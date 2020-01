Kansas Volleyball Association

All-State Teams

Class 1A

First team

Addison Crites, Central Plains, 5-11, MB, sr.

Samantha Blundell, Chetopa, 5-10, MB, sr.

Holly Brockmeier, Rural Vista, 5-9, OH, sr.

Holly DeWeese, Cunningham, 5-10, OH, sr.

Kassidy Nixon, Central Plains, 5-8, OH/S, so.

Jaden Pfaff, Minneola, 5-11, MB, sr.

Hannah Riedy, Rural Vista, 5-9, S/OH, sr.

Second team

Maya Bishop, Olpe, 5-7, OH, jr.

Jaden Boden, Thunder Ridge, 5-10, MB, sr.

Jaci Brinker, Valley Falls, 5-9, OH, sr.

Payton Girard, Clifton-Clyde, 5-7, S, sr.

Rachel Lamatsch, Central Plains, 5-3, L, sr.

Brooke Smith, Macksville, 5-11, OH, sr.

Maddie Wiltse, Otis-Bison, 6-1, MB, sr.

Honorable mention

Kennedy Becker, Centralia, 5-9, OH, sr.

Lily Boughfman, Little River, 6-2, OH, so.

Kennen Brandt, Frankfort, 5-8, OH, sr.

Morgan Meyers, Cunningham, 5-6, L, jr.

Ella Roberts, Dighton, 6-0, S/OH/MB, sr.

Kassi Weber, Victoria, 5-9, OH, so.

Alexis Zehr, BURRTON, 5-8, OH/S, sr.

Player of the Year: Addison Crites, Central Plains

Coach of the Year: Lisa Crites, Central Plains

Class 2A

First team

Ehlaina Hartman, Spearville, 6-0, OPP, sr.

Laurel Barber, Wabaunsee, 5-5, OH, sr.

Natasha Dooley, Garden Plain, 5-10, OH, sr.

Alissa Heskamp, Spearville, 5-5, L, jr.

Lauren Schutter, Wabaunsee, 6-2, MB, so.

Millie Stockard, St. Mary’s-Colgan, 5-9, OH/S, jr.

Sam Vermetten, Valley Heights, 5-9, OH, sr.

Second team

Bree Frieling, Smith Center, 5-9, S/OH, sr.

Madi Gooch, Belle Plaine, 5-4, L, sr.

Alexis Hafenstine, Wabaunsee, 5-2, L, sr.

Kennedy Horacek, Garden Plain, 5-4, L, sr.

Torrance Lovesee, Bluestem, 5-10, OH/MB/S, jr.

Addi Pelham, Maranatha Christian, 6-1, OH, jr.

Lakyn Tenbrink, Ellsworth, 6-1, MB, sr.

Honorable mention

Alyssa Hunter, Belle Plaine, 5-9, MB, jr.

Mya Maxwell, Ellinwood, 5-7, OH/S, jr.

Tallon Rentschler, Smith Center, 6-0, MB, so.

Carrie Roe, Herington, 5-9, OH, jr.

Lili Shubert, Trego Community, 5-9, OH, jr.

Grace Thompson, SEDGWICK, 5-5, OH, sr.

Emma Toerber, Valley Heights, 5-10, MB/RS, jr.

Player of the Year: Ehlaina Hartman, Spearville

Coach of the Year: Tracy Capoun, Wabaunsee

Class 3A

First team

Lexi Cobb, Silver Lake, 5-8, S/OH, sr.

Austin Broadie, Trinity Academy, 6-1, OH, jr.

Talby Duerksen, HESSTON, 5-10, OH, sr.

Ivy Fink, Royal Valley, 5-9, OH, jr.

Daryn Lamprecht, Silver Lake, 5-7, OH, sr.

Shea Larson, Beloit, 6-0, OH, sr.

McKenzie Ogden, Royal Valley, 5-3, L, sr.

Second team

Delaney Barnes, Baxter Springs, 6-1, OH/MB, sr.

Morgan Harvey, Royal Valley, 5-8, RS, jr.

Kristina Head, Lyons, 6-0, MB, sr.

Emilee Lane, Thomas More Prep, 5-11, OH, so.

Jessica Meier, Beloit, 5-4, S/OPP, sr.

Hanna Pearson, Beloit, 6-1, MB, sr.

Brooklyn Wewe, Cheney, 5-5, S, so.

Honorable mention

Chloe Conway, Concordia, 5-10, MB, jr.

Alleigh Kramer, Nemaha Central, 5-8, OH, sr.

Lexi Lueger, Nemaha Central, 5-9, MB, sr.

Celbi Richardson, HESSTON, 5-8, S, sr.

Abby Rose, Smoky Valley, 6-0, MB, so.

Kylee Scheer, Cheney, 5-8, OPP, jr.

Melinna Schumann, Sabetha, 5-9, OH, jr.

Player of the Year: Lexi Cobb, Silver Lake

Coach of the Year: Gary Armstrong, Royal Valley

Class 4A

First team

Morgan Bruna, Andale, 5-8, OH/MB, sr.

Mallory Cowman, Circle, 6-2, MB, sr.

Katelyn Fairchild, Andale, 5-9, OH, jr.

Madison Grimes, Andale, 5-1, L, sr.

Cyra Kelley, Nickerson, 5-7, OH, sr.

Dejah Miller, Hayden Catholic, 5-8, OH, jr.

Keagan Shockley, Eudora, 5-9, OH, sr.

Second team

Kenzie Cooper, Wamego, 5-8, OH, jr.

Kayli Duncan, Circle, 6-1, MB, sr.

Halle Jackson, Hayden Catholic, 6-2, MB, sr.

McKenna Kirkpatrick, Chapman, 5-10, OH, sr.

Corinna McMullen, Louisburg, 5-6, S, so.

Morgan Stout, Nickerson, 6-1, MB, sr.

Peyton Suther, Chapman, 5-9, S, sr.

Honorable mention

Winny Harris, Atchison, 6-1, MB, sr.

Sydney Hillmer, Hayden Catholic, 5-9, OH, sr.

Beth Holmes, Abilene, 5-8, S, sr.

Jayden Jackson, Augusta, 5-9, S, jr.

Jenna Jarmer, Andale, 5-7, S, sr.

Shelby Reeder, Circle, 5-5, OH, sr.

Hadley Waldren, Buhler, 6-0, OH/MB, jr.

Player of the Year: Morgan Bruna, Andale

Coach of the Year: Kaylie Bergkamp, Andale

Class 5A

First team

Caroline Crawford, Lansing, 6-2, MB, sr.

Caroline Bien, St. Thomas Aquinas, 6-0, OH, jr.

Ellie Bolton, St. James Academy, 5-7, L, sr.

Karli Schmidt, Lansing, 6-1, OH, sr.

Jalyn Stevenson, Spring Hill, 5-10, OH, jr.

Camryn Turner, Seaman, 5-7, S/RS, jr.

Caroline Zabroske, St. Thomas Aquinas, 6-0, MB, sr.

Second team

Anna Feldkamp, St. James Academy, 6-1, OH, sr.

Laurel Jones, Maize South, 6-1, S, jr.

Ella Larkin, Bishop Carroll, 5-10, S/OH, jr.

Asha Regier, NEWTON, 5-9, OH, jr.

Ellie Shank, Valley Center, 5-9, S/OH, sr.

Kim Whetstone, Bonner Springs, 5-11, MB, sr.

Marea Wortmann, St. James Academy, 5-9, S, sr.

Honorable mention

Ayden Bartlett, Leavenworth, 5-8, S/OH, sr.

Riley Daugherty, Bishop Carroll, 5-10, OH, jr.

Erica Fava, Maize South, 5-9, OH, sr.

Ava Martin, St. Thomas Aquinas, 6-0, OH, so.

Samantha Schnitta, Blue Valley Southwest, 6-1, S, sr.

Rhian Swanson, McPherson, 6-0, OH, so.

Amelia Van Der Werff, Lansing, 6-3, MB, sr.

Player of the Year: Caroline Crawford, Lansing

Coach of the Year: Sarah Cretors, St. Thomas Aquinas

Class 6A

First team

Evelyn Diederich, Blue Valley, 5-7, OH, sr.

Brooklyn DeLeye, Washburn Rural, 6-1, OH, fr.

Macy DeLeye, Washburn Rural, 6-1, MB, sr.

Reagan Karlin, Garden City, 6-1, OH, sr.

Lindsay Lahr, Blue Valley, 6-1, MB, sr.

Kaiti Parks, Olathe Northwest, 6-2, MB, sr.

Kendra Wait, Gardner-Edgerton, 5-10, S, jr.

Second team

Taylor Dauernheim, Blue Valley, 5-5, S, sr.

Jasmine Dulan, Blue Valley North, 5-7, OH, so.

Kaitlyn Hamilton, Free State, 6-0, OH, sr.

Courtney Jackson, Olathe Northwest, 5-9, S/OH, jr.

Sydney Niles, Derby, 5-8, S, sr.

Morgan McIntire, Gardner-Edgerton, 5-8, OH, sr.

Eisa Mondragon, Washburn Rural, 5-5, L, sr.

Honorable mention

Sarah Bingham, Shawnee Mission East, 6-3, MB, jr.

Reanne DeBose, Shawnee Mission Northwest, 5-11, S, jr.

Camryn Honn, Blue Valley Northwest, 5-8, S, sr.

Addy McAleer, Blue Valley, 5-7, OH, sr.

Jaden Ravnsborg, Mill Valley, 5-7, L, jr.

Grace Reininga, Blue Valley North, 5-6, L, sr.

Ramsey Witterstaetter, Blue Valley West, 5-8, L, sr.

Player of the Year: Evelyn Diederich, Blue Valley

Coach of the Year: Dave Johnson, Blue Valley