Newton Railers

(0-2, 0-1 AV-CTL I)

L Andover Central 41-34

L Derby 43-31

Maize Eagles

(2-0, 1-0 AV-CTL I)

W Andover 20-6

W @ Campus 41-14

NOTE: Attendance limited to 25 percent stadium capacity. Game will be live streamed at https://www.nfhsnetwork.com/. Tickets are available at Ticket Spicket: https://events.ticketspicket.com/agency/21241d28-7710-40e2-8796-420101107cfc/events/eb656662-925a-410e-b200-3dfb915f0ab5.

Newton Roster

1 Peyton Maxwell, sr., WR, 6-0, 160

2 Avery Dutcher, sr., DB, 5-8, 145

4 Jonah Remsberg, jr., DB, 5-9, 140

5 Nick Antonowich, sr., LB, 6-1, 190

6 Jake Schmidt, jr., WR, 6-2, 154

7 Ben Schmidt, sr., QB, 6-2, 170

8 Luke Hirsh, jr., DB-WR, 6-0, 160

9 Jayden Nash, so., QB, 5-10, 152

10 Ben Reyes, jr., DB-RB, 5-9, 180

11 Luke Boston, sr., LB, 6-0, 170

12 Ryan Ruggiero, so., WR, 5-10, 145

13 Camden Carr, so., WR, 5-5,, sr.0

14 Brayden Monares, jr., WR, 5-10, 145

15 Xzavion Martin, sr., WR, 6-0, 170

16 CJ Claussen, so., DB, 5-9, 140

17 Joe Slechta, jr., DB, 6-2, 140

18 Simon Secor, so., WR, 5-9, 135

20 Andrew Barron, jr., DB, 6-1, 145

21 Kenyon Forest, jr., RB-DL, 5-10, 185

22 Collin Hershberger, so., K, 5-6, 130

23 Ben Crawford, jr., DB, 5-11, 165

24 Cooper Burns, sr., DB, 5-8, 130

25 Isaac Klug, so., RB-LB, 5-10, 160

32 Clayton Smith, jr., LB, 5-10, 180

33 Dehann Nelson, sr., LB-RB, 5-10, 185

35 Brody Harper, so., LB, 5-11, 185

50 Diego Arellano, sr., DL, 5-10, 250

52 Ricky Parga, so., DL, 5-9, 255

53 Cody Sauerwein, so., LB, 5-10, 170

54 Josiah Schmidt, so., DB, 5-11,, sr.7

55 Dylan McBee, so., LB, 5-8, 140

56 Caden Livesay, so., DL, 5-11, 230

57 Sam Claassen, sr., OL-DL, 5-10, 215

60 Ethan Otter, so., OL, 5-11, 270

61 Chris Mick, jr., OL, 5-10, 230

63 Max Masem, so., OL, 5-10, 215

64 Alex Vidacs, jr., LB-DL, 5-9, 180

65 Davis Mick, sr., DL, 6-0, 200

66 Aydan Bailey, so., LB, 6-2, 160

70 Kody Diringer, sr., OL-DL, 6-0, 285

71 Rio Gomez, so., OL-DL, 5-11, 260

73 Aiden Kendall, sr., OL-DL, 6-1, 285

74 Jackson Marlar, so., OL-DL, 6-2, 235

75 Carter Groesse, jr., OL, 5-11, 220

76 Angel Diaz, so., OL, 6-0, 285

78 Jayden Woods, so., OL-DL, 6-2, 250

81 Braiden Botterweck, sr., H-DL, 6-4, 215

83 Chase Buffalo, so., WR, 5-10,, sr.0

86 Jaxon Brackeen, sr., WR, 6-2, 155

86 Max Ruth, sr., DL-H, 6-2, 210

88 Jody Perry, sr., DL, 6-2, 190

Coaches

Head coach — Chris Jaax.

Assistant coaches — Dylan Delk, DC; James Pfannenstiel, OL; Fred Schmidt WR, Freshmen Head Coach; Jon Adkins, DL; Patrick Watson, RB; Evan Gilbert, QB; Taylor Durham, LB; Adrian Lujano, DL; Nic Parga, DL.

Maize Roster

1 Josh Sanders, RB, 5-5, 168, sr.

2 Avery Johnson, QB, 6-2, 160, so.

4 Justin Stephens, WR, 6-1, 188, so.

5 Jacob Hanna, WR, 6-1, 175, sr.

6 Drew Otero, DB, 6-1, 190, jr.

7 Cooper Burke, DB, 5-10, 155, so.

8 Cooper Forrest, DB, 5-7, 148, so.

9 Bryce Cohoon, WR, 6-2, 170, so.

10 Ace Anderson, DB, 5-11, 162, so.

11 Broc Schumacher, WR, 5-11, 140, sr.

12 Kyle Grill, QB/DB, 6-4, 172, jr.

13 Landon Helm, WR, 5-9, 141, jr.

14 McKinley Joynes, DB, 5-10, 155, so.

15 Colby Pivarnik, DB, 5-11, 172, sr.

16 Cole Segraves, K, 5-6, 160, jr.

19 Peyton Ritter, LB, 5-10, 173, so.

21 Roman Chandler, RB, 5-9, 165, so.

22 Martin Richards, DB, 5-5, 140, so.

23 Scott Adams, DB, 5-9, 196, sr.

24 Cayden Hughbanks, DB, 5-11, 153, sr.

25 Daeshaun Carter, RB, 5-9, 182, so.

26 Levi Drumm, WR, 5-10, 146, jr.

27 Marcus Andrada, DB, 5-3, 119, so.

28 Cael Moses, DB, 5-11, 141, jr.

29 Jaxson Guillroy, DL, 6-2, 200, sr.

30 Kyle Haas, LB, 6-2, 206, sr.

31 Camden Padgett, DB, 5-8, 141, so.

32 Cody Hughbanks, DB, 5-8, 140, so.

33 Dakota Shook, DL, 6-2, 170, jr.

35 Taten Gregg, LB, 5-9, 231, sr.

38 Clayton Bowers, DB, 5-5, 140, so.

40 Parker Young, DL, 6-6, 235, sr.

41 Carter Salsbury, DL, 6-3, 174, jr.

42 Keegan Jurgensen, LB, 5-6, 151, jr.

45 Kendall Norrod, LB, 5-11, 188, sr.

46 Dominic Espinoza, LB, 5-10, 160, so.

47 Caden Miranda, DL, 5-11, 223, so.

50 Connor Padgett, LB, 6-0, 171, so.

51 Mitchael Casement, OL, 5-10, 215, sr.

52 Jack Kerr, OL, 5-8, 185, so.

53 Dylan Segraves, LB, 5-8, 175, so.

54 Nate Harding, OL, 6-1, 237, sr.

55 Elijah Cunningham, DL, 6-1, 185, so.

56 Ricky Nichols, DL, 5-11, 195, sr.

57 Brant Horning, DL, 5-11, 203, jr.

58 Dominic Gloria, DL, 5-9, 210, jr.

59 Justin Newberry-Rivera, LB, 5-11, 172, jr.

60 Brandon Kerr, OL, 6-0, 228, jr.

61 Dominick Kelley, OL, 5-8, 188, so.

62 Aaron Wagner, DL, 5-9, 238, jr.

63 Nick Reyes, OL, 5-11, 237, jr.

64 Isaiah Davis, OL, 6-3, 227, jr.

66 Mason Thrush, OL, 6-3, 252, so.

67 Jordan Rubio, OL, 5-11, 215, jr.

70 Tanner Marshall, OL, 6-1, 269, jr.

71 Mason Miranda, OL, 6-0, 253, sr.

74 Todd Stover, OL, 5-11, 220, sr.

76 Zach Wertz, DL, 5-11, 218, so.

78 Mario Quiroz-Garza, OL, 5-10, 177, so.

82 Jack Ring, WR, 5-8, 139, so.

84 Clayton Crockett, WR, 6-0, 155, jr.

85 Austin Rey, WR, 5-9, 159, jr.

86 Wyatt Stover, DL, 6-2, 190, so.

87 Miles Hartman, WR, 5-11, 134, sr.

88 Aiden Doty, WR, 6-2, 165, so.

91 Ethan Cameron, DL, 5-10, 179, so.

Coaches

Head Coach — Gary Guzman.

Assistant Coaches — Rob Helm, Rocky Helm, Brett Soft, James Hammett, Victor Mercado, Fred Rosas, Wayde Watkins, Colton Helm, Spencer Baalman, Hayden Hudson.