Goddard Classic

Middle School

Cross Country Race

Tuesday

Lake Afton

Area finishers

Seventh-grade girls

1 mile

Team scores — Eisenhower 19, Derby 42, El Dorado 53, Wichita Central Christian 55, Augusta 56, Wellington 68, Circle 77, Prairie Hills 80, Haysville 87, Halstead 89, Mulvane 96, Goddard 104, Cheney 111, McPherson 116, Newton 136.

Area finishers — 20. Nedich, Amare Hal. 7:22.5; 27. Mayfield, Zoe Hal. 7:27.6; 49. Fair, Taylor New. 8:21.1; 62. Qualls, Cheyenne New. 8:44.1; 65. Madrigal, Angelica New. 8:47.9; 69. Weber, Mattea Hal. 8:55.9; 73. Sulejmani, Amina New. 9:01.2; 84. Chaffee, Jasmyne New. 9:33.5; 85. Vela, Sophia New. 9:35.4; 86. Porras, Mariana New. 9:35.7; 95. Porter, Devyn New. 10:46.5; 96. Blackwell, Trista New. 10:55.1; 97. Thompson, Shealese New. 11:09.1.

Eighth-grade girls

1.5 miles

Team scores — Augusta 20, Cheney 30, Eisenhower 35, Halstead 36, Newton 49, McPherson 51, Prairie Hills 53, Circle 74, Mulvane 91.

Area finishers – 3. Schutte, Dominique Hal. 10:37.6; 4. Sandoval, Isabel New. 10:41.4; 6. Gillispie, Kilar New. 11:17.0; 16. Shields, Kyree Hal. 12:17.4; 24. Unruh, Molly Hal. 12:29.0; 25. Wilkinson, Brooklyn Hal. 12:37.0; 51. Gaertner, Evelyn New. 17:21.7.

Seventh-grade boys

1 mile

Team scores — Newton 19, Prairie Hills 20, Eisenhower 35, Hutchinson 72, Halstead 74, Augusta 86, Goddard 89, Haysville 95, Derby 95, Mulvane 98, Circle 99, El Dorado 101, Wellington 126, Cheney 132, Haysville West 137, St Margaret Mary 195, Chaparral JH 197, McPherson 198, Pretty Prairie 221, Wichita Central Christian 223, Classical School of Wichita 224.

Area finishers — 5. Guyer, Andrew New. 5:57.1; 6. Kaufman, Lucas New. 5:57.5; 8. Musser, Charles New. 6:02.6; 10. Shields, Keaston Hal. 6:07.5; 21. Entz, Jobe New. 6:24.3; 22. Smith, Oliver New. 6:25.6; 27. Harmon, Caden Hal. 6:35.1; 29. Antonowich, Max New. 6:36.4; 40. Wilcox, Ethan Hal. 6:50.3; 43. Howard, Finneas Hal. 6:51.7; 49. Allmon, Chase Hal. 6:58.2; 67. Christin, Robert New. 7:16.5; 69. Kioski, Kenny New. 7:18.7; 72. Wall, Abram New. 7:20.6; 73. Camacho, Julian New. 7:21.6; 92. Perkins, Cooper New. 7:38.2; 103. Beck, Daniel Hal. 7:54.3; 130. Wilhelm, Kaleb New. 8:46.2; 136. Prosser, Brennen New. 9:12.9.

Eighth-grade boys

1.5 miles

Team scores — Prairie Hills 9, Derby 24, Eisenhower 29, Newton 34, Haysville 46, Circle 52, Augusta 54, Clearwater 87, Goddard 92, Mulvane 112, McPherson 121, Haysville West 129, Hutchinson 139, El Dorado 184.

Area finishers – 2. Salgado, Juan Pablo New. 8:43.9; 7. Southern, Michael New. 9:22.4; 29. Voth, Ian New. 10:11.0; 37. Gerber, Elijah Hal. 10:31.6; 38. Lee, Beckham Hal. 10:32.1; 61. Kaufman, Erik New. 11:22.5; 64. Lunsford, Landon New. 11:26.0; 94. Tyner, Lennon New. 13:00.5; 97. Marsh, Gage New. 13:06.3.