Election results from Harvey County, provided by the Harvey County Clerk. Tallies are for Harvey County only. Newton Newton City Commission Three seats Richard E. Stinnett 1735 19.76 Clinton McBroom 1507 17.17 Rodney C. Kreie 1426 16.24 Antonio E. Sandate 1340 15.26 Glen Davis 1166 13.28 Lance Gormley 877 9.99 Christina S. Murphy 676 7.7 WRITE-IN 52 0.59 Newton USD 373 Four seats Matt Treaster 2474 16.52 Mallory Morton 2315 15.46 Luke Edwards 2098 14.01 Melissa Schreiber 2062 13.77 Andy Harder 1986 13.26 Allen Jantz 1695 11.32 Nathan Dominguez 1161 7.75 Carmina Frances Suter 1142 7.63 WRITE-IN 41 0.27 Newton Sunday Sales One Seat Yes 2296 63.97 No 1293 36.03 North Newton North Newton Mayor One Seat Ronald D. Braun 498 99.01 WRITE-IN 5 0.99 North Newton City Council Two seats Ron Ratzlaff 272 28.13 Kurt Friesen 254 26.27 Paul Harder 225 23.27 Mark Jenkins 211 21.82 WRITE-IN 5 0.52 Burrton Burrton City Council Two seats Craig P. Lang 78 40.21 Justin R. Freeman 62 31.96 Mark A. Morris 40 20.62 WRITE-IN 14 7.22 Burrton USD 369 Four seats Angela Penner 118 26.4 Aaron W. Hurst 96 21.48 J. Manuel Hernandez 89 19.91 Mark G. Young 88 19.69 WRITE-IN 56 12.53 Burrton USD 369 Unexpired term One Seat WRITE-IN 41 100 Goessel Goessel USD 411 – Pos. 1 One Seat Sara Hiebert 2 100 WRITE-IN 0 0 Goessel USD 411 – Pos. 3 One Seat Bryant S. Miller 2 100 WRITE-IN 0 0 Goessel USD 411 – Pos. 2 One Seat Maynard Knepp 2 100 WRITE-IN 0 0 Goessel USD 411 – Pos. 7 One Seat Kyle Funk 2 100 WRITE-IN 0 0 Halstead Halstead Mayor One Seat Dennis Travis 274 64.47 WRITE-IN 151 35.53 Halstead City Council' Three seats George Torres 299 27.33 Denice Klassen 274 25.05 Michael Wallace 254 23.22 Brody Flavin 252 23.03 WRITE-IN 15 1.37 Halstead USD 440 – Pos. 1 One Seat Gary L. Warner 481 97.57 WRITE-IN 12 2.43 Halstead USD 440 - Pos. 2 One Seat Jennifer Brantley 324 59.12 G. Michael Davison 223 40.69 WRITE-IN 1 0.18 Halstead USD 440 – Pos. 3 One Seat Shawn C. Kohr 498 99.6 WRITE-IN 2 0.4 Halstead USD 440 – Pos. 7 One Seat Joel Flory 268 47.43 Korey O. Carmichael 186 32.92 Donnie Bean, Jr. 109 19.29 WRITE-IN 2 0.35 Hesston Hesston City Council Three seats Susan Swartzendruber 446 36.41 Larry E. Fuqua 383 31.27 F.C. (Clare) Moore 374 30.53 WRITE-IN 22 1.8 Hesston USD 460 Four seats Susan K. Lamb 467 23.33 Delvin Wohlgemuth 442 22.08 Phil Diller 413 20.63 Michael J. Weber 343 17.13 Michael Wallace 226 11.29 John Wetig 103 5.14 WRITE-IN 8 0.4 Moundridge Moundridge USD 423 Four seats Ryan E. Goering 12 19.05 Josh Allenbach 11 17.46 Jacque Schmidt 11 17.46 Dwight M. Goering 10 15.87 Crystal Schwartz 10 15.87 Michael Beasley 9 14.29 WRITE-IN 0 0 Peabody-Burns USD 398 Four seats Donna Glover 5 31.25 Stacey Parks 4 25 Hope Reynolds 4 25 Timothy E. Caldwell 3 18.75 WRITE-IN 0 0 Remington USD 206 Four seats Penny McNeill 40 31.01 Kendall S. Claassen 35 27.13 Stephanie J. Meyer 31 24.03 Bradley F. Crisp 23 17.83 WRITE-IN 0 0 Sedgwick City Council Three seats Monty R. Leonard 206 22.32 Brenda K. DeHaven 203 21.99 Kirby H. Stucky 151 16.36 Jennifer Barrett 131 14.19 Richard Ludowese 95 10.29 Justin C. Nold 76 8.23 Ed Patton 54 5.85 WRITE-IN 7 0.76 Sedgwick USD 439 – Pos. 1 One Seat Steve Kingsley 318 97.85 WRITE-IN 7 2.15 Sedgwick USD 439 – Pos. 2 One Seat Kenneth Blank 302 96.18 WRITE-IN 12 3.82 Sedgwick USD 439 – Pos. 3 One Seat Michele Rowley 310 98.1 WRITE-IN 6 1.9 Sedgwick USD 439 – Pos 7 One Seat Shawn Chapman 228 63.69 Oren (George) Currier 129 36.03 WRITE-IN 1 0.28 Sedgwick Sales Tas -Streets Yes 229 68.15 No 107 31.85 Sedgwick Sales Tax – Parks No 176 52.69 Yes 158 47.31 Walton City Council Three seats Chris Deschner 35 31.82 Rocky Cole Nickel 35 31.82 Tony Wheeler 35 31.82 WRITE-IN 5 4.55