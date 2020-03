TOPEKA CAPITAL-JOURNAL

GIRLS ALL-CLASS TEAMS

CLASS 6A GIRLS

FIRST TEAM

NiJaree Canady, Topeka High, 6-0, so.

Katie Horyna, Liberal, 5-9, sr.

Lele Love, Olathe North, 6-1, sr.

Kennedy Taylor, SM Northwest, 6-2, jr.

Zyanna Walker, Wichita Heights, 5-10, so.

SECOND TEAM

Molly Kaemmer, Olathe East, 5-11, sr.

Michaela Mullens, Liberal, 6-0, sr.

S’Mya Nichols, SM West, 5-11, fr.

Sydney Nilles, Derby, 5-9, sr.

Kiki Smith, Topeka High, 5-7, fr.

THIRD TEAM

Lauren Cassaday, BV North, 6-0, sr.

Kasey Hamilton, Washburn Rural, 5-8, sr.

Mackenzie Hart, Olathe West, 5-8, jr.

Laniah Randle, Wichita Heights, 5-11, jr.

Dani Winslow, Olathe South, 6-1, sr.

HONORABLE MENTION

Ozi Ajekwu, jr., Lawrence; Maryn Archer, fr., Derby; Addy Brown, fr., Derby; Shannon Clarke, jr., Free State; Bailey Collar, jr., Olathe West; Sania Copeland, so., Olathe North; Zanaa Cordis, sr., Manhattan; Brooklyn DeLeye, fr., Washburn Rural; Camryn Gossick, sr., SM East; Ariyana Grassity, sr., Topeka High; Reagan Halliday, so., Olathe South; Jayla Harding, jr., Wichita Southeast; Tamara Harris-Webster, so., SM Northwest; McKenzie Hefley, sr., Hutchinson; Taylor Jameson, sr., Wichita Heights; Caely Kesten, sr., Free State; Jazzy Klinge, jr., Blue Valley; Emma Krueger, so., Washburn Rural; Mallory Krueger, sr., BV North; Chidera Okoro, sr., Dodge City; Savanna Perez, sr., Olathe East; Gabbie Posch, sr., Hutchinson; Kierra Prim, sr., SM West; Mary Reber, sr., Oalthe Northwest; Jane Ryan, sr., Blue Valley; Lilly Smith, jr., Topeka High; Kisa Unruh, jr., Dodge City; Aubrey Warden, jr., Liberal; Lacy Whitcomb, sr., SM South.

CLASS 5A GIRLS

FIRST TEAM

Beatrice Culliton, Aquinas, 6-3, so.

Kade Hackerott, Goddard, 5-11, sr.

Grace Pyle, McPherson, 5-10, jr.

Camryn Turner, Seaman, 5-8, jr.

Katie Wagner, Maize South, 5-11, sr.

SECOND TEAM

Brittany Harshaw, Andover Central, 6-0, so.

Molly Hartnett, Aquinas, 5-9, sr.

Sydney Holmes, Maize, 5-10, jr.

Mackenzie Shupe, DeSoto, 5-8, sr.

Bailey Wilborn, Andover Central, 5-7, jr.

THIRD TEAM

Kassidy Beam, McPherson, 5-7, jr.

Chloe Carter, Seaman, 5-10, sr.

Camille Evans, KC Schlagle, 5-8, sr.

Aubrie Kierscht, Salina Central, 5-5, so.

Amiah Simmons, BV Southwest, 5-9, jr.

HONORABLE MENTION

Ella Anciaux, jr,. Kapaun; Dariauna Carter, sr., Highland Park; Cassie Cooks, sr., McPherson; Kamryn Farris, so., Lansing; Alli Frank, jr., Spring Hill; Adell Gore, jr., Basehor-Linwood; Faith Hawthorne, jr., St. James Academy; Ella Hendrickson, jr., Pittsburg; Aleshia Jones, jr., Leavenworth; Kassie Kinniburgh, sr., Valley Center; Raigan Kramer, jr., Seaman; Lucy Lally, sr., Basehor-Linwood; Hannah Landwehr, jr., Carroll; Miyah Larson, sr., Topeka West; Baylee Miller, jr., Maize; Kenndy Nicholson, jr., Eisenhower; Cassie Onwugbufor, sr., Maize; Katelyn Ostronic, jr., DeSoto; Sydney Peterson, so., Salina South; Jordyn Rowe, jr., KC Sumner; Isis Sanders, so., Wichita Northwest; Khloe Schuckman, jr., Carroll; Madison Skelton, jr., Aquinas; Brooke Sullivan, jr., Goddard; Ishante Suttington, sr., KC Schlagle; Riley Tinder, sr., Basehor-Linwood; Tylieea Wallace jr., KC Schlagle; Sydney Watts, fr., Aquinas; Kam Wells, sr., Shawnee Heights; Kim Whetstone, sr., Bonner Springs.

CLASS 4A GIRLS

FIRST TEAM

Clara Edwards, Clay Center, 6-0, jr.

McKenna Kirkpatrick, Chapman, 5-10, sr.

Evelyn Vazquez, KC Piper, 5-5, jr.

Ashton Verhulst, Miege, 6-1, sr.

Payton Verhulst, Miege, 6-2, jr.

SECOND TEAM

Kori Babcock, Chanute, 5-6, jr.

Ava Jones, Nickerson, 6-2, fr.

Harper Schreiner, Eudora, 5-7, so.

Morgan Stout, Nickerson, 6-2, sr.

Ali Vigil, KC Piper, 5-11, sr.

THIRD TEAM

Josie Boyle, Baldwin, 5-10, sr.

Mallory Cowman, Circle, 6-2, sr.

Maggie Knoblauch, Andale, 5-3, sr.

Alyvia Owens, Buhler, 5-10, sr.

Saydee Tanking, Holton, 5-8, jr.

HONORABLE MENTION

Aubri Alexander, sr., Wamego; Grace Banes, sr., KC Piper; Ella Beth, jr., Fort Scott; Ashlynn Bledsoe, sr., Chapman; Madison Brannin, so., Labette County; Anna Burnett, sr., Baldwin; Carli Carlson, fr., Clearwater; Ayreona Carter, sr., KC Piper; Kimalee Cook, jr., Circle; Paige Donnelly, so., Wamego; Jenna Eytcheson, sr., Independence; McKenzie Fairchild, fr., Andale; Gabi Henderson-Artis, so., Miege; Reagan Hiebert, sr., Eudora; Riley Hiebert, sr., Eudora; Beth Holmes, sr., Abilene; Lexi Liby, sr., Clay Center; Emajin McCallop, so., Miege; Trinity McDow, sr., Paola; Josie McLean, fr., Nickerson; Madilyn Melton, jr., Louisburg; Adyson Peck, jr., Coffeyville; Faith Poland, so., Girard; Sophia Purcell, sr., Hayden; Emily Randall, sr., Winfield; Danielle Staats, sr., Pratt; Haley Thrush, jr., Rose Hill; Ali Zeka, so., Wellington.

CLASS 3A GIRLS

FIRST TEAM

Karenna Gerber, HALSTEAD, 6-0, jr.

Elise Kaiser, HESSTON, 5-10, sr.

Alleigh Kramer, Nemaha Central, 5-7, sr.

Faith Paramore, Haven, 6-0, sr.

Kylee Scheer, Cheney, 5-8, jr.

SECOND TEAM

Demi Aamold, Wellsville, 5-7, sr.

Sami Bartels, Marysville, 5-10, sr.

Taryn Sides, Phillipsburg, 5-6, fr.

Sara Thomson, Riley County, 5-4, sr.

Emily Weathers, Scott City, 5-9, sr.

THIRD TEAM

Austin Broadie, Wichita Trinity, 6-0, jr.

Karma Fields, Frontenac, 5-5, sr.

Rayna Jasper, Anderson County, 5-5, jr.

Mia Sarwinski, Galena, 5-3, fr.

Jill Stephens, Colby, 5-9, sr.

HONORABLE MENTION

Emily Acton, so., Cimarron; Heather Arnett, so., Frontenac; Blaise Ball, sr., Perry-Lecompton; Delaney Barnes, sr., Baxter Springs; Kristin Biltoft, so., Jefferson West; Jessi Brummett, jr., Riley County; Ames Burton, jr., Riley County; Lexi Cline, jr., Cheney; Jada Dangerfield, jr., Humboldt; Lexi DeWeese, so., Rock Creek; Emma Elder, sr., Nemaha Central; Emilee Escareno, sr., Eureka; Jaya Esquibel, jr., Lakin; Brooke Flory, sr., West Franklin; Cali Foltz, jr., Anderson County; Sophie Francis, jr., Chaparral; Grace Gehl, so., Rock Creek; Abbi Good, sr., Council Grove; Mikyn Hamlin, fr., Hugoton; Tessa Hauser, jr., Norton; Kristina Head, sr., Lyons; Maggi Hughes, sr., Sabetha; Katelyn Hurla, so., St. Marys; Brooklyn Jones, so., Colby; Heather Kahler, sr., Jefferson West; Taylin Kirkpatrick, jr., Osage City; Emilee Lane, so., TMP-Marian; Kelsi Lantz, fr., Cherryvale; Shea Larson, sr., Beloit; Hannah Macke, jr., Nemaha Central; Maddy Mairs, jr., Wichita Collegiate; Brynn McCormick, so., Scott City; Maddie McCoy, sr., Wellsville; Jessica Meier, sr., Beloit; McKayla Miller, fr., Cimarron; Mariah Monroy, jr., Cherryvale; Kaleigh O’Brien, fr., HALSTEAD; Chanzi Ptacek, jr., Eureka; Leah Renyer, jr., Sabetha; CJ Rignell, fr., Riley County; Madi Ruda, sr., Holcomb; Lyndi Rumford, sr., Scott City; Addysen Scarrow, jr., Galena; Karsyn Schlesener, so., Southeast-Saline; Addison Schletzbaum, fr., Atchison County; Emily Schneider, sr., Phillipsburg; Melinna Schumann, jr., Sabetha; Saige Scott, so., Caney Valley; Hayden Serna, jr., Osage City; Courtney Stone, jr., Santa Fe Trail; Jacy Thomasson, fr., Riverton; Hallie Vaughn, sr., Colby; Gianna Vos, fr., Hugoton; Teighe Weeter, sr., Goodland; Harlee Young, fr., Burlington; Karsyn Youngblood, sr., Columbus; Sara Yutzy, sr., Haven.

CLASS 2A GIRLS

FIRST TEAM

Aubree Dewey, Plainville, 5-8, sr.

Ehlaina Hartman, Spearville, 5-10, sr.

Lili Shubert, WaKeeney, 5-8, jr.

Sam Vermetten, Valley Heights, 5-8, sr.

Josie Weishaar, Jefferson North, 5-9, sr.

SECOND TEAM

Kylie Dohl, Jackson Heights, 5-8, sr.

Kara Koester, Conway Springs, 5-10, sr.

Jordyn Lowrie, Oakley, 5-9, sr.

Khylee Massey, Northern Heights, 6-0, sr.

Autymn Schreiner, Wabaunsee, 5-8, sr.

THIRD TEAM

Makenzie Higgs Chase County, 5-9, sr.

Kennedy Horacek, Garden Plain, 5-5, sr.

Danielle Howard, Uniontown, 5-8, so.

Madelyne Koop, West Elk, 5-10, jr.

Chevelle Ralstin, Elkhart, 5-9, jr.

HONORABLE MENTION

Brooke Addleman, sr., Lyndon; Taylor Bohannon, sr., Belle Plaine; Kali Briar, so., Sterling; Abby Brown, sr., Central Heights; Gosia Byczkowska, jr., Wichita Independent; Addie Campbell, sr., Hoxie; Ally Cochran, sr., Sacred Heart; Madelyn Collins, sr., Yates Center; Rylee Cook, sr., Stanton County; Cheyenne Cooper, jr., Belle Plaine; Kaitlin Crossland, jr., Colgan; Laeh Dean, sr. Wichita Independent; Megan Deters, jr., Mission Valley; Grace Eck, jr., Ellis; Katie Eichelberger, so., MOUNDRIDGE; Brianna Ede, sr., Spearville; Rachel Fischer, so., Medicine Lodge; Alexis Hansen, sr., Republic County; Alissa Heskamp, jr., Spearville; Hayley Hughes, jr., Hutchinson Trinity; Madelyn Hutley, sr., Wabaunsee; Makenna Linden, so., Sterling; Torrence Lovesee, jr., Bluestem; Amaya Marlatt, jr., Jackson Heights; Mya Maxwell, jr., Ellinwood; Megan McClendon, sr., West Elk; Tia Moddelmog, sr., Canton-Galva; Kayla Morris, jr., Sterling; Jenna Pfau, sr., Oskaloosa; Alli Puetz, jr., Garden Plain; Maryanna Randall, sr., Horton; Tallon Rentschler, so., Smith Center; Railey Robertson, jr., Southeast-Cherokee; Carrie Roe, jr., Herington; Emma Sabine, jr., Pleasanton; Landrea Sears, so., Sedan; Kaylee Simpson, so., Chase County; Caleigh Smart, jr., Northern Heights; Kailea Smith, sr., Horton; Chloe Stanley, sr., Bennington; Megan Strait, sr., Wabaunsee; Margo Stum, sr., Syracuse; Charlotte Taylor, sr., Wichita Independent; Lakin Tenbrink, sr., Ellsworth; Cat Toerber, so., Valley Heights; Emma Toerber, jr., Valley Heights; Teegan Werth, jr., Hillsboro; Caitlin Williams, jr., Sedan; Lauren Yaghmour, so., Colgan.

CLASS 1A GIRLS

FIRST TEAM

Tianna Lohse, Hanover, 5-10, sr.

Morgan Meyers, Cunningham, 5-6, jr.

Emily Ryan, Central Plains, 5-10, sr.

Macy Smith, Olpe, 5-4, jr.

Maddie Wiltse, Otis-Bison, 6-2, sr.

SECOND TEAM

Katie Coomes, St. Paul, 5-11, sr.

Lauryn Dubbert, Beloit-St. John’s, 5-7, jr.

Brennan Kirchoff, Thunder Ridge, 5-3, sr.

Morgan Kramer, Centralia, 5-5, sr.

Hannah Riedy, Rural Vista, 5-8, sr.

THIRD TEAM

Brittany Byers, South Haven, 5-6, sr.

Addison Crites, Central Plains, 5-11, sr.

Megan Foster, Waverly, 5-5, sr.

Marley Heins, Olpe, 5-7, jr.

Christy Wiebe, South Gray, 5-10, sr.

HONORABLE MENTION

JC Allen, jr., Weskan; Cora Anderson, sr., Otis-Bison; Regan Ast, jr., Ingalls; Kennedy Becker, sr., Centralia; Kristen Beckman, sr., Atwood; Rylee Beckmon, sr., Colony-Crest; Shaylee Benoit, sr., Palco; Jessi Bernbeck sr., Wheatland-Grinnell; Maya Bishop, jr., Olpe; Samantha Blundell, sr., Chetopa; Jaden Boden, sr., Thunder Ridge; Lily Boughfman, so., Little River; Catherine Bowman, jr., Bucklin; Jaysie Bowser, sr., Clifton-Clyde; Kennen Brandt, sr. Frankfort; Holly Brockmeier, sr., Rural Vista; Mariah Broxterman, jr., Frankfort; Rhyann Brown, sr. Osborne; Mallory Callihan, jr., Clifton-Clyde; Anna Carter, sr., Oberlin; Allie Cassel, sr., BV-Randolph; Chelsea Coleman, so., Argonia; Brali Conard, jr., Chetopa; Traci Cramer, so., Dighton; Erin Crissman, sr., St. John; Bailey Darbyshire, sr., Hartford; Neleh Davis, sr., Olpe; Holly DeWeese, sr., Cunningham; Lauren Donner, so., Flinthills; Josena Frame, sr., Kinsley; Brittany Gosch, jr., Norwich; Grace Grady, sr., Lakeside; Emily Green, jr., Stafford; Shae Griffin, sr., Stockton; Bailey Griffith, sr., Marmaton Valley; Macy Hanzlicek, so., Wilson; Jorah Harbaugh, so., Pretty Prairie; Kelsey Hett, sr., Centre; Melany Huser, so., Victoria; Emily Hutcherson, sr., St. Paul; Cindy Ibarra, sr., Kinsley; Josie Ibarra, sr., Hutchinson Central Christian; Sierra Jellison, so., South Central; Lindsey Kauffman, sr., Hutchinson Central Christian; Keeli Knobbe, fr., Sylvan-Lucas; Trinity Lutters, fr., Osborne; Shanler McNickle, sr., Oswego; Sara McWilliams, jr., Waverly; Kassie Miller, so., Golden Plains; Kassidy Nixon, so., Central Plains; Myah Olson, jr., Doniphan West; Grace Otott, sr., Washington County; Abby Peek, so., Lebo; Lakin Perry, sr., Sharon Springs; Debbie Peters, jr., South Gray; Emmy Punches, jr., Burlingame; Avery Rosenhagen, jr., Norwich; Delaney Rugan, sr., Central Plains; Grace Sabatka, sr., Cheylin; Abi Schmidt, sr., Caldwell; Darby Smith, so., St. John; Makinley Smith, sr., Doniphan West; Cadlee Stallbaumer, sr., Hanover; Ashley Stoll, jr., Golden Plains; Brooke Stoll, jr., Golden Plains; Kenzie Strathman, so., Wetmore; Sabrina Thomas, sr., Kiowa County; Ali Tommer, sr., Frankfort; Rachel Turek, sr., South Haven; Alyssa Van Vleet, sr., Oberlin; Brooke Wiebe, sr., BEREAN ACADEMY; Daelyn Winters, so., Burlingame; Alexis Zehr, sr., BURRTON; Brooklyn Zoeller, sr., BV-Randolph.