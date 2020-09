Clearwater Inv.

Area middle school results

Seventh-grade girls (1 mile) — 2. Wills, Addisen Hal. 5:51.02; 4. O'Brien, Emily Hal. 6:27.13; 7. Willour, Chelsea Rem. 6:59.54; 17. Jenkins, Hannah Rem. 7:35.65; 18. Hirsch, Autumn BA 7:42.41; 20. Peters, Kassi Rem. 7:47.40; 29. Ayres, Tia Rem. 8:55.26; 41. Klingenberg, Makayla Rem. 10:56.64.

Seventh-grade boys (1 mile) — 42. Stroud, Gabe BA 10:33.73.

Eighth-grade girls (2 miles) — 1. Mayfield, Zoe Hal. 16:00.06; 2. Good, Ellie BA 16:00.82; 17. Fair, Taylor Rem. 18:07.08; 22. Nedich, Amare Hal. 18:39.59; 24. McCormick, Laila Rem. 19:07.08; 28. Beverlin, Ellie BA 20:38.22; 36. Harder, Serena BA 22:28.88.

Eighth-grade boys (2 miles) — 5. Shields, Keaston Hal. 13:55.25; 13. Allmon, Chase Hal. 14:48.06; 14. Harmon, Caden Hal. 14:54.97; 17. Howard, Finneas Hal. 15:19.48; 25. Wilcox, Ethan Hal. 16:14.15; 49. Hendricks, Alex Rem. 24:29.16.

Note: Results have not been received from the Pretty Prairie and Smoky Valley meets.