 2, Andover HS 'A' (Gott, Henry , Gott, David , Diefenbach, Ian , Neugent, Luke ), 1:40.88. 4, Valley Center High School-US 'B' (Fulton, Brandon , Molello, Tristan , Morand, Avery , Dean, Logan ), x1:44.45. 5, Newton High School 'A' (Musser, Otis 15, Anderson, Kaden , Franz, Justin 15, Musser, Max 17), 1:47.32. 6, Valley Center High School-US 'C' (Welch, Lance , Schrag, Noah ,

Shielke, Jonas , Conrady, Kael ), x1:54.19. 7, Winfield High School 'A' (Phrakonekham, Kyler Y 16, Thompson, Mark E 15, Kendall, Ryan , Warren, Seth A

17), 2:01.36. 8, Buhler High School 'A' (Webster, Clayton , Goertzen, Jesse , Trumpp, William , Banning, Dawson ), 2:01.83. 9, Newton High School 'B' (Thompson, Zeke 17, Jaso, Konner 17, Friesen Guhr, Ben 17, Mitchell, Xander 15), x2:02.62. 10, Andover HS 'B' (Ebert, Jack , Vinson, Jack , Bair, Colton , Swan, Jake ), x2:03.93. 11, Newton High School 'C' (McCord, Payton 16, Revel, Sam 17, Harder, Zane 18, Schmidt, Andrew 18), x2:09.73. 12, Dodge City High School 'A' (Lopez, Marten , Ramirez, Genaro , Richter, Colin , Hiemstra, Xavier ), 2:17.76. 13, Buhler High School 'B' (Shank, Calvin , Helus, Benjamin , Morgan, Matthew , Fideldy, Nathan ), x2:22.89.

Boys 100 Yard Backstroke

1, Damico, PJ, And. Cent-US, 56.83. 2, Diefenbach, Luc, Andover, 58.97. 3, Krueger, Lucas, And. Cent-US, 59.12. 4, Ellis, Sam, Andover, 1:00.23. 5, Lee, Jackson, And. Cent-US, 1:01.19. 6, Barron, Andrew, Newton, 1:01.92. 7, Dean, Logan, Val. Cent.-US, 1:09.93. 8, Webster, Kaleb, Buhler, 1:09.96. 9, Gray, Bow C, Winfield, 1:11.58. 10, Conrady, Kael, Val. Cent.-US, 1:13.53. 11, Welch, Lance, Val. Cent.-US, 1:17.32. 12, Banning, Dawson, Buhler, 1:17.79. 13, Phrakonekham, Kyler Y, Winfield, 1:18.85. 14, Valente, Anthony, Dodge City, 1:20.06. 15, Franz, Justin, Newton, 1:21.78. 16, Nowlan, Judah, Buhler, 1:36.58. 17, Thompson, Zeke, Newton, 1:39.34. 18, Ball, James, Winfield, 1:58.99.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Krueger, Noah, And. Cent-US, 1:03.94. 2, Gott, David, Andover, 1:10.62. 3, Kang, James, And. Cent-US, 1:10.68. 4, Mendoza, Jacob, Dodge City, 1:11.74. 5, Swan, Jake, Andover, 1:14.73. 6, Molello, Tristan, Val. Cent.-US, 1:15.14. 7, Compala, Albert D, Winfield, 1:15.23. 8, Fitch, Garret, Val. Cent.-US, 1:15.53. 9, Musser, Max, Newton, 1:16.84. 10, Champlin, Carter, Andover, 1:18.82. 11, Schmidt, Luke, Newton, 1:22.11. 12, Jaso, Konner, Newton, 1:25.99. 13, Schrag, Noah, Val. Cent.-US, 1:29.62. 14, Elliot, Colby, Buhler, 1:32.46. 15, Thompson, Mark E, Winfield, 1:34.27. 16, Warren, Seth A,

Winfield, 1:34.38. 17, Hiemstra, Xavier, Dodge City, 1:49.44. --, Shank, Calvin, Buhler, DQ. --, Morgan, Matthew, Buhler, DQ.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Andover Central High School-US 'A' (Lee, Jackson , Krueger, Noah , Damico, PJ , Krueger, Lucas ), 3:30.49. 2, Andover HS 'A' (Gott, Henry , Gott, Jonathan , Diefenbach, Luc , Ellis, Sam ), 3:30.55. 3, Valley Center High School-US 'A' (Tipton, Flint , Holmes, Kolton , Fulton, Brandon , Morand, Cameron ), 3:45.22. 4, Newton High School 'A' (Barron, Andrew 17, Schmidt, Luke 17, Hodge, Simon 16, Ekerberg, Creed 18), 3:49.21. 5, Andover Central High School-US 'B' (Crowley, Ryan , Ward, Jackson , Blankenship, Beau , Finney, Ethan ), x3:55.41. 6, Buhler High School 'A' (Hines, pencer , Cross, Mitchel , Webster, Colton , Webster, Kaleb ), 3:57.96. 7, Valley Center High School-US 'B' (Welch, Lance , Shielke, Jonas , Schrag, Noah , Conrady, Kael ),

x4:32.75. 8, Dodge City High School 'A' (Mendoza, Jacob , Lopez, Marten, Valente, Anthony , Richter, Colin ), 4:34.95. 9, Andover HS 'B' (Ebert, Jack , Bair, Colton, Vinson, Jack , Champlin, Carter ), x4:51.10. 10, Buhler High School 'B' (Trumpp, William , Elliot, Colby , Goertzen, Jesse , Morgan, Matthew ), x5:10.68. --, Newton High School 'B' (Musser, Max 17, Mitchell, Tryston 18, Anderson, Kaden , Musser, Otis 15), DQ. --, Winfield High School 'A' (Gray, Bow C 17, Dolch, Bryce J 16, Roark, Caden M 17, Compala, Albert D

17), DQ.