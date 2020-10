NOTE: Attendance limited to 750. Tickets will be available at https://ticketspicket.com/. A needed code to purchase tickets in advance have been distributed through the schools. Any unsold tickets will go on sale at 5:45 p.m. Friday, available on a first-come, first-served basis. The game will be live streamed https://www.nfhsnetwork.com/schools/salina-south-high-school-salina-ks.

Newton Railers

(0-6, 0-4 AV-CTL I)

L Andover Central 41-34

L Derby 43-31

L @ Maize 34-27

L @ Hutchinson 54-42

L Maize South 31-10

L Goddard 37-17

Salina South

(1-4, 1-3 AV-CTL I)

L @ McPherson 45-25

L Maize South 62-6

W Campus 55-35

@ Derby canceled

L @ Maize 58-13

L Hutchinson 42-17

Newton Roster

1 Peyton Maxwell, sr., WR, 6-0, 160

2 Avery Dutcher, sr., DB, 5-8, 145

4 Jonah Remsberg, jr., DB, 5-9, 140

5 Nick Antonowich, sr., LB, 6-1, 190

6 Jake Schmidt, jr., WR, 6-2, 154

7 Ben Schmidt, sr., QB, 6-2, 170

8 Luke Hirsh, jr., DB-WR, 6-0, 160

9 Jayden Nash, so., QB, 5-10, 152

10 Ben Reyes, jr., DB-RB, 5-9, 180

11 Luke Boston, sr., LB, 6-0, 170

12 Ryan Ruggiero, so., WR, 5-10, 145

13 Camden Carr, so., WR, 5-5,, sr.0

14 Brayden Monares, jr., WR, 5-10, 145

15 Xzavion Martin, sr., WR, 6-0, 170

16 CJ Claussen, so., DB, 5-9, 140

17 Joe Slechta, jr., DB, 6-2, 140

18 Simon Secor, so., WR, 5-9, 135

20 Andrew Barron, jr., DB, 6-1, 145

21 Kenyon Forest, jr., RB-DL, 5-10, 185

22 Collin Hershberger, so., K, 5-6, 130

23 Ben Crawford, jr., DB, 5-11, 165

24 Cooper Burns, sr., DB, 5-8, 130

25 Isaac Klug, so., RB-LB, 5-10, 160

32 Clayton Smith, jr., LB, 5-10, 180

33 Dehann Nelson, sr., LB-RB, 5-10, 185

35 Brody Harper, so., LB, 5-11, 185

50 Diego Arellano, sr., DL, 5-10, 250

52 Ricky Parga, so., DL, 5-9, 255

53 Cody Sauerwein, so., LB, 5-10, 170

54 Josiah Schmidt, so., DB, 5-11,, sr.7

55 Dylan McBee, so., LB, 5-8, 140

56 Caden Livesay, so., DL, 5-11, 230

57 Sam Claassen, sr., OL-DL, 5-10, 215

60 Ethan Otter, so., OL, 5-11, 270

61 Chris Mick, jr., OL, 5-10, 230

63 Max Masem, so., OL, 5-10, 215

64 Alex Vidacs, jr., LB-DL, 5-9, 180

65 Davis Mick, sr., DL, 6-0, 200

66 Aydan Bailey, so., LB, 6-2, 160

70 Kody Diringer, sr., OL-DL, 6-0, 285

71 Rio Gomez, so., OL-DL, 5-11, 260

73 Aiden Kendall, sr., OL-DL, 6-1, 285

74 Jackson Marlar, so., OL-DL, 6-2, 235

75 Carter Groesse, jr., OL, 5-11, 220

76 Angel Diaz, so., OL, 6-0, 285

78 Jayden Woods, so., OL-DL, 6-2, 250

81 Braiden Botterweck, sr., H-DL, 6-4, 215

83 Chase Buffalo, so., WR, 5-10,, sr.0

86 Jaxon Brackeen, sr., WR, 6-2, 155

86 Max Ruth, sr., DL-H, 6-2, 210

88 Jody Perry, sr., DL, 6-2, 190

Coaches

Head coach — Chris Jaax.

Assistant coaches — Dylan Delk, DC; James Pfannenstiel, OL; Fred Schmidt WR, Freshmen Head Coach; Jon Adkins, DL; Patrick Watson, RB; Evan Gilbert, QB; Taylor Durham, LB; Adrian Lujano, DL; Nic Parga, DL.

Salina South Roster

1 Kyren Whitaker, so., 5-11, 146, WR/DB

2 AJ Johnson, sr., 6-2, 187, WR/DB

3 Carter Copes, jr., 5-10, 148, QB/WR

4 Jarrett Pittenger, jr., 5-8, 159, RB/LB

5 Darell Evans, sr., 5-9, 148, WR/DB

6 Jake Disney, so., 5-11, 150, WR/DB

7 Jackson Hayes, sr., 5-10, 153, WR/DB

8 Dylan Hayes, so., 5-7, 142, RB/LB

9 Drew Nelson, jr., 6-1, 180, TE/LB

10 Alexander Escobedo, jr., 5-8, 142, K

11 Owen Bulleigh, sr., 5-11, 143, RB/DB

12 Weston Fries, so., 6-0, 162, QB/DB

13 Colin Schreiber, sr., 6-4, 182, WR/DB

14 Zachary Davidson, jr., 6-5, 174, WR/DB

15 Kreighton Modrow, so., 5-9, 141, QB/WR

16 Isaac Martinez, so., 5-9, 118, WR/DB

17 Que Hill, sr., 6-0, 168, WR/DB

18 Kaden Budke, fr., 5-11, 193, QB/LB

19 Carter Kirby, sr., 5-10, 186, RB/LB

20 Seth Clemmer, so., 5-10, 160, RB/LB

21 Luke Simpson, so., 5-11, 153, RB/LB

22 Daniel Woodard, jr., 6-2, 141, WR/DB

23 Garrett Aills, so., 5-9, 145, WR/DB

24 Alan Holt, so., 5-1, 96, WR/DB

25 Bobby Pace, jr., 5-10, 135, WR/DB

26 Brandt Cox, jr., 6-2, 203, RB/DB

29 Seth Robben, so., 5-8, 139, RB/DB

30 Braxton Morrical, jr., 5-11, 146, RB/LB

32 Owen Kulas, sr., 5-9, 171, RB/LB

33 Hunter Hughes, so., 5-11, 149, RB/DL

34 Drayke Webb, sr., 5-9, 158, RB/LB

42 Isaac Harper, so., 6-1, 148, WR/DB

46 Cooper Vorarath, so., 6-0, 152, WR/DB

50 Tanner Peterson, so., 5-6, 184, OL/DL

51 Peyton Augustine, so., 5-9, 170, OL/DL

53 Taniel Knutson, so., 5-8, 166, OL/DL

55 Douglas Elston, so., 5-10, 180, OL/DL

56 Carter Lambeth, jr., 5-9, 207, OL/DL

58 Nick Arias, sr., 6-0, 237, OL/DL

62 Shae Lefort, jr., 6-2, 291, OL/DL

63 Aidan Sankey, so., 6-0, 206, OL/DL

65 Jarrett Diederich, jr., 5-6, 217, OL/DL

67 Conner Roberts, so., 5-7, 204, OL/DL

68 Kayson Dietz, jr., 6-0, 311, OL/DL

72 Jorge Franco, so., 6-1, 309, OL/DL

74 Kadyn Box, so., 6-3, 262, OL/DL

75 Gio McCall, sr., 5-11, 193, OL/DL

76 Hunter Wenger, so., 5-9, 291, OL/DL

77 Jose Felguerez, so., 5-11, 221, OL/DL

78 Brandon Fletcher, jr., 6-1, 215, OL/DL

79 Chris Williams, sr., 5-9, 315, OL/DL

80 Vincent Nouanlasy, so., 5-9, 158, WR/DB

82 Roman Dalme, so., 5-11, 170, WR/DB

85 Trey Berland, jr., 5-11, 195, TE/DE

87 Te'Jon McDaniel, so., 6-3, 166, WR/DB

88 Dylan Roberts, so., 5-10, 170, TE/DE

Coaches

Head coach — Sam Sellers.

Assistant coaches — Chris Barkley, Justin Ebert, Gary Seibel, Kanean Wendell, Daniel Colton, Ernest Ballenger, Tyler Smith, Charlie Lynn, Justin Stonebreaker, Chance Clatterbuck.