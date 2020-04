Below is the Kansas Basketball Coaches Association All-State Team as selected by the member coaches:

Class 6A

First Team:

NiJaree Canady, Topeka High, 6-0, so.

Lele Love, Olathe North, 6-1, sr.

Machia Mullens, Liberal, 6-0, sr.

Kiki Smith, Topeka High, 5-7, fr.

Kennedy Taylor, Shawee Mission Northwest, 6-2, jr.

Second Team:

Katie Horyna, Liberal, 5-9, sr.

Molly Kaemmer, Olathe East, 5-11, sr.

S'Mya Nichols, Shawnee Mission West, 5-11, fr.

Sydney Nilles, Derby, 5-9, sr.

Zyanna Walker, Wichita Heights, 5-10, so.

Honorable Mention:

Maryn Archer, Derby, 5-8, fr.

Addy Brown, Derby, 6-2, fr.

Lauren Cassaday, Blue Valley North, 5-10, sr.

Bailey Collar, Olathe West, 5-7, jr.

Sania Copeland, Olathe North, 5-9, so.

Zanaa Cordis, Manhattan, 6-3, sr.

Kasey Hamilton, Washburn Rural, 5-8, sr.

Mackenzie Hart, Olathe West, 5-8, jr.

Taylor Jameson, Wichita Heights, 5-5, sr.

Caely Kesten, Free State, 5-8, sr.

Jazzy Klinge, Blue Valley, 5-9, jr.

Kierra Prim, Shawnee Mission West, 5-8, sr.

Laniah Randle, Wichita Heights, 5-11, jr.

Mary Reiber, Olathe Northwest, 5-5, sr.

Kisa Unruh, Dodge City, 5-7, jr.

Dani Winslow, Olathe South, 6-1, sr.

Class 5A

First Team:

Beatrice Culliton, St. Thomas Aquinas, 6-3, so.

Brittany Harshaw, Andover Central, 6-0, so.

Grace Pyle, McPherson, 5-10, jr.

Mackenzie Shupe, DeSoto, 5-8, sr.

Camryn Turner, Seaman, 5-11, jr.

Second Team:

Kade Hackerott, Goddard, 5-11, sr.

Molly Hartnet, St. Thomas Aquinas, 5-9, sr.

Sydney Holmes, Maize, 5-10, jr.

Aubri Kierscht, Salina Central, 5-5, so.

Katie Wagner, Maize South, 5-11, sr.

Honorable Mention:

Kassidy Beam, McPherson, 5-7, jr.

Chloe Carter, Seaman, 5-10, sr.

Alli Franks, Spring Hill, 6-0, jr.

Kyla Frencers, Maize, 5-6, so.

Adell Gore, Basehor-Linwood, 5-6, jr.

Lucy Lally, Basehor-Linwood, 5-11, sr.

Katelyn Ostronic, DeSoto, 5-11, jr.

Amiah Simmons, Blue Valley Southwest, 5-9, jr.

Brooke Sullivan, Goddard, 5-6, jr.

Bailey Wilborn, Andover Central, 5-7, jr.

Class 4A

First Team:

Clara Edwards, Clay Center, 6-0, jr.

Harper Schreiner, Eudora, 5-7, so.

Evelyn Vazquez, Kansas City Piper, 5-5, jr.

Payton Verhulst, Bishop Miege, 6-2, jr.

Ava Jones, Nickerson, 6-2, fr.

Second Team:

Mckenna Kirkpatrick, Chapman, 5-10, sr.

Kori Babcock, Chanute, 5-6, jr.

Ali Vigil, KC Piper, 5-11, sr.

Ashton Verhulst, Bishop Miege, 6-1, sr.

Morgan Stout, Nickerson, 6-2, sr.

Honorable Mention:

Maggie Knoblauch, Andale, 5-3, sr.

Mckenzie Fairchild, Andale, 5-11, fr.

Anna Burnett, Baldwin, 5-8, sr.

Josie Boyle, Baldwin, 5-10, sr.

Alyvia Owens, Buhler, 5-10, sr.

Carli Carlson, Clearwater, 5-7, fr.

Ashlynn Bledsoe, Chapman, 5-10, sr.

Mallory Cowman, Circle, 6-2, sr.

Kimalee Cook, Circle, 5-6, jr.

Saydee Tanking, Holton, 5-8, jr.

Madison Ontjes, Nickerson, 5-6, sr.

Josie Mclean, Nickerson, 5-6, fr.

Aubri Alexander, Wamego, 5-4, sr.

Emily Randall, Winfield, 5-7, sr.

Ali Zeka, Wellington, 5-8, so.

Class 3A

First Team:

Faith Paramore, Haven, 5-11, sr.

Kylee Scheer, Cheney, 5-8, jr.

Karenna Gerber, HALSTEAD, 6-2, jr.

Alleigh Kramer, Nemaha Central, 5-10, sr.

Emily Weathers, Scott Community, 5-10, sr.

Second Team:

Elise Kaiser, HESSTON, 5-10, sr.

Demi Aamold, Wellsville, 5-7, sr.

Hayden Serna, Osage City, 5-4, jr.

Austin Broadie, Wichita Trinity Academy, 6-0, jr.

Taryn Sides, Philipsburg, 5-7, fr.

Honorable Mention:

Sara Yutzy, Haven, 5-11, sr.

Mikyn Hamlin, Hugoton, 5-8, fr.

Chazni Ptacek, Eureka, 5-8, jr.

Sami Bartels, Marysville, 5-10, sr.

Sara Thomson, Riley County, 5-4, sr.

Brynn McCormick, Scott Community, 5-7, so.

Jill Stephens, Colby, 5-10, sr.

Hallie Vaughn, Colby, 5-7, sr..

Taighe Weeter, Goodland, 5-7, sr.

Addysin Scarrow, Galena, 5-6, jr.

Karma Fields, Frontenac, 5-5, sr.

Rayna Jasper, Anderson County, 5-5, jr.

Mia Sarwinski, Galena, 5-3, fr.

Class 2A

First Team:

Aubrey Dewey, Plainville, 5-8, sr.

Ehlaina Hartman, Spearville, 6-12

Lili Shubert, Trego Community, 5-8, jr.

Samantha Vermitten, Valley Heights, 5-8, sr.

Josie Weishaar, Jefferson County North, 5-9, sr.

Second Team:

Kylie Dohl, Jackson Heights, 5-8, sr.

Kennedy Horacek, Garden Plain, 5-5, sr.

Kara Koester, Conway Springs, 5-10, sr.

Madelyn Koop, West Elk, 5-10, sr.

Kylee Massey, Northern Heights, 6-0, sr.

Honorable Mention:

Kali Briar, Sterling, 5-8, so.

Laeh Dean, Wichita Independent, 5-8, sr.

Alexis Hansen, Republic County, 5-4, sr.

Makinzie Higgs, Chase County, 5-9, sr.

Danielle Howard, Uniontown, 5-8, so.

Haley Hughes, Hutchison Trinity, 5-9, jr.

Jordan Lowrie, Oakley, 5-9, sr.

Megan McLendon, West Elk, 5-7, sr.

Tia Moodlemog, Canton Galva, 5-8, sr.

Chevelle Ralstin, Elkhart, 5-9, jr.

Autymn Schreinder, Wabaunsee, 5-8, sr.

Emma Toerber, Valley Heights, 5-9, jr.

Teegan Werth, Hillsboro, 5-8, jr.

Class 1A

First Team:

Emily Ryan, Central Plains, 5-9, sr.

Lauryn Dubbert, Beloit St. John’s-Tipton Catholic, 5-6, jr.

Macy Smith, Olpe, 5-4, jr.

Madeleine Wiltse, Otis-Bison, 6-2, sr.

Tianna Lohse, Hanover, 5-10, sr.

Second Team:

Addison Crites, Central Plains, 5-11, sr.

Brennan Kirchhoff, Thunder Ridge, 5-3, sr.

Marley Heins, Olpe, 5-7, jr.

Morgan Kramer, Centralia, 5-7, sr.

Morgan Myers, Cunningham, 5-6, jr.

Third Team:

Brooklynn Zoeller, Blue Valley Randolph, 5-7, sr.

Hannah Reidy, Rural Vista, 5-7, sr.

Kassidy Nixon, Central Plains, 5-8, so.

Kennen Bradt, Frankfort, 5-9, sr.

Megan Foster, Waverly, 5-5, sr.

Honorable Mention:

Ashley Stoll, Golden Plains, 5-8, jr.

Bailey Darbyshire, Hartford, 5-9, sr.

Brooke Wiebe, BEREAN ACADEMY, 5-6, sr.

Christy Wiebe, South Gray, 5-10, jr.

Delaney Rugan, Central Plains, 5-6, sr.

Emily Green, Stafford, 5-6, jr.

Josena Frame, Kinsley, 5-5, sr.

Josie Ibarra, Hutchinson Central Christian, 5-7, sr.

Kassie Miller, Golden Plains, 5-6, so.

Kelsey Hett, Centre, 5-7, sr.

Kennedy Becker, Centralia, 5-11, sr.

Mallory Callihan, Clifton-Clyde, 5-9, jr.

Nelah Davis, Olpe, 5-7, sr.

Sara McWilliams, Waverly, 5-10, jr.

Trinity Lutters, Osborne, 5-4, fr.