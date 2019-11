Saturday

Fischer Field,

Newton

Eight-Man, Division I

11 a.m.

Canton-Galva (12-0) vs. St. Francis (12-0)

Canton-Galva Eagles

Roster

1 Cyler Johnson, WR, FS, sr., 5-9, 130

2 Cason Mastre, WR, fr., 5-10, 135

3 Kinser Colgin, WR, CB, sr., 6-0, 153

4 Landon Everett, QB, CB, sr., 5-11, 178

5 Andre Patton, 5-9, 169, sr.

9 Mason Reedy, C, TE, sr., 6-2, 215

10 Brandon Huff, OLB, RB, jr., 5-10, 165

12 Xavier Westbrook, QB, CB, so., 5-8, 160

16 Garrett Maltbie, fr., 5-10, 138

18 Cainan St. John, fr., 5-8, 140

21 Tyson Struber, WR, FS, so., 6-3, 180

23 Braison Alcala, WR, C, fr., 5-6, 120

24 Nick Evans, fr., 5-3, 100

30 Ryder Norstrom, fr., 5-5, 145

33 Brayden Collins, RB, MLB, jr., 6-1, 193

34 Caleb Hoeffner, fr., 5-10, 150

35 Nick Pearson, DE, G, sr., 5-11, 228

40 Brayden Deines, G, NG, fr., 5-10, 207

42 Keaton Littrell, G, DE, jr., 5-8, 215

50 T.J. Koehn, fr., 6-0, 164

52 Brayden Doughman, so., 6-2, 230

58 Conner Koehn, DE, jr., 6-2, 195

62 Preston Minson, G, DE, fr., 5-11, 197

66 Jay Nightingale, G, DT, sr., 5-10, 250

68 Tyler Rummel, TE, NG, jr., 5-11, 185

Coach — Shelby Hoppes. Assistants — Tyler O’Connor, Ted Regehr.

Schedule

12-0, 7-0 Wheat State League, 5-0 district

W Little River 70-23

W @ Chase County 46-0

W Centre 48-0

W @ Bennington 56-8-d

W @ Peabody-Burns 56-0-d

W Goessel 60-0-d

W @ Solomon 60-0-d

W Herington 70-0-d

W Chase County 46-0-p

W Lebo 58-8-p

W South Central 42-16-p

W @ Madison-Hamilton 46-6-p

Stats

(Courtesy digitalscout.com)

Passing (C-A-I, yds., TDs) — Everett 72-119-2, 1,336, 28; Maltbie 5-7-0, 125, 1.

Rushing (carries-yds, TDs) — Collins 153-1,239, 17; Everett 114-1,182, 24; Struber 20-228, 4; Patton 11-205, 5; Maltbie 18-105, 3; Huff 10-64 6; Colgin 3-60, 2; Johnson 1-7, 1; Mastre 1-7, 0; Norstrom 1-7, 0; Littrell 1-0, 0.

Receiving (catches-yds., TDs) — Struber 27-676, 14; Colgin 33-562, 14; Rummel 6-98, 1; Huff 6-88, 0; Mastre 1-9, 0; Collins 7-4, 0.

Total tackles — Huff 99, C.Koehn 78, Struber 59, Colgin 55, Pearson 48, Reedy 47, Collins 47, Everett 36, Maltbie 28, Patton 13, Norstrom 11, Westbrook 9, Littrell 6, Alcala 5, Rummel 4, Doughman 2, T.J.Koehn 1, Nightingale 1.

Interceptions – Struber 6, Everett 3, Colgin 2, Huff 2, Norstrom 1, Pearson 1.

History — Third appearance in the finals. L Class 1A 1979 Hutchinson Trinity 8-6, L 8M-I 1991 Wallace County 52-30.

St. Francis Indians

Roster

(Courtesy MaxPreps)

1 Josiah Sims, HB, CB, jr., 5-9, 137

2 Kobe Tice, TE, CB, jr., 6-0

6 Ben Busse, FB, CB, fr.

7 Adam Krien, WB, DE, jr., 6-0, 190

10 Preston Witzel, CB, WR, fr., 6-3, 185

11 Javi Yanez, fr.

12 Shadyron Blanka, MLB, HB, jr., 6-1, 185

13 Shannon Rethke, so.

14 Brady Dinkel (C), FB, FS, sr., 6-2, 180

18 Jaron Berig, TE, sr.

21 Jayce Nider, WR, OLB, sr., 5-9, 160

23 Jesse Baxter, G, DE, FB, jr., 6-3, 210

24 Ben Nelson, DE, C, G, so.

42 Tyson Poling, DL, OL, jr., 5-10, 170

72 Cutter Neitzel, fr.

88 Colton Neitzel, LS, DE, jr., 6-3, 230

99 Caleb Todd, DT, DT, C, so., 5-5, 155

Coach – Nick Fawcett.

Schedule

12-0, 5-0 Northwest Kansas League, 5-0 district

W @ Wallace County 46-0

W @ Holly, Colo. 62-0

W @ Dighton 46-0

W Decatur Community 48-2-d

W @ Hoxie 30-28-d

W Wichita County 46-0-d

W Trego Community 60-12-d

W @ Rawlins County 46-0-d

W Washington County 46-0-p

W Hill City 52-0-p

W @ Hodgeman County 50-0-p

W Wichita County 66-20-p

History — Second appearance in the finals. L 8M-I 2016 Osborne 38-24.

Eight-Man, Division II

3 p.m.

Axtell (11-1) vs. Osborne (12-0)

Axtell Eagles

Roster

(Courtesy MaxPreps)

1 Noah Scheibe, so., 5-5, 120

5 Austin Swanson, jr., 5-8, 150

7 Mitchell Buessing, jr., 6-1, 160

10 Quinn Buessing, sr., 6-1, 185

12 Isaac Detweiler, fr., 5-9, 145

16 Evan Buessing, fr., 5-6, 130

18 Owen Strathman, fr., 6-4, 175

21 Derek Buessing, sr., 6-1, 160

22 Justin Ronnebaum, jr., 5-7, 150

24 George Volle, RB, jr., 5-10, 160

27 J.J. Hart, RB, CB, sr., 5-6, 130

36 Clark Werner, sr., 6-0, 155

50 Braden Jones, jr., 5-10, 210

52 Ian Skalla, so., 5-8, 160

55 Kolby Talbot, NG, G, jr., 6-0, 230

Coach — Eric Detweiler.

Schedule

11-1, 5-1 Twin Valley League, 5-1 district

W Beloit St. John’s-Tipton Catholic 58-12

W Randolph Blue Valley 58-6-d

W @ Onega 60-14-d

W @ Pike Valley 58-10

W @ Wetmore 74-24-d

W @ Hanover 28-26-d

L Frankfort 24-20-d

W Doniphan West 50-0-d

W Lakeside 52-0-p

W @ Beloit St. John’s-Tipton Catholic 46-0-p

W Centre 76-26-p

W @ Hanover 26-12-p

Stats

(Courtesy digitalscout.com)

Passing — Q.Buessing 152-225-2, 2,263, 39; Detweiler 33-49-0, 321, 7.

Rushing – Q.Buessing 102-548, 19; Detweiler 95-484, 7; M.Buessing 35-316, 3; Volle 16-152, 2; Hart 5-103, 2; D.Buessing 5-72, 1.

Receiving — Detweiler 57-827, 11; D.Buessing 49-718, 17; M.Buessing 43-566, 8; Werner 18-185, 4; Volle 11-163, 4; Hart 7-125, 2.

Total tackles – Talbot 118, Volle 96, D.Buessing 80, Q.Buessing 73, Werner 55, M.Buessing 44, Ronnenbaum 37, Jones 13, Hart 15, Strathman 10, Skalla 4.

Interceptions — Q.Buessing 7, M.Buessing 4, Werner 2, D.Buessing 1, Volle 1.

History — Third appearance in the finals, one title. L 8M-I 1985 Coldwater 56-16. W 8M-II 1993 West Smith County 38-34.

Osborne Bulldogs

Roster

(Courtesy MaxPreps)

2 Steele Wolters, sr., 155

4 Mason Schurr, so., 5-8, 140

5 Darrien Schrieber, fr., 130

6 Evan Garman, sr., 160

7 Vaughn Stull, sr., 160

8 Darrien Holloway, WR, RB, sr., 6-0, 175

11 Connor Schurr, fr., 125

12 Rylan Hackerott-Cline, so., 135

14 Grady Wolters, so., 6-1, 170

18 Dayton Lantz, G, LB, so., 5-11, 165

23 Justin Widler, fr., 5-9, 135

24 Reagan Bales, jr.

28 Dallas Beckwith, jr.

34 Connor Goheen, sr., 6-6, 201

44 Kameron Miner, fr., 150

45 Chris Heise, fr., 5-11, 170

52 Lance Kaser, G, jr., 185

62 Damien Rothenberger, C, G, sr., 5-10, 205

75 Dylan Potts, fr., 5-6, 198

Coach — Steve Tiernan.

Schedule

12-0, 5-0 Northern Plains League, 5-0 district

W @ Hill City 58-20

W Hoxie 54-26

W @ Stockton 46-8

W Lucas Unified 48-0-d

W @ Logan-Palco 46-0-d

W Wilson 60-6-d

W Northern Valley 48-0-d

W Thunder Ridge 40-34-d

W Wallace County 56-8-p

W Lucas Unified 40-6-p

W @ South Barber 28-20-p

W Hutchinson Central Christian 52-26-p

Stats

(Courtesy MaxPreps)

Passing — S.Wolters 46-65-2, 553, 12; Hackerott-Cline 1-3-0, 9, 0.

Rushing — Holloway 124-1,165, 22; S.Wolters 129-799, 17; M.Schurr 97-742, 13; C.Schurr, 42-184, 4; Wilder 17-102, 1; Hackerott-Cline 10-60, 2; Goheen 1-23, 0; Stull 4-21, 0; Rothenberger 1-3, 0.

Receiving — M.Schurr 20-235, 4; Holloway 15-135, 2; Stull 5-120, 3; C.Schurr 3-14, 0; Garman 2-22, 1; G.Wolters 1-25, 1; Lantz 1-9, 0.

Total tackles – Garman 130, S.Wolters 123, M.Schurr 84, Holloway 68, Kaser 62, Goheen 60, Stull 47, Lantz 37, Rothenberger 28, C.Schurr 27, Hackerott-Cline 11, Miner 9, G.Wolters 9, Wilder 6, Heise 5, Beckwith 5, Potts 2, Schrieber 2.

Interceptions – S.Wolters 4, Stull 3, Holloway 2, M.Schurr 1, Garman 1, Hackerott-Cline 1.

History – Fifth appearance in state finals, won three titles. W Class 3A 1983 Osborne 12-6 OT, W 8M-I 2013 Hodgeman County 56-8, W 8M-I 2016 St. Francis 38-24, L 8M-II 2018 Hanover 58-50.