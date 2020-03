Below are the 2019-20 All-Heart of America League basketball team as selected by the league coaches:

GIRLS

First team

Kali Briar, Sterling, so.

Chloe Stanley, Bennington, sr.

Brooke Wiebe, Berean Academy, sr.

Hayley Hughes, Hutchinson Trinity, jr.

Makenna Linden, Sterling, so.

Kate Eichelberger, Moundridge, so.

Kyla Kind, Bennington, jr.

Second team

Kayla Morris, Sterling, jr.

Miranda Wiebe, Berean Academy, jr.

Rachel Harman, Inman, sr.

Dantlie Raney, Inman, jr.

Hannah Schrock, Hutchinson Trinity, sr.

Kourtney Kaufman, Moundridge , jr.

Lauren Maurer, Inman, sr.

Honorable mention

Jayden May, Marion, so.

Ryleigh Clifton, Hutchinson Trinity, sr.

Taylinn Lacey, Sedgwick, jr.

Brynna Rowley, Ell-Saline, jr.

Jordan Murphy, Bennington, sr.

Bennie Horsch, Sterling, so.

Sierra Garcia, Hutchinson Trinity, sr.

Cassi Wedel, Remington, sr.

Kinzie Comley, Sterling, sr.

Abigail Entz , Remington, sr.

Desiree Ingalsbe, Remington, jr.

Patsy Zerger, Sedgwick, sr.

BOYS

First team

Chase Wiebe, Berean Academy, jr.

Lucas Hammeke, Hutchinson Trinity, jr.

Tyus Wilson, Sterling, jr.

Jace Doerksen, Inman, so.

Zac Koontz, Berean Academy, sr.

Brady Helms, Moundridge, sr.

Mason Lacey, Sedgwick, sr.

Second team

Zach Dugger, Berean Academy, sr.

Brady Myers, Sterling, sr.

Tyler Stanley, Bennington, sr.

Landon Kaufman, Moundridge, fr.

Derrick Johnson, Inman, jr.

Landon Gray, Hutchinson Trinity, jr.

Philippe Manga, Hutchinson Trinity, jr.

Honorable mention

Logan Weigel, Sterling, sr.

Jake Landis, Berean Academy, sr.

Qayden Shepherd, Sedgwick, sr.

Corbin Unruh, Moundridge, jr.

Ty Martin, Remington, sr.

Walt Gray, Hutchinson Trinity, fr.

Kale Schroeder, Sedgwick, sr.