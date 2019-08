BC volleyball

time change

The Bethel College volleyball match scheduled for Tuesday at Southwestern has been changed to 7 p.m.

A JV match will be held at 5:30 p.m.

GOLF

Wedgewood Senior Men

1. Rick Tolin, Jim Linsnor, Roman Mannabach, Josh Talbott -4.

2. Doug Phillips, Jim Merry, Dennis Carter, Dale Dick -4.

3. Darrel Cloyd, Wes Brook, Wayne Steves, Dick Morrison -3.

Closest to pin 3 — Rob Younkin. Closest to pin 9 on second shot — DeWayne Morgan.

Next play — 9 a.m. Thursday.

VOLLEYBALL

NAIA Pre-season

Rankings

RANK;LY;SCHOOL [FPV];REC;PTS

1;1;Park (Mo.) [18];36-1;498

2;2;Columbia (Mo.);36-4;480

3;5;Grand View (Iowa);36-1;451

4;9;Missouri Baptist;31-3;428

5;3;Viterbo (Wis.);33-8;425

6;8;Southern Oregon;29-5;422

7;12;Northwestern (Iowa);26-9;418

8;4;Midland (Neb.);26-8;381

9;6;Lindsey Wilson (Ky.);33-4;369

10;11;Eastern Oregon;25-9;366

11;7;Dordt (Iowa);31-3;329

12;14;College of Idaho;24-10;320

13;13;Rocky Mountain (Mont.);30-6;300

14;10;Hastings (Neb.);22-7;298

15;17;The Master's (Calif.);29-8;292

16;19;Aquinas (Mich.);35-8;224

17;21;Central Methodist (Mo.);32-8;218

18;RV;Vanguard (Calif.);26-11;216

19;16;Corban (Ore.);23-13;204

20;18;Jamestown (N.D.);24-9;198

21;20;Providence (Mont.) (Mont.);23-11;183

22;RV;Bellevue (Neb.);23-12;165

23;15;Westmont (Calif.);27-7;130

24;23;Marian (Ind.);30-7;124

25;RV;Ottawa;27-13;91

Others receiving votes: Embry-Riddle (Ariz.) 89, Trinity Christian (Ill.) 88, Reinhardt (Ga.) 85, Madonna (Mich.) 58, Saint Francis (Ind.) 34, Northwest (Wash.) 18, Saint Xavier (Ill.) 18, Morningside (Iowa) 12, Kansas Wesleyan 12, SAGU (Texas) 11, Oklahoma City 6, Campbellsville (Ky.) 4, Milligan (Tenn.) 4.

WOMEN’S SOCCER

NAIA Pre-Season

Rankings

RANK;LY;SCHOOL [FPV];REC;PTS

1;1;William Carey (Miss.) [17];21-3;498

2;2;Keiser (Fla.);20-3-2;482

3;T3;Southeastern (Fla.);20-2-2;460

4;T3;Spring Arbor (Mich.) [1];20-2-1;456

5;5;Benedictine;20-2-2;432

6;6;Lindsey Wilson (Ky.);13-4-2;414

7;7;Martin Methodist (Tenn.);19-1-2;401

8;8;Georgia Gwinnett;17-4;379

9;9;Midland (Neb.);14-3-4;363

10;10;Embry-Riddle (Ariz.);18-3;360

11;12;Vanguard (Calif.);14-3;332

12;11;Hastings (Neb.);17-1-3;324

13;13;John Brown (Ark.);16-5-1;297

14;14;Eastern Oregon;16-3-2;275

15;16;Grace (Ind.);20-4-1;250

16;18;Northwestern Ohio;13-5-3;229

17;17;Cardinal Stritch (Wis.);16-4;219

18;19;Cumberland (Tenn.);16-3-1;212

19;23;Science & Arts (Okla.);16-5-1;210

20;15;Northwest (Wash.);13-9-2;196

21;21;Kansas Wesleyan;17-3-2;185

22;20;Trinity Christian (Ill.);21-2-2;159

23;22;Mobile (Ala.);12-8;140

24;25;Hope International (Calif.);13-6-2;116

25;24;Westmont (Calif.);13-2-3;109

Others Receiving Votes: Oklahoma Wesleyan 83, Marian (Ind.) 81, Central Methodist (Mo.) 59, Columbia (Mo.) 32, Aquinas (Mich.) 31, Cumberlands (Ky.) 17, LSU Shreveport (La.) 17, The Master's (Calif.) 17, Tennessee Wesleyan 16, MidAmerica Nazarene 12, Ottawa 6, Truett McConnell (Ga.) 3.

MEN’S SOCCER

NAIA Pre-season

Rankings

RANK;LY;SCHOOL [FPV];REC;PTS

1;1;Central Methodist (Mo.) [18];22-2-2;498

2;2;Missouri Valley;18-3-4;482

3;3;William Carey (Miss.);20-1-1;464

4;4;Madonna (Mich.);19-5-0;445

5;5;Rio Grande (Ohio);20-1-0;439

6;6;Oklahoma Wesleyan;20-4-0;423

7;7;Cardinal Stritch (Wis.);20-3-0;403

8;8;Rocky Mountain (Mont.);18-5-1;375

9;9;Baker;16-6-0;369

10;10;Spring Arbor (Mich.);17-5-1;345

11;11;Vanguard (Calif.);12-5-2;334

12;12;Georgia Gwinnett;12-6-1;327

13;13;Southern Oregon;17-3-3;306

14;15;Bellevue (Neb.);18-2-2;273

15;16;Hastings (Neb.);17-3-0;270

16;14;Corban (Ore.);15-4-1;269

17;18;Lindsey Wilson (Ky.);15-3-1;249

18;19;Kansas Wesleyan;17-5-0;206

19;20;Olivet Nazarene (Ill.);15-5-0;180

20;22;Columbia (Mo.);13-6-1;175

21;23;Bethel (Tenn.);15-4-1;155

22;21;Arizona Christian;15-5-2;154

23;NR;Science & Arts (Okla.);14-3-3;136

24;24;Reinhardt (Ga.);14-4-2;118

25;NR;Southeastern (Fla.);12-4-2;96

Others Receiving Votes: Benedictine 76, Mid-America Christian (Okla.) 74, UC Merced (Calif.) 63, Mobile (Ala.) 50, LSU Alexandria 28, The Master's (Calif.) 19, Lawrence Tech (Mich.) 17, William Penn (Iowa) 16, Marymount (Calif.) 14, WVU Tech 10, MidAmerica Nazarene 9, Thomas (Ga.) 9, Westmont (Calif.) 7, Huntington (Ind.) 6, University of Northwestern Ohio 5, Cumberland (Tenn.) 5.

All-KCAC

pre-season

WICHITA — Below are the All-Kansas Collegiate Athletic Conference pre-season teams as selected by the conference coaches:

Volleyball

Jana Boston, Friends, sr., Newton

Cody Offerle, Saint Mary, jr., Offerle

Jamie Siess, McPherson, sr., Topeka

Ayona Tharps, Ottawa, jr., Collinsville, Ill.

Ivano Vojvodic, Bethany, sr., Bar, Montenegro

Bianca Asheim, Saint Mary, sr., Brighton, Colo.

Kayln Beel, Southwestern, sr., El Dorado

Kendyl Estes, Kansas Wesleyan, sr., Shafter, Calif.

Yuleika Jimenez, Ottawa, sr., Caracas, Venezuela

Kayli Riesgo, York, sr., Tucson, Ariz.

Kenadee Valdez, Oklahoma Wesleyan , jr., Houston

Jordan Valentine, Bethany, so., Colorado Springs, Colo.

Bree Wallace, McPherson, sr., Wichita

Makayla Aspegren, Ottawa, sr., Omaha, Neb.

Riley Bradbury, McPherson, jr., Castle Rock, Colo.

Tiffany Hurd, Friends, jr., Gilbert, Ariz.

Deardin Kelley, Southwestern, sr., Carl Junction, Mo.

Molly Little, York, sr., Billings, Mont.

Ashley Van Gieson, Saint Mary, sr., Nanakuli, Hawaii

Women’s soccer

Michelle Pena, Kansas Wesleyan, F, sr., Oxnard, Calif.

Leigh Anne Bartlett, Ottawa, F, sr., Independence, Mo.

Jazelle Gonzalez, Friends, F, sr., Dallas

Amber Jimenez, York, F, jr., Gilbert, Ariz.

Marjolen Nekesa, Oklahoma Wesleyan , MF, so., Nairobi, Kenya

Taylor Gross, Oklahoma Wesleyan, MF, jr., Edmond, Okla.

Yajaira Mendoza, Friends, MF, jr., Arlington,Texas

Brena Mitchell, Bethany, MF, so., Long Beach, Calif.

Krysta Catone, Kansas Wesleyan, D, jr., Chino Hills, Calif.

Ruth Khasoha, Oklahoma Wesleyan , D, so., Nairobi, Kenya

Kylie Young, Bethany, D, sr., Fort Worth

Alyssa Skobis, Kansas Wesleyan, D, sr., Downey, Calif.

Lauren Ferguson, Friends, GK, sr., Wentzville, Mo.

Destinee Wells, Bethany, GK, sr., San Diego