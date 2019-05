AUTO RACING

81 Speedway

May 18

Thumper

A Feature — 1. 1-Scott Miller, 21:06.204[6]; 2. 12C-Clint Smith, 21:06.619[5]; 3. 76-George Ramey, 21:07.503[4]; 4. 924-Lionel Stillwell, 21:08.404[7]; 5. 48-Craig Miller, 21:08.460[14]; 6. 37D-Dakota Dale, 21:08.717[3]; 7. 23-Joel Hill, 21:09.255[15]; 8. 71-David Hammer, 21:09.697[16]; 9. 3X-Raymond Ketner, 21:11.186[1]; 10. 24H-Chris Holle, 21:12.835[9]; 11. 47-Robert Foster, 21:13.904[13]; 12. 57-Levi Hauserman, 21:15.325[12]; 13. 55X-Mike Burian, 21:20.981[2]; 14. (DNF) 67-Austin Ramey, 17:57.779[11]; (DNS) 17-Josh Hammar, 17:57.779; (DNS) 6-Trace Ayers, 17:57.779.

Heat 1 — 1. 76-George Ramey, 04:18.824[7]; 2. 1-Scott Miller, 04:19.298[8]; 3. 3X-Raymond Ketner, 04:20.834[4]; 4. 55X-Mike Burian 04:22.392[5]; 5. 67-Austin Ramey, 04:22.468[3]; 6. 24H-Chris Holle, 04:27.782[6]; 7. 71-David Hammer, 04:34.984[1]; 8. 23-Joel Hill, 02:30.871[2].

Heat 2 — 1. 12C-Clint Smith, 05:26.777[7]; 2. 48-Craig Miller, 05:27.017[8]; 3. 37D-Dakota Dale, 05:28.382[5]; 4. 47-Robert Foster, 05:29.275[1]; 5. 57-Levi Hauserman, 05:30.494[2]; 6. 924-Lionel Stillwell, 05:31.153[3]; 7. 17-Josh Hammar, 02:06.869[4]; 8. 6-Trace Ayers, 02:07.942[6].

Street Stocks

A Feature — 1. 24B-David Blocher, 23:00.075[3]; 2. 33-Bradley Shipman, 23:03.142[1]; 3. 57-Andy McElfresh, 23:03.176[8]; 4. 151-Theron Boswell, 23:04.919[7]; 5. 64-Roger Winters, 23:05.835[2]; 6. 09B-Kyle Blocher, 23:07.063[4]; 7. (DNF) 113-Parker Schraag, 13:43.902[10]; 8. (DNF) 54-Mike McIlvian, 13:44.068[6]; 9. (DNF) 42-Rick Fulkerson, 08:35.799[5]; 10. (DNF) 321-Greg Lynch, 05:06.110[9].

Heat 1 — 1. 24B-David Blocher, 10:38.373[7]; 2. 57-Andy McElfresh, 10:39.633[8]; 3. 33-Bradley Shipman, 10:40.068[1]; 4. 321-Greg Lynch, 10:40.349[9]; 5. 64-Roger Winters, 10:41.244[6]; 6. 113-Parker Schraag, 04:17.397[10]; 7. 09B-Kyle Blocher, 10:50.208[2]; 8. 54-Mike McIlvian, 10:54.495[4]; 9. 151-Theron Boswell, 04:13.106[5]; 10. 42-Rick Fulkerson, 04:17.397[3].

Rookie Modifieds

A Feature — 1. 06-Andrew Wallace, 15:01.070[7]; 2. 2-Rustin Wilson, 15:02.005[3]; 3. 65B-Brett Davis, 15:04.060[9]; 4. 7J-J.D. Eveland, 15:04.598[8]; 5. B55-Brian Davidson, 15:04.739[11]; 6. 34-Rickey Bonham, 15:07.892[6]; 7. 7C-Ray Horton, 15:15.050[13]; 8. (DNF) 46-Coby Lamb, 11:05.026[4]; 9. (DNF) 75J-Jeff Carrell, 06:19.224[12]; 10. (DNF) 32-Jeff Richey, 06:19.588[5]; 11. (DNF) 6-John Cohoon, 06:09.528[2]; 12. (DNF) 020-Fred Freeman, 00:45.162[1]; (DNS) 41J-Brady Lanphier, 00:45.162; (DNS) 14R-Ryan Quiring, 00:45.162; (DNS) 31-Jerry Richey, 00:45.162.

Heat 1 — 1. 06-Andrew Wallace, 03:40.520[6]; 2. 6-John Cohoon, 03:40.551[3]; 3. 75J-Jeff Carrell, 03:43.953[1]; 4. 46-Coby Lamb, 03:44.187[4]; 5. 32-Jeff Richey, 03:46.603[5]; 6. 7C-Ray Horton, 03:49.127[2]; 7. (DNF) 31-Jerry Richey, 03:49.127[7]; 8. (DNF) 14R-Ryan Quiring, 03:49.127[8].

Heat 2 — 1. 020-Fred Freeman, [2]; 2. B55-Brian Davidson, [1]; 3. 7J-J.D. Eveland, [6]; 4. 2-Rustin Wilson, [3]; 5. 34-Rickey Bonham, [5]; 6. 65B-Brett Davis, [4]; 7. (DNF) 41J-Brady Lanphier, [7].

AAA Modifieds

A Feature — 1. 2W-Richard Wilson, 15:11.485[4]; 2. 11-Erick Chesterman, 15:13.468[6]; 3. A2-Randy Wilson, 15:15.110[13]; 4. 32R-Daniel Richey, 15:15.764[5]; 5. 7-Treyton Gann, 15:15.999[17]; 6. 38-Scott Brown, 15:17.956[1]; 7. 78B-Blake Moler, 15:18.400[7]; 8. 71-Patrick McManus, 15:18.922[3]; 9. 23S-Heath Myers, 15:19.926[2]; 10. M5-Harley Peery, 15:20.854[11]; 11. 6JR-J.R. Sartain, 15:21.301[8]; 12. 429-Shelby Stucky, 05:44.609[16]; 13. 55-Dave Gaggero, 15:22.835[12]; 14. 17-Jake Schroeder, 15:31.065[15]; 15. 9X-Rick Mueller, 15:31.875[14]; 16. (DNF) 711-Brock Lane, 08:09.741[9]; (DNS) 44-Braden Stoner, 05:29.621.

Heat 1 — 1. M5-Harley Peery, [2]; 2. 32R-Daniel Richey, [5]; 3. 2W-Richard Wilson, [4]; 4. 11-Erick Chesterman, [6]; 5. 23S-Heath Myers, [3]; 6. 7-Treyton Gann, [9]; 7. 429-Shelby Stucky, [8]; 8. 9X-Rick Mueller, [1]; 9. (DNF) 44-Braden Stoner, [7].

Heat 2 — 1. 55-Dave Gaggero, 06:40.869[1]; 2. A2-Randy Wilson, 06:42.151[8]; 3. 78B-Blake Moler, 06:43.276[6]; 4. 71-Patrick McManus, 06:43.726[3]; 5. 38-Scott Brown, 06:44.540[2]; 6. 6JR-J.R. Sartain, 06:44.849[4]; 7. 17-Jake Schroeder, 06:47.675[7]; 8. 711-Brock Lane, 04:08.259[5].

Kennedy 22nd

at nationals

GULF SHORES, Ala. — Bethel junior Alyjah Kennedy took 22nd in the long jump at the NAIA Track and Field Championships Thursday in Gulf Shores.

Kennedy finished with a best jump of 5.42 meters (17-9 1/2).

Competition continues through Saturday.