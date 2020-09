POLLS

KCAC Pre-Season

Soccer Polls

WOMEN

1. Oklahoma Wesleyan 144 (first place votes 12)

T2. Friends 125 (1)

T2. Kansas Wesleyan 125

T4. Avila 98

T4. Bethany 98

6. Ottawa 91

7. Southwestern 70

8. Tabor 66

9. McPherson 62

10. York 55

11. Saint Mary 37

12. Bethel 31

13. Sterling 12

MEN

1. Oklahoma Wesleyan 143 (11)

2. Friends 133 (1)

3. McPherson 119 (1)

4. Kansas Wesleyan 104

5. York 87

6. Bethel 86

7. Southwestern 75

8. Sterling 71

9. of Saint Mary 61

T10. Ottawa 41

T10. Tabor 41

12. Bethany 35

13. Avila 18

KCAC Pre-Season

Cross Country

WOMEN

1. Friends

2. Saint Mary

3. Tabor

4. Kansas Wesleyan

5. Southwestern

6. Avila

7. McPherson

8. York

9. Bethany

10. Ottawa

11. Sterling

12. Bethel

13. Oklahoma Wesleyan

MEN

1. Saint Mary

2. Friends

3. Ottawa

4. Kansas Wesleyan

5. Southwestern

6. McPherson

7. Bethany

8. York

9. Tabor

10. Bethel

11. Sterling

12. Oklahoma Wesleyan

13. Avila

KCAC pre-season

teams named

WICHITA — Below are the All-Kansas Collegiate Athletic Conference pre-season teams as selected by the conference coaches:

WOMEN’S SOCCER

Name, Institution, Position, Class, Hometown

Juliana Lopez-*, Bethany, F, so., San Gabriel, Calif.

Reighna Werner-^, Ottawa, F, jr., Las Vegas

Breanna Bembenek-^, York, F, sr., Manhattan, Ill.

Marjolen Nekesa-*, Oklahoma Wesleyan, MF, sr., Nairobi, Kenya

Laura Maria-*, Oklahoma Wesleyan, MF, jr., Tubarao, Brazil

Cloe Raimundo Johnson-*, Oklahoma Wesleyan, MF, jr., Valencia, Spain

Dakota Spencer-^, Tabor, MF, sr., Denver

Ruth Khasoha-*, Oklahoma Wesleyan, D, jr., Nairobi, Kenya

Lea Coccetella-*, Friends, D, jr., Wichita

Krysta Catone-*, Kansas Wesleyan, D, sr., Chino Hills, Calif.

Viviana Ramirez-^, Kansas Wesleyan, D, sr., Whittier, Calif.

Christie Silber-#, McPherson, GK, sr., Simi Valley, Calif.

*-2019 All-KCAC First Team

^-2019 All-KCAC Second Team

#-2019 All-KCAC Honorable Mention

MEN’S SOCCER

Alex Vidizzoni-*, Oklahoma Wesleyan, GK, jr., Camino al Tagliamento (UD)

Joel Chavez-^, Sterling, GK, sr., Longmont, Colo.

Julio Belo-*, Oklahoma Wesleyan, D, sr., Belo Horizonte, Brazil

Stefan Cvetanovic-*, Oklahoma Wesleyan, MF, jr., Belgrade, Serbia

Matheus Ferreira-*, Oklahoma Wesleyan, MF, jr., Rio de Janeiro, Brazil

Stefan Lukic-*, Oklahoma Wesleyan, MF, sr., Sremska Mitrovica, Serbia

Mads Mortenson-*, Friends, D, so., Floro, Norway

Ognjen Stevic-*, Oklahoma Wesleyan, D, jr., Belgrade, Serbia

Juan Zamora-*, Friends, F, jr., LaBelle, Fla.

Eric Carter-^, Friends, D, so., Gainesville, Fla.

Marcus Fernandes-^, McPherson, F, sr., Rio de Janeiro

Osvaldo Reyes-^, Saint Mary, MF, jr., Houston

Lucas Williams-^, McPherson, D, so., London

Tales Avila-#, Friends, D, sr., Minas Gerais, Brazil

*-2019 All-KCAC First Team

^-2019 All-KCAC Second Team

#-2019 All-KCAC Honorable Mention

WOMEN’S CROSS COUNTRY

Name, School, Class, Hometown, 2019 KCAC Finish

Natasha Ortiz, Saint Mary, so., Albuquerque, N.M., 1st

Aubry Donley, Friends University, so., Lincoln, 3rd

Nicole (Ballard) Sprague, Friends, sr., Haviland, 4th

Conangela Senior, Tabor, sr., Spanish Town, Jamaica, 6th

Aileen Gurrola, Friends, sr., Colby, 7th

Stephanie Martinez, Kansas Wesleyan, jr., Horizon City, Texas, 9th

Grace Garrison, Friends, jr., Clearwater, 13th

Mallory Gallet, Saint Mary, jr., Basehor, 17th

Maria Geesaman, York, jr., Greeley, Colo., 18th

Samantha Trejo, Bethany, sr., Lyons, 19th

MEN’S CROSS COUNTRY

Name, School, Class, Hometown, 2019 KCAC Finish

Johnathan Bowen, Saint Mary, sr., Wakefield, 1st

Eric Vazquez, Saint Mary, sr., Great Bend, 2nd

Jared Stark, Saint Mary, sr., Augusta, 4th

Brendan Erwin, Saint Mary, sr., Fairfield, Calif., 6th

Tyler Soliz, Saint Mary, sr., Clearwater, 7th

Luke Skinner, Saint Mary, sr., Montezuma, 8th

Clayton Price, Saint Mary, sr., Pleasant Ridge, 9th

Josh Weghorst, Ottawa, so., Yucaipa, Calif., 10th

Lamar Weeden, Ottawa, jr., Newnan, Ga., 11th

Jacob Lovell, Kansas Wesleyan, sr., Junction City, 14th

Newton Railers

14U win two

The Newton Railers 14U baseball team finished 2-0 in play Sunday at Kenny Williams Field.

The Railers downed Buhler 6-4 and beat Fulmer 8-3.

Against Buhler, A.J. Carbajal drove in two runs. Michael Seirer had two hits with an RBI. Ian Baker had two hits.

Blaze Bradshaw struck out five batters in 3.1 innings for the win. Colby Gomez struck out three in an inning. Carson Wharton finished the game.

Against Fulmer, Austin Aarons had two triples and drove in four runs. Wharton also drove in a run.

Aarons pitched two innings of relief for the win, striking out four. Baker finished the game for the save, striking out one. Kale Degenstein pitched two innings, allowing no earned runs.

The Railers are 12-16.

12U teams

compete

The Hesston 12U team finished 2-0 in play Sunday at Centennial Park, beating Newton-Holder 9-1 and Hesston-Burkholder 16-2.

Newton-Weeks tied Newton-Henseik 6-6.

Newton-Weeks is 2-9-1.