Below is the 2019-20 Kansas Basketball Coaches Association boys’ all-state team as selected by its member coaches:

Class 6A

First Team:

Jackie Johnson, Wichita Southeast, 5-10, jr.

Lonell Lane, Kansas City Harmon, 6-1, jr.

Zeke Mayo, Lawrence, 6-2, jr.

Jack Chapman, Blue Valley Northwest, 6-7, jr.

Sterling Chapman, Campus, 6-4, jr.

Second Team:

Jack Sheplak, Blue Valley North, 6-4, sr.

Steele Chapman, Campus, 6-0, sr.

Joe Berry, Washburn Rural, 6-2, jr.

Cougar Downing, Olathe West, 6-2, sr.

Alston Mason, Blue Valley Northwest, 6-1, jr.

Honorable Mention:

Nick Arensberg, Shawnee Mission East, 6-1, sr.

Nick Bonner, Derby, 6-2, sr.

Owen Braxmeyer, Manhattan, 6-0, jr.

Brandon Eckles, Olathe South, 6-6, jr.

Walzel Evans, Kansas City Harmon, 5-11, sr.

Markell Hood, Blue Valley Northwest, 6-6, sr.

D.K. Middleton, Lawrence Free State, 6-3, sr.

Isaac Patterson, Blue Valley North, 6-4, jr.

Mayson Quartlebaum, Lawrence, 6-6, sr.

Aiden Shaw, Blue Valley, 6-8, so.

K.T. Raimey, Olathe North, 6-3, sr.

O'mar Stanley Blue Valley West, 6-8, sr.

D.J. Stubblefield, Olathe South, 5-11, sr.

King Sutton, Topeka High, 6-6, sr.

Shawn Warrior, Campus, 6-4, sr.

Fontaine Williams, Jr., Wichita East, 6-1, so.

Jabari Brickhouse, Blue Valley West, 5-11, sr.

Class 5A

First Team:

Xavier Bell, Andover Central, 6-3, sr.

Cory Davila, Basehor-Linwood, 6-7, sr.

Jack Johnson, Andover, 6-1, jr.

Tanner Mans, Bishop Carroll, 6-6, sr.

Jordan Vincent, Goddard Eisenhower, 6-2, sr.

Second Team:

Jordan Brown, Basehor-Linwood, 6-4, so.

Blake Danitschek, Kapaun Mt. Carmel, 6-5, jr.

Gavyn Elkamil, Pittsburg, 6-4, jr.

Alex Littlejohn, Bishop Carroll, 6-4, jr.

Charles Snyder, Emporia, 6-5, jr.

Honorable Mention:

Trevion Alexander, Topeka West, 6-1, jr.

Nate Barnhart, DeSoto, 6-8, jr.

Elijah Brooks, Topeka West, 6-2, so.

Jacob Byrne, Valley Center, 6-0, sr.

Javon Grant, Pittsburg, 5-11, jr.

Harper Jonas, Andover, 6-5, sr.

Keeshawn Mason, St. Thomas Aquinas, 6-8, jr.

Jack Moellers, St. James Academy, 6-2, sr.

Kenyon Myers, Leavenworth, 6-4, sr.

C.J. Powell, Highland Park, 6-0, jr.

Trey Reid, Maize South, 6-0, sr.

Dylan Ruder, Hays, 6-9, sr.

Alex Schremmer, Great Bend, 6-1, sr.

Jerome Washington, Andover Central, 6-5, sr.

Connor Younger, Basehor-Linwood, 6-0, sr.

Class 4A

First Team:

Tamar Bates, Kansas City Piper, 6-4, jr.

Easton Hunter, Andale, 6-3, sr.

Jaren Jackson, Augusta, 6-1, sr.

Mark Mitchell, Bishop Miege, 6-8, so.

Dariq Williams, Parsons 511, sr.

Second Team:

Max Alexander, Buhler, 6-0, jr.

Koby Cambell, Rose Hill, 6-2, sr.

Zach Davidson, Augusta, 6-8, sr.

DaQuan Johnson, Parsons, 6-0, sr.

Kobe Johnson, Ottawa, 6-5, sr.

Honorable Mention:

Trey Abasolo, Mulvane, 6-1, jr.

Chistian Arndt, Kansas City Piper, 6-5, sr.

Travis Beetch, Abilene, 6-3, sr.

Harrison Braudis, Bishop Miege, 6-1, jr.

Tanner Hecht, Wamego, 6-4, jr.

C.J. Horton, Fort Scott, 6-5, sr.

Cal Leonard, Iola, 6-3, sr.

Jaden McGrath, Independence, 5-10, sr.

Ezekiel Lyons, Parsons, 5-11, sr.

Tyren Shelley, Kansas City Piper, 6-4, sr.

Lance Walker, Ulysses, 6-4, jr.

Class 3A

First Team:

Gradey Dick, Wichita Collegiate, 6-5, so.

Wyatt Carmichael, Haven, 6-4, sr.

Patrick Cassidy, Columbus, 6-0, sr.

Caden Hurla, St. Marys, 5-9, sr.

Chance Sanger, Larned, 6-0, sr.

Second Team:

Brant Morris, Baxter Springs, 6-3, sr.

Trey McClure, Lyons, 6-1, jr.

Nahcs Wahwassuck, Royal Valley, 6-4, so.

Vincent Palen, Beloit, 5-10, sr.

Dawson Zenger, Rock Creek, 5-11, jr.

Honorable Mention:

Mason Haxton, Hoisington, 6-0, jr.

Cason Richardson, HESSTON, 6-1, so.

Brett Sarwinski, Galena, 5-10, so.

Gabe Garber Sabetha,, 5-11, sr.

Camdyn Melchiori, Caney Valley, 6-1, sr.

Jackson Stoppel, Holcomb, 6-0, sr.

Garrett Harmison, Riley County, 6-2, sr.

Brady Klotz, Royal Valley, 6-4, so.

Carson Jacobs, Thomas More Prep-Marian, 6-8, sr.

Koen Hula, Council Grove, 6-3, so.

Jack Caudle, Maur Hill Prep, 6-4, sr.

Andrew Leonard, Nemaha Central, 6-0, sr.

Class 2A

First Team:

Zach Bloch, Bishop Seabury, 6-0, jr.

Jared Casey, Plainville, 6-2, sr.

Harlan Obioha, Hoxie, 6-11, jr.

Joao Carlos Ramirez, Bishop Seabury, 6-7, so.

Eli Wiseman, Belle Plaine, 5-8, sr.

Second Team:

Cody Beardsley, Valley Heights, 6-2, jr.

Tyler Dreiling, Garden Plain, 6-4, jr.

Cameron Heiman, Northern Heights, 5-10, sr.

Stavian Jones, Bishop Seabury, 5-9, jr.

Tyus Wilson, Sterling, 6-6, jr.

Honorable Mention:

Britton Dutton, Ellinwood, 6-0, fr.

Zach Eck, Ellis, 6-1, sr.

Sam Fisher, Pratt Skyline, 5-10, sr.

Steve Fisher, Pratt Skyline, 5-8, sr.

Brady Frickey, Ellis, 5-11, sr.

Cobe Green, Bishop Seabury, 6-0, sr.

Lucas Hammeke, Hutchinson Trinity, 6-0, jr.

David Hammeke, Ellinwood, 6-2, sr.

Tate Herrenbruck, Salina Sacred Heart, 5-10, sr.

Austin Hilton, Belle Plaine, 6-1, jr.

Devin Loudermilk, West Elk, 6-3, jr.

Matt Pauly, Garden Plain, 5-9, sr.

Charlie Russell, Trego, 6-4, so.

Theron Wedel, Medicine Lodge, 6-1, so.

Matthew Vail, Erie, 6-2, sr.

Class 1A

First Team:

Jayden Garrison, Little River, 6-1, jr.

Tanner Halling, St. John-Hudson, 6-7, sr.

Devan McEwen, Lebo, 6-3, jr.

Aaron Skidmore, South Gray, 6-1, jr.

Chase Wiebe, BEREAN ACADEMY, 6-0, jr.

Second Team:

Owen Alexander, South Central, 6-4, sr.

Quinn Buessing, Axtel, 6-1, sr.

Brayden Sadler, Udall, 5-10, sr.

Vance Shewey, Meade, 6-4, jr.

Steele Wolters, Osborne, 5-10, sr.

Third Team:

Adam Albertini, St. Paul, 5-7, sr.

Xavier Frazier, South Central, 6-4, sr.

Kamble Haverkamp, Centralia, 6-0, sr.

Brady Palen, Beloit St. John’s-Tipton Catholic, 6-3, sr.

Drew Stutesman, Madison, 6-2, so.

Honorable Mention:

Brody Barr, Blue Valley, 6-4, sr.

Taylor Cable, Ness City, 6-1, so.

Brady Deges, South Gray, 5-7, so.

Avery Gatzemeyer, Valley Falls, 6-1, so.

Grant Gillum, Meade, 6-2, sr.

Ethan Hildebrand, Stafford, 6-5, sr.

Kobe Hoover, Washington County, 5-8, jr.

Kaden Ott, Lebo, 6-5, sr.

Marshall Woolf, St. John-Hudson, 6-1, sr.

Cooper Zenger, Kiowa County, 5-10, sr.