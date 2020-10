NOTE: Attendance limited to two spectators per participant. No tickets will be sold at the gate.

Newton Railers

(1-6, 1-4 AV-CTL I)

L Andover Central 41-34

L Derby 43-31

L @ Maize 34-27

L @ Hutchinson 54-42

L Maize South 31-10

L Goddard 37-17

W @ Salina South 42-41

Campus Colts

(1-4, 0-4 AV-CTL I)

W @ Salina Central 37-32

L Maize 41-14

L @ Salina South 55-35

L Derby 48-13

L @ Hutchinson 42-28

Newton Roster

1 Peyton Maxwell, sr., WR, 6-0, 160

2 Avery Dutcher, sr., DB, 5-8, 145

4 Jonah Remsberg, jr., DB, 5-9, 140

5 Nick Antonowich, sr., LB, 6-1, 190

6 Jake Schmidt, jr., WR, 6-2, 154

7 Ben Schmidt, sr., QB, 6-2, 170

8 Luke Hirsh, jr., DB-WR, 6-0, 160

9 Jayden Nash, so., QB, 5-10, 152

10 Ben Reyes, jr., DB-RB, 5-9, 180

11 Luke Boston, sr., LB, 6-0, 170

12 Ryan Ruggiero, so., WR, 5-10, 145

13 Camden Carr, so., WR, 5-5,, sr.0

14 Brayden Monares, jr., WR, 5-10, 145

15 Xzavion Martin, sr., WR, 6-0, 170

16 CJ Claussen, so., DB, 5-9, 140

17 Joe Slechta, jr., DB, 6-2, 140

18 Simon Secor, so., WR, 5-9, 135

20 Andrew Barron, jr., DB, 6-1, 145

21 Kenyon Forest, jr., RB-DL, 5-10, 185

22 Collin Hershberger, so., K, 5-6, 130

23 Ben Crawford, jr., DB, 5-11, 165

24 Cooper Burns, sr., DB, 5-8, 130

25 Isaac Klug, so., RB-LB, 5-10, 160

32 Clayton Smith, jr., LB, 5-10, 180

33 Dehann Nelson, sr., LB-RB, 5-10, 185

35 Brody Harper, so., LB, 5-11, 185

50 Diego Arellano, sr., DL, 5-10, 250

52 Ricky Parga, so., DL, 5-9, 255

53 Cody Sauerwein, so., LB, 5-10, 170

54 Josiah Schmidt, so., DB, 5-11,, sr.7

55 Dylan McBee, so., LB, 5-8, 140

56 Caden Livesay, so., DL, 5-11, 230

57 Sam Claassen, sr., OL-DL, 5-10, 215

60 Ethan Otter, so., OL, 5-11, 270

61 Chris Mick, jr., OL, 5-10, 230

63 Max Masem, so., OL, 5-10, 215

64 Alex Vidacs, jr., LB-DL, 5-9, 180

65 Davis Mick, sr., DL, 6-0, 200

66 Aydan Bailey, so., LB, 6-2, 160

70 Kody Diringer, sr., OL-DL, 6-0, 285

71 Rio Gomez, so., OL-DL, 5-11, 260

73 Aiden Kendall, sr., OL-DL, 6-1, 285

74 Jackson Marlar, so., OL-DL, 6-2, 235

75 Carter Groesse, jr., OL, 5-11, 220

76 Angel Diaz, so., OL, 6-0, 285

78 Jayden Woods, so., OL-DL, 6-2, 250

81 Braiden Botterweck, sr., H-DL, 6-4, 215

83 Chase Buffalo, so., WR, 5-10,, sr.0

86 Jaxon Brackeen, sr., WR, 6-2, 155

86 Max Ruth, sr., DL-H, 6-2, 210

88 Jody Perry, sr., DL, 6-2, 190

Coaches

Head coach — Chris Jaax.

Assistant coaches — Dylan Delk, DC; James Pfannenstiel, OL; Fred Schmidt WR, Freshmen Head Coach; Jon Adkins, DL; Patrick Watson, RB; Evan Gilbert, QB; Taylor Durham, LB; Adrian Lujano, DL; Nic Parga, DL.

Campus Roster

0, Anthony Brooks, WR, SS, so.

2, Malachi Ligon, WR, FS, sr., 6-2, 165

2 Braydon White, WR, fr.

3 Christian Sicard, QB, OLB, so.

4 Jackson Bradley, DE, FB, sr., 6-0, 225

6 Johnny Harris, WR, CB, jr., 5-7, 130

8 Cole Evans, sr., 6-1, 165

9 Tayton Rico, WR, P, sr., 6-5, 170

11 Dillon Cruce, so.

11 Kevin Mejia, K, SB, FS, fr.

12 Jaron Dodson, QB, jr., 6-2, 203

13 Brody Johnson, QB, FS, so.

14 Garrett Denning, SB, CB, jr., 5-7, 135

15 Dylan Sheler, QB, RB, jr.

15 Ben Pile, FB, MLB, so., 5-4, 140

16 Braelyn Jay, QB, CB, jr., 5-9, 150

17 Ray Cruz, WR, MLB, so.

18 Harley Buller, so.

20 Jakob Dorton, RB, sr.

21 Corbin Williams, FB, OLB, sr., 5-11, 190

22 Cooper Huyett, WR, OLB, K, fr.

23 Carson Cheever, SB, OLB, K, fr.

23 Jatavious Little, TE, DE, DE, sr.

23 Dylan Mele, SB, OLB, so., 5-7, 152

23 Koda Ross, RB, CB

24 Jacob Rymer, WR, CB, sr.

26 Remey Buckles, FB, MLB, so., 5-7, 169

28 Elissio Martinez, CB, sr., 5-5, 126

30 Tyler Parker, RB, MLB, sr., 5-9, 185

35 Sebastian Ybarra, so.

35 Chayton Jay, SB, OLB, 5-9, 170

37 Keaton Alexender, FS, so., 6-0, 140

37 Kylar Poort, CB

39 Ryan Mortenson

43 Nick Hadsell, sr.

44 Caleb Herrman, RB, MLB, so.

44 Devyn Maugans, DE, FB, sr., 5-8, 185

44 Nathan Bowen, QB, OLB, sr., 5-9, 144

50 Skyler Jamison, MLB, G, sr., 6-0, 200

52 Leyton Brown, G, DE, sr., 6-2, 220

53 Kyle Roper, DE, so., 6-2, 180

54 Curtis Zimmerman, T

55 Barrett Roads, G, MLB, jr.

55 Brogan Godwin, G, fr.

56 Garin Williams, T, DE

57 Kyle Butcher

58 Avonte Dixon, DE, T, sr., 6-3, 220

60 Aidan Williams, DE, T, T, jr.

63 Brock Jensen, G, C, NG, so.

67 Theo Glover, T, NG, sr.

68 Keith Spain, T, DT, DE, sr., 6-2, 244

68 Theo Lafage, G

69 Tommy Randa, T, DE, so., 6-2, 205

69 Ryan Salomon, T, MLB, fr.

72 David Vsnce, DE, T, jr.

72 Josh Smith, DE, G, DT, sr.

73 Ben Johnson, DE, NG, G, so.

74 Preston Upchurch, T, fr.

74 Justin Ornelas, T, DT, sr., 5-11, 230

77 Dylan Williams, NG, K, so., 6-1, 290

78 Shaniqka Joe, DE, G, DT, jr., 5-5

79 Michael Trimmell, NG, T, sr., 6-0, 300

87 Devon Hutto, TE, OLB, so.

89 Kristian Moore, WR, FS, SS, so., 5-9, 130

90 Collin Jones, sr.