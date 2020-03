Below are the 2019-20 All-Wheat State League basketball teams as selected by the league coaches:

GIRLS

First team

Hannah Riedy, Rural Vista, sr.

Kelsey Hett, Centre, sr.

Carrie Roe, Herington, jr.

Tia Moddelmog, Canton Galva, sr.

Emma McBride, Little River, sr.

Alyssa Espinoza, Centre, jr.

Holly Brockmeier, Rural Vista, sr.

Lily Boughfman, Little River, so.

Tea Copenhaver, Wakefield, sr.

Kelci Sly, Rural Vista, sr.

Honorable mention

Elizabeth Schmucker, Goessel, jr.

Tristyn Kremeier, Herington, so.

Kylee Penner, Elyria Christian, so.

Samantha Espinoza, Centre, jr.

Emma Seidl, Solomon, jr.

Coach of the Year — David Hughes, Wakefield

BOYS

First team

Jayden Garrison, Little River, jr.

Dylan Lindeman, Goessel, sr.

Tyson Struber, Canton Galva, so.

Zach Stucky, Elyria Christian, jr.

Cameron Campuzano, Rural Vista, jr.

Trey Rolfs, Little River, jr.

Braxton Lafferty, Little River, fr.

Jensen Riffel, Centre, sr.

Makaen Hastings, Solomon, fr.

Alec Vann, Wakefield, jr.

Honorable mention

Jacob Hagewood, Goessel, sr.

Jackson Stone, Elyria Christian, sr.

Bret Anderson, Elyria Christian, jr.

Trevor Kirby, Solomon, sr.

Nate Zogleman, Goessel, jr.

Coach of the Year — Curtis Guhr, Goessel