TJGA Summer Series #4

At Topeka CC

Results Monday

BOYS

15-17

1. Luke Leonetti, 76; 2. Tim Biggs, 80; 3. Alex Valdivia, 81; 4. Giles Frederickson, 82; 5. Turner Depperschmidt, 85; 6. Tyler Duncan, 86; 7. Gabe Kastner, 87; 8. Andrew Burdett, 87.

13-14

1. Lane Workman, 81; 2. Hayden Glynn, 94.

11-12

1. Peyton Goehring, 48; 2. Michael Wilson, 50; 3. Ayden Valdivia, 52; 4. Evan Jones, 52; 5. NIck Hill, 53; 6. Cole Stafford, 55; 7. Andrew Byard, 58; 8. Grady Rodgers, 59.

9-10

1. Brody Buessing, 52; 2. Cale Anschutz, 57; 3. Liam Hoff, 64; 4. DJ Ortega, 69.

8-under

1. Callen Baldwin, 43; 2. Jase Head, 47; 3. Nikhil Rao, 55; 4. Kaden Leonetti, 56; 55. Daxton Garrett, 62; 6. Camden Swords, 64; 7. Taegan Knowland, 66.

GIRLS

15-17

1. Lois Deeter, 86; 2. Madelyn Luttjohann, 88; 3. Avery Scott, 89; 4. Kaitlyn Crough, 90; 5. Jensen Heideman, 93; 6. Mallory Nelson, 101; 7. Annika Peterson, 109.

13-14

1. Braegan Buessing, 47; 2. Joelle Vogt, 52; 3. Natalie Peterson, 59; 4. Avery Grunert, 59; 5. Avery Zimmerman, 62; 6. Olivia Smith, 64; 7. Bailey Anschutz, 71; 8. Kyndal Rose, 73.

11-12

1. Lauren Borjon, 57; 2. Lauren Cox, 64; 3. Izzy Glotzbach, 69; 4. Lacey Middleton, 69; 5. Makenna Stuke, 75.

10-under

1. Kinley Frost, 65; 2. Preslee Goehring, 75; 3. Addison Fechter, 75.

ED BOZARTH TGA CITY STROKE PLAY

Friday’s pairings

At Lake Shawnee GC

12:30 p.m. — Ben Moser, Brian Walker, Mac McFarland

12:40 — Adam Head, Austin Anderson, Nathan Roy, Alex North

12:50 — Mark Elliott, Nevada Peterson, Jerry Kruger, Bill Childs

1 — Andrew Beckler, Luke Leonetti, Justin Jacquinot, Tim Krueger

1:10 — Chris McPheron, Ryan Vawter, Zach Nuss, GT Coe

1:20 — Max Stucky-Halley, John Waldo, Giles Frederickson, Brady Hight

1:30 — Gavin Berberich, Eric Kolean, John Berberich, Drew Judd

1:40 — Justice Valdivia, Addison Alonzo, Bryce Cowan, Rachel Stous

1:50 — Noah Bisel, Grant Askew, Alex Valdivia, Maddox Hight

2 — Aaron Rethman, Kevin Matayka, Jeremiah Nelson, Dawson Zimlich

HOLE-IN-ONE

GRADY RODGERS, July 6 on the 120-yard No. 11 at Topeka Country Club with a 5-hybrid. Witnesses: Brecken Garrett, Myles Didde, Isaac Ansley, Cole Stafford, Austin Casebeer, Ashley Rodgers.

BEN ZIMMERMAN, July 4 on the 135-yard No. 17 at Cypress Ridge Golf Course with a pitching wedge. Witnesses: Tony Struckhoff, Marcus Gilmore, Keith Hammerschmidt.

SPIRIT OF KANSAS TOURNAMENT

Cypress Ridge GC results

Championship flight — 1. McFarland, Ellis, McFarland, McFarland, 55; 2. Ferrie, March, Brown, Cuper, 56; 3. Abbott, Abbott, Kruger, Kruger, 57.

First flight — 1. Conner, Miller, Landuyt, Banning, 60; 2. Gunn, McFly, Monstorf, Curbelo, 60; 3. Hoffman, Bass, Copeland, Luksa, 60.

Second flight — 1. Laurent, Myers, Hutley, Luebbe, 63; 2. Carson, Russell, Hughes, Gordy, 63; 3. Scott, Scott, Dial, Dial, 63.

Third flight — 1. Hattan, Hattan, Wirtz, Wirtz, 66; 2. Fangman, Snodgrass, Fangman, Knight, 66; 3. Patch, Patch, King, Lolley, 66.

Lake Shawnee GC results

Championship flight — 1. Norris, Norris, McDiffett, Beam, 54; 2. Swan, Shaffer, Warren, Shaffer, 55; 3. Rethman, Ochsner, Hacker, McHenry, 55.

First flight —1. Moran, McAndrew, McFee, Nielson, 59; 2. Vawter, McPheron, Isaacson, Peterson, 59; 3. Flood, Flood, Flood, Flood, 59.

Second flight — 1. Simecka, Simecka, Simecka, Macfee, 61; 2. Dahl, Dahl, Dahl, Dahl, 61; 3. Stafford, Douglas, Diaz, Stafford, 61.

Third flight — 1. Shively, Estenson, Estenson, Anderson, 64; 2. Gfeller, Gfeller, Mercer, Mercer, f65; 3. Kirmse, Kirmse III, Kirmse, Kirmse, 66.