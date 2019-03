GIRLS

ALL CLASSES

FIRST TEAM

Carly Bachelor, Washburn Rural, 6-0, sr.

Kennedy Brown, Derby, 6-6, sr.

Sarah Beth Gueldner, Olathe Northwest, 5-9, sr.

Emily Ryan, Central Plains, 5-10, jr.

Payton Verhulst, Miege, 6-2, so.

Coach of the year — Pat Stiles, Central Plains

SECOND TEAM

NiJaree Canady, Topeka High, 6-0, fr.

Ryan Cobbins, KC Piper, 6-0, sr.

Bri Rutherford, South Central, 5-7, sr.

Nena Taylor, Parsons, 5-8, sr.

Alayna Townsell, Aquinas, 6-0, sr.

THIRD TEAM

Macy Doebele, Hanover, 5-11, sr.

Emilee Ebert, Frankfort, 6-0, sr.

Kade Hackerott, Goddard, 5-11, jr.

Abby Oliver, Wabaunsee, 5-10, sr.

Dani Winslow, Olathe South, 6-0, jr.

CLASS 6A

FIRST TEAM

Carly Bachelor, Washburn Rural, 6-0, sr.

NiJaree Canady, Topeka High, 6-0, fr.

Kennedy Brown, Derby, 6-6, sr.

Sarah Beth Gueldner, Olathe Northwest, 5-9, sr.

Dani Winslow, Olathe South, 6-0, jr.

SECOND TEAM

Katie Horyna, Liberal, 5-9, jr.

Claire Kaifes, Mill Valley, 5-10, sr.

Chloe Kuckelman, BV North, 5-7, sr.

Kia Wilson, Manhattan, 6-2, sr.

Makenna Winemiller, Olathe East, 5-6, sr.

THIRD TEAM

Chisom Ajekwu, Lawrence, 6-3, sr.

Tor'E Alford, Derby, 5-7, sr.

Hannah Black, SM Northwest, 5-11, sr.

Brittanie Brickhouse, Wichita South, 5-11, sr.

Lele Love, Olathe North, 6-0, jr.

HONORABLE MENTION

Aerihna Afoa, sr., Wichita South; Presley Barton, sr. Mill Valley; Jaryn Benning, sr., Topeka High; McKenzie Brown, sr., Leavenworth; Kaley Cassaday, sr., BV North; Shannon Clarke, so., Free State; Bailey Collar, so., Olathe West; D'Asya Collier-Williams, sr., SM Northwest; Kasey Hamilton, jr., Washburn Rural; Haleigh Harper, sr., Manhattan; Jordan Jackson, fr., Blue Valley; Aleshia Jones, so., Leavenworth; Molly Kaemmer, jr., Olathe East; CK Keston, jr., Free State; Trinity Knapp, sr., Mill Valley; Emma Krueger, fr., Washburn Rural; Ellie Kuckelman, sr., BV North; Leyanna McGinnis, sr., Olathe North; Machia Mullens, jr., Liberal; Aliyah Myers, sr., Derby; Sydney Nilles, sr., Derby; Kierra Prim, jr., SM West; Hannah Stewart, sr., Lawrence; Kennedy Taylor, so, SM Northwest; Keyhana Turner, so., Garden City; Kisa Unruh, so., Dodge City; Lacy Whitcomb, jr., SM South; Jordan Yowell, sr., SM East.

CLASS 5A

FIRST TEAM

Kade Hackerott, Goddard, 5-11, jr.

Halie Jones, Maize, 5-10, sr.

Ishante Suttington, KC Schlagle, 5-8, jr.

Alayna Townsell, Aquinas, 6-0, sr.

Katie Wagner, Maize South, 5-10, jr.

SECOND TEAM

Ella Anciaux, Kapaun, 6-4, so.

Brittany Ho, Carroll, 6-0, sr.

DesiRay Kernal, NEWTON, 6-0, sr.

Grace Pyle, McPherson, 5-10, so.

Camryn Turner, Seaman, 5-8, so.

THIRD TEAM

Camille Evans, KC Schlagle, 5-8, jr.

Shanti Henry, Andover, 5-8, sr.

Zayda Perez, Maize South, 5-6, sr.

Laniah Randle, Wichita Heights, 5-9, so.

Lakyn Schieferecke, McPherson, 5-8, jr.

HONORABLE MENTION

Maya Allen, sr., KC Sumner; Armanaie Blacksure, fr., KC Schlagle; Chloe Carter, jr., Seaman; Alexis Cauthon, sr., Maize; Beatrice Culliton, fr., Aquinas; Lauren Delker, sr., Spring Hill; Brooke Denning, jr., Hays; Kyla Frenchers, fr., Eisenhower; Maddie Garretson, jr., BV Southwest; Ariyana Grassity, jr., Highland Park; Hannah Hageman, sr., McPherson; Brittany Harshaw, fr., Andover Central; Sydney Holmes, so., Maize; Lauren Johnson, sr., Maize South; Aubrie Kierscht, fr., Salina Central; Allison McFarren, sr., Carroll; Selah Merkle, sr., Salina Central; Taylor Milleson, sr., Emporia; Blythe Pearson, sr., Aquinas; Madden Petty, so., Pittsburg; Arielle Sargent, sr., BV Southwest; Savannah Schneider, sr., Hays; Camdyn Schreiber, sr., Salina South; MaKenzie Shupe, jr., DeSoto; Isabel Sibert, so., Basehor-Linwood; Gerenda Smith, sr., Lansing; Brooke Sullivan, so., Eisenhower; Bella Todd, sr., Spring Hill; Tori Vang, sr., Goddard; Zyanna Walker, fr., Wichita Heights; Tylieea Wallace, so., KC Schlagle; Kim Whetstone, jr., Bonner Springs; Bailey Wilborn, so., Andover Central.

CLASS 4A

FIRST TEAM

Ryan Cobbins, KC Piper, 6-0, sr.

Johnni Gonzalez, Miege, 5-8, sr.

Nena Taylor, Parsons, 5-8, sr.

Payton Verhulst, Miege, 6-2, so.

Ali Vigil, KC Piper, 5-11, jr.

SECOND TEAM

Emily Adler, Rose Hill, 5-7, sr.

Sydney Burton, Abilene, 5-7, sr.

Macy Frost, Baldwin, 5-5, sr.

Allyson Potter, Circle, 6-2, sr.

Hannah Willey, Abilene, 5-9, sr.

THIRD TEAM

Austin Broadie, Wichita Trinity, 6-0, so.

Brooklyn Hunter, Hayden, 6-0, sr.

Kayla Kurtz, Baldwin, 5-6, sr.

Abbee Rhodes, Augusta, 6-2, sr.

Ashton Verhulst, Miege, 6-1, jr.

HONORABLE MENTION

Thea Alschner, jr., Chanute; Kori Babcock, so., Chanute; Gina Ballesteros, sr., Ulysses; Ella Beth, so., Fort Scott; Ashlynn Bledsoe, jr., Chapman; Justice Brackney, sr., Labette County; Carson Buffington, sr., Louisburg; Mallory Cowman, jr., Circle; Brylee Engelland, sr., Nickerson; Jayna Eytcheson, jr., Independence; Kayelin Fairchild, so., Andale; Jordyn Gonzalez, sr., Miege; Madison Haney, sr., Ulysses; Faith Hawthorne, so, Miege; Riley Hiebert, jr., Eudora; Madisyn Holloway, sr., Iola; Taylor Howland, sr., Independence; Kelsie Kelly, sr., Circle; McKenna Kirkpatrick, jr., Chapman; Maggie Knoblaugh, jr., Andale; Jadyn Marlnee, sr., Augusta; Allisan McGowan, sr., Pratt; Madilyn Melton, so., Louisburg; Breckynn Myers, sr., Rose Hill; Madison Ontjes, jr., Nickerson; Kate Ogle, sr., Baldwin; Alivia Owens, jr., Buhler; Emily Randall, jr., Winfield; Kaitlyn Rasmussen, sr., Pratt; Rylee Rusk, so., Wellington; Jena Schmit, sr., Anderson County; Harper Schreiner, fr., Eudora; Morgan Stout, jr., Nickerson; Evelyn Vazquez, so., KC Piper.

CLASS 3A

FIRST TEAM

Mary Broxterman, Royal Valley, 6-0, sr.

Karenna Gerber, HALSTEAD, 6-0, so.

Aaliyah Negonsott, Jefferson West, 5-7, sr.

Faith Paramore, Haven, 6-0, jr.

Kylee Scheer, Cheney, 5-8, so.

SECOND TEAM

Demi Aamold, Wellsville, 5-7, jr.

Tifffany Dortland, Russell, 5-8, sr.

Elise Kaiser, HESSTON, 5-10, jr..

Alleigh Kramer, Nemaha Central, 5-7, jr.

Karsyn Youngblood, Columbus, 5-11, jr.

THIRD TEAM

Delaney Barnes, Baxter Springs, 6-0, jr.

Clara Edwards, Clay Center, 6-0, so.

Lindsey Heim, Plesant Ridge, 5-5, sr.

Taryn Kuhn, Norton, 5-6, sr.

Kirsten Young, Burlington, 5-9, sr.

HONORABLE MENTION

Emily Albright, sr., Royal Valley; Sydney Barrett, sr., Beloit; Sami Bartels, jr., Marysville; Cameron Bartlett, sr., Cimarron; Alexi Beach, sr., Phillipburg; Jordyn Beard, so., Hugoton; Jessi Brummett, so., Riley County; Molly Chitty, sr., SE-Saline; Madison Cox, sr., Galena; Jacy Dalinghaus, sr., Nemaha Central; Ashlynn Doebele, sr., Burlington; Karma Fields, jr., Frontenac; Macy Gray, sr., Columbus; Josie Harrison, sr., St. Marys; Hadley Hauser, sr., Norton; Tessa Hauser, so., Norton; Taylor Jantz, sr., Cimarron; Taylin Kirkpatrick, so., Osage City; Madelyne Koop, so., Eureka; Hillary Krebs, sr., Sabetha; Shea Larson, jr., Beloit; Jillian Lowe, sr., TMP-Marian; Madison McClain, so., Halstead; Maddie McCoy, jr., Wellsville; Julie Miller, sr., Pleasant Ridge; Mariah Monroy, so., Cherryvale; Addy Mullin, sr., Clay Center; Destinee O'Shea, sr., Cheney; Chazni Ptacek, so., Eureka; Maddie Reed, sr., Wichita Collegiate; Lyndi Rumford, sr., Scott City; Rylie Schilling, sr., HESSTON; Emily Schippers, sr., TMP-Marian; Melinna Schumann, so., Sabetha; Laney Scott, sr., Rock Creek; Hayden Serna, so. Osage City; Courtney Stone, so., Santa Fe Trail; Saydee Tanking, so., Holton; Kiikto Thomas, sr., Royal Valley; Sarah Thomson, jr., Riley County; Abbey Underhill, sr., Baxter Springs; Jaada Valley, so., Girard; Hallie Vaughn, jr., Colby; Karisma Vignery, sr., Minneapolis; Emily Weathers, sr., Scott City; Sara Yutzky, jr., Haven.

CLASS 2A

FIRST TEAM

Aubree Dewey, Plainville, 5-8, jr.

Cathy Farmer, Colgan, 5-11, sr.

Abby Gordon, Garden Plain, 6-0, jr.

Abby Oliver, Wabaunsee, 5-9, sr.

Josie Weishaar, Jefferson North, 5-9, jr.

SECOND TEAM

Kinzie Comley, Sterling, 5-7, jr.

Kylie Dohl, Jackson Heights, 5-8, jr.

Madelyn Hutley, Wabaunsee, 5-5, jr.

Kayla Koester, Conway Springs, 5-9, sr.

Macy McClendon, West Elk, 6-1, sr.

THIRD TEAM

Lauren Danahy, Garden Plain, 5-9, sr.

Addyson Emmons, Bluestem, 5-5, sr.

Caila Hill, Rossville, 5-11, sr.

Lili Shubert, WaKeeney, 5-8, so.

Katie Wilhelm, Meade, 5-5, sr.

HONORABLE MENTION

Brooke Addleman, jr., Lyndon; Alexa Bell, so., Canton-Galva; Natalie Bevan, sr., Bluestem; Nicole Bierman, sr., Leoti; Addi Campbell, jr., Hoxie; Anna Carter, jr., Oberlin; Jaylee Catron, jr., Yates Center; Ally Cochran, jr., Sacred Heart; Rylie Cook, jr., Stanton County; Megan Deters, so., Mission Valley; Macey DeWitt, sr., Inman; Grace Eck, so., Ellis; Tiana Epperson, sr., Ness City; Jaycee Ernzen, sr., Atchison County; Jaya Esquibel, so., Lakin; Aleixs Hansen, jr., Republic County; Kara Heimerman, sr., Garden Plain; Danielle Howard, fr., Uniontown; Hayley Hughes, so., Hutchinson Trinity; Sailor Jackson, sr., SE-Cherokee; Mia Kells, sr., Sublette; Kara Koester, jr., Conway Springs; Jordyn Lowrie, jr., Oakley; Mercedes Martinez, sr, Sublette; Khylee Massey, jr., Northern Heights; Aricah McCall, sr., Humboldt; Mgan McClendon, jr., West Elk; Shanler McNickle, jr., Oswego; Stephany Meyer, sr., GOESSEL; Amy Mitchell, so., McLouth; Tia Moddlemog, jr., Canton-Galva; Aubri Piccini, sr., Colgan; Kate Radell, sr., Colgan; Chevelle Ralstin, so., Elkhart; Tallon Rentschler, fr., Smith Center; Railey Robertson, so., SE-Cherokee; Grace Rowland, sr., Sterling; Ella Sabine, sr., Pleasanton; Macy Schamberger, jr., Hoxie; Karleigh Schoenberger, so., Uniontown; Autumn Schreiner, jr., Wabaunsee; Olivia Shank, sr., Hutchinson Trinity; Makenzie Shippy, sr., Herington; Chloe Stanley, jr., Bennington; Grace Thompson, jr., SEDGWICK; Rileigh Vail, sr., Oswego; Alyssa VanVleet, jr., Oberlin; Samantha Vermetten, jr., Valley Heights; Madison Ward, sr., Ellinwood; Teegan Werth, so, Hillsboro; Emma Yungeberg, fr., Valley Heights.

CLASS 1A

FIRST TEAM

Macy Doebele, Hanover, 5-11, sr.

Emilee Ebert, Frankfort, 6-0, sr.

Bri Rutherford, South Central, 5-7, sr.

Emily Ryan, Central Plains, 5-10, jr.

Maddie Wiltse, Otis-Bison, 6-2, jr.

SECOND TEAM

Lauren Campuzano, Rural Vista, 5-10, sr.

Reagan Kirkwood, Valley Falls, 5-7, sr.

Madison Lueger, Centralia, 5-11, sr.

Emma Miller, Olpe, 5-10, sr.

Layne Pettijohn, Thunder Ridge, 5-1, sr.

THIRD TEAM

Hannah Askew, South Gray, 5-8, sr.

Kara Eilert, Beloit-St. John's, 6-0, sr.

Megan Foster, Waverly, 5-5, jr.

KayCee Miller, Golden Plains, 5-7, sr.

Cora Vineyard, Argonia, 5-10, sr.

HONORABLE MENTION

Cora Anderson, jr., Otis-Bison; Krysten Bartlett, jr., Hutch Central Christian; Kirsten Beckman, jr., Atwood; Jessi Bernbeck, jr., Wheatland-Grinnell; Kennan Brandt, jr., Frankfort; Jaysie Bowser, jr., Clifton-Clyde; Brittney Byers, jr., South Haven; Allie Cassel, jr., BV-Randolph; Jaetyn Conrad, sr., Fairfield; Aftin Conway, sr., Osborne; Katie Coomes, jr., St. Paul; Ashlynn Cure, sr., Ingalls; Bailey Darbyshire, jr., Hartford; Neleh Davis, jr., Olpe; Lauryn Dubbert, so., Beloit-St. John's; Maya Eidman, sr., Chase County; Emily Farrow, sr., Madison; Josena Frame, jr., Kinsley; Jesie Frisbie, sr., Cheylin; Rylee Gleason, sr., Kinsley; Regan Godderz, sr., Colony-Crest; Emily Green, so., Stafford; Shae Griffin, jr., Stockton; Nora Gugelmeyer, so., South Barber; Kaleigh Hanzlick, sr., Wilson; Elizabeth Hardacre, sr., Thunder Ridge; Ehlaina Hartman, jr., Spearville; Alissa Heskamp, so., Spearville; Kelsey Hett, jr., Centre; Makenzie Higgs, jr., Chase County; Tricia Hokanson, sr., Bucklin; Avery Hurley, sr., Central Plains; Kourtney Kauffman, so., MOUNDRIDGE; Brennan Kirchoff, jr., Thunder Ridge; Morgan Kramer, jr., Centralia; Megan LaRoque, sr. Lakeside; Tianna Lohse, jr., Hanover; Sara McWilliams, so., Waverly; Morgan Meyers, so., Cunningham; Lexi Neel, sr., Sylvan-Lucas; Hannah Riedy, jr., Rural Vista; Ella Roberts, jr., Dighton; Ashlynn Rogers, sr., Attica; Delaney Rugan, jr., Central Plains; Hanna Schmitz, sr., Axtell; Morgan Schrag, sr., Pretty Prairie; Jenna See, sr., Weskan; Macy Smith, so., Olpe; Makinley Smith, jr., Doniphan West; Brecken VandenHoek, sr., Kiowa County; Tylyn Ward, sr., Caldwell; Kayla Webb, sr., Solomon; Brooke Wiebe, jr., BEREAN ACADEMY; Cynae Wiley, sr., South Haven; Caitlin Wiliams, so., Sedan; Alexis Zehr, jr., BURRTON; Kaylie Zimmerman, sr., Little River; Brooklyn Zoeller, jr., BV-Randolph.

BOYS

ALL CLASSES

FIRST TEAM

Xavier Bell, Andover Central, 6-4, sr.

Christian Braun, Blue Valley Northwest, 6-7, sr.

Caleb Grill, Maize, 6-4, sr.

Tymer Jackson, Olathe North, 6-1, sr.

Caleb Muia, Girard, 6-3, sr.

Coach of the year — Brett Rolfs, Central Plains

SECOND TEAM

Ty Berry, NEWTON, 6-3, jr.

Jackie Johnson, Wichita Southeast, 5-10, so.

Brett Liebl, Central Plains, 6-3, sr.

Trey Sides, Phillipsburg, 6-1, sr.

Jordan White, Washburn Rural, 6-1, sr.

THIRD TEAM

Braden Belt, Andover Central, 6-0, sr.

Cevin Clark, Arkansas City, 5-11, sr.

Easton Hunter, Andale, 6-2, jr.

Clarence King, Lawrence, 6-1, sr.

John Pfannenstiel, Ness City, 6-1, sr.

CLASS 6A

FIRST TEAM

Christian Braun, BV Northwest, 6-7, sr.

Tymer Jackson, Olathe North, 6-1, sr.

Jackie Johnson, Wichita Southeast, 5-10, so.

Clarence King, Lawrence, 6-1, sr.

Jordan White, Washburn Rural, 6-1, sr.

SECOND TEAM

Noah Butler, Free State, 6-5, sr.

Lonell Lane, KC-Harmon, 6-0, so.

Trey Quartlebaum, Lawrence, 6-1, sr.

Skyler Rhoads, SM South, 6-5, sr.

Noah Sowers, Dodge City, 6-3, sr.

THIRD TEAM

Joe Berry, Washburn Rural, 6-2; So.

AJ Dickerson, Junction City, 6-2, sr.

Jonathan Jackson, Blue Valley, 6-5, jr.

Mike Peake, BV Northwest, 6-7, sr.

KT Raimey, Olathe North, 6-3, jr.

HONORABLE MENTION

Carlos Acosta, jr., Garden City; Spencer Bane, jr., Blue Valley West; Charlie Bell, sr., Olathe East; Jack Chapman, so., Blue Valley Northwest; Sterling Chapman, so., Campus; Brett Chapple, sr., Lawrence; Armahn Downing, sr., Washburn Rural; Savian Edwards, sr., Washburn Rural; D’Monte Gaw, sr., Leavenworth; Da’Vonshai Harden, jr., Topeka High; Jarrett Hensley, sr., Leavenworth; Clayton Hood, sr., Derby; Markell Hood, jr., Blue Valley Northwest; Micah Jacques, jr., Wichita Southeast; Daylan Jones, so., Wichita East; Tyler Kahmann, sr., Campus; Noah Kurlbaum, sr., SM East; Kyler Lamb, sr., Garden City; Zeke Mayo, so., Lawrence; Dominic Messina, sr., Olathe West; Keenan Miller, sr., Wichita South; Johnny Murdock, sr., Wichita Southeast; Amauri Pesek-Hickson, sr., Blue Valley North; Jake Potthoff, sr., SM South; Jaylen Randle, sr., Wichita East; Eric Rhymes, sr., SM West; O’mar Stanley, jr., Blue Valley West; King Sutton, jr., Topeka High; Siler Tschirhart, sr., Blue Valley; Ky Thomas, jr., Topeka High; Ethan Vlasic, sr., Blue Valley North.

CLASS 5A

FIRST TEAM

Xavier Bell, Andover Central, 6-4, jr.

Ty Berry, NEWTON, 6-4, jr.

Cevin Clark, Arkansas City, 5-11, sr.

Gavin Elkamil, Pittsburg, 6-4, jr.

Caleb Grill, Maize, 6-4, sr.

SECOND TEAM

Jake Alexander, McPherson, 6-5, sr.

Braden Belt, Andover Central; 6-0, sr.

Jacob Coleman, Basehor-Linwood, 6-4, sr.

Kael Kordonowy, Maize South; 6-7, sr.

Keyon Thomas, Bonner Springs, 5-11, sr.

THIRD TEAM

Kobe Bonner, Seaman, 6-0, sr.

Easton Leedom, Andover Central, 6-3, sr.

Tanner Mans, Carroll, 6-5, jr.

Jordan Vincent, Eisenhower, 6-2, jr.

Harper Williams, Salina Central, 6-1, sr.

HONORABLE MENTION

Trenton Austin, sr., Pittsburg; Marquis Barksdale, jr., Shawnee Heights; Ejijah Brooks, fr., Topeka West; Tyce Brown, sr., Shawnee Heights; Trey Duffey, sr., Seaman; Brandle Easter Jr., sr., Maize; Brennen Feeback, sr., Spring Hill; Nolan Ford, sr., Basehor-Linwood; Andrew Gagnon, sr., Andover; Dave Grammer, sr., Salina Central; Mark Grammer, sr., Salina Central; Javon Grant, so., Pittsburg; Izaiah Hale, sr., Wichita Heights; Korbin Kido, sr., Topeka West; Enrique Lankford, so., Carroll; Alex Littlejohn, so., Carroll; Tradgon McCrae, sr., Hays; Jack Moellers, jr., St. James Academy; Jaden Oxon, sr., Wichita Heights; Jaxon Pillich, jr., Wichita Heights; CJ Powell, so., Highland Park; Carsen Pracht, jr., Carroll; Trey Reid, sr., Maize South; Jaden Remington, sr., Lansing; Jaylin Richardson, jr., KC-Schlagle; Joe Rost, sr., Aquinas; Alex Schremmer, jr., Great Bend; Charles Snyder, so., Emporia; Cody Stufflebean, jr., McPherson; Nikolas Tanner, sr., Blue Valley Southwest; AJ Watson, sr., Bonner Springs.

CLASS 4A

FIRST TEAM

Trey Bates, Piper, 6-0, sr.

Easton Hunter, Andale, 6-2, jr.

Izek Jackson, Chapman, 6-5, sr.

Caden Van Landingham, Wichita Trinity, 6-0, sr.

Jude Warren, Circle, 6-0, sr.

SECOND TEAM

Tamar Bates, Piper, 6-4, so.

Levi Braun, Hayden, 6-3, sr.

Jaren Jackson, Augusta, 6-1, jr.

Spencer Jones, Miege, 6-0, sr.

Corbett Kimberlin, Chanute, 6-0, sr.

THIRD TEAM

Zac Burton, Augusta, 6-2, sr.

TJ Fritz, Wamego, 6-2, sr.

DaQuan Johnson, Parsons, 5-11, jr.

Mike Jones, Wichita Trinity, 6-4, sr.

Carson Powelson, Anderson County, 6-2, sr.

HONORABLE MENTION

Kass Allnut, sr., Anderson County; Tim Barbieri, sr., Abilene; Braiijon Barnes, sr., Piper; KalebBecker, fr., Abilene; Christian Bowen-Webb, fr., Atchison; Koby Campbell, jr., Rose Hill; Andrew Davis, sr., Wichita Trinity; Josh Earley, sr., Miege; Drew Ellis, sr., Mulvane; Mason Fairchild, sr., Andale; Chance Headley, sr., Clearwater; Joshua Hickman, sr., Ulysses; Jack Hutchinson, so., Hayden; Brandon Jackson, sr., Piper; Rock Jerome, sr., Eudora; Kobe Johnson, jr., Ottawa; Hunter Jones, sr., Nickerson; CJ Kelley, sr., Coffeyville; Jarin Koehler, sr., El Dorado; Nick Lawrence, sr., Ft. Scott; Davion Lewis, sr., Independence; Connor MacDonald, jr., Nickerson; Mark Mitchell, fr., Miege; Trey Myrie, sr., Coffeyville; Jayden Pierce, sr., Eudora; Taybor Vetter, jr., Wamego; Devin Walker, sr., Ulysses; Anthony Wasylk, sr., Chapman; Davonte’ Yates, sr., Parsons.

CLASS 3A

FIRST TEAM

Bowen Gooch, Belle Plaine, 6-0, sr.

Caleb Muia, Girard, 6-3, sr.

John Long, Santa Fe Trail, 6-1, sr.

Vincent Palen, Beloit, 5-10, jr.

Trey Sides, Phillipsburg, 6-1, sr.

SECOND TEAM

Tanner Albright, Kingman, 6-0, sr.

Dillon Byrne, Silver Lake, 6-2, sr.

Colton Mallonee, Perry-Lecompton, 6-3, sr.

Chance Sanger, Larned, 5-10, jr.

Zach Schwinn, Maur Hill-Mt. Academy, 5-8, sr.

THIRD TEAM

Jackson Dwyer, Wellsville, 6-2, sr.

Braden Gerber, HALSTEAD, 6-1, sr.

Cam Melchiori, Caney Valley, 6-0, sr.

Carlos Montiel, Hugoton, 6-4, sr.

Andrew O’Brien, HALSTEAD, 6-5, sr.

HONORABLE MENTION

Connor Anderson, sr., Perry-Lecompton; Jacob Backus, sr., Marysville; Mac Baumgardner, sr., Nemaha Central; Blake Boedicker, sr., Prairie View; Tyler Brockhoff, jr., Hiawatha; Noah Brooks, sr., Frontenac; Jack Broxterman, so., Jefferson West; Logan Buhler, sr., Kingman; Jesse Burger, sr., Sabetha; Wyatt Carmichael, jr., Haven; Patrick Cassidy, jr., Columbus; Jack Caudle, jr., Maur Hill-Mt. Academy; Kaleb Dale, sr., Haven; Gradey Dick, fr., Wichita Collegiate; Gabe Dunnaway, sr., Santa Fe Trail; Blake Farmer, jr., Perry-Lecompton; Marshall Faurot, sr., Scott City; Gabe Fisher, sr., Wichita Collegiate; Gunnar Fort, so., Osage City; Gabe Garber, jr., Sabetha; Juan Garcia, sr., Southwestern Heights; Jaden Gard, sr., Erie; Mason Haxton, so., Hoisington; Gavin Hooper, jr., Cherryvale; Ryan Karlin, sr., TMP-Marian; Cole Kramer, sr., Nemaha Central; Sage Meyer, jr., Hiawatha; Matt Mowry, sr., Cimarron; Danny Moylan, so., St. Marys; Zane Moylan, sr., Holton; Brannon Nordstedt, sr., Burlington; Trey Patterson, sr., Cheney; Mason Perez, jr., Larned; Quinton Pfaff, sr., Chaparral; Quinter Phelan, so., Eureka; Trenton Plinsky, sr., Osage City; Kylar Reece, jr., Baxter Springs; Dyelan Reed, sr., Concordia; Dalton Schmelze, sr., Nemaha Central; Tevin Schurle, sr., Clay Center; Abe Siebenmorgan, sr., Maur Hill-Mt. Academy; Ty Sides, so., Phillipsburg; Brock Skelton, sr., Larned; Hudson Smith, sr., Beloit; Evan Troike, sr., Girard; Jace Watkins, sr., Burlington; Trey White, sr., Baxter Springs; Gage Winger, sr., Colby; Eli Wiseman, so., Belle Plaine; Dawson Zenger, so., Rock Creek.

CLASS 2A

FIRST TEAM

Jared Casey, Plainville, 6-0, jr.

Kaleb Hammeke, Hutchinson Trinity, 6-0, sr.

Aaron King, Yates Center, 6-3, sr.

John Pfannenstiel, Ness City, 6-1, sr.

Mason Thiessen, Inman, 6-7, sr.

SECOND TEAM

Payton Froese, Inman, 6-0, sr.

Aaron Higginbotham, Colgan, 6-6, sr.

Garrison Pope, McLouth, 6-1, sr.

Creed Puyear, Stanton County, 6-5, sr.

Andres Rios, Ness City, 6-2, sr.

THIRD TEAM

Cameron Beardsley, Valley Heights, 6-0, so.

Zach Bloch, Seabury, 6-0, so.

Henry Chou, Lakin, 6-1, sr.

Kade Hemmert, Oakley, 6-3, sr.

Wes Shaw, Hillsboro, 6-3, sr.

HONORABLE MENTION

Sonnie Altman, jr., Wichita County; Jake Benortham, jr., Mission Valley; Bo Bigelow, sr., Humboldt; Miles Branch, so., Seabury; Joshua Bridgewater, sr., Hutchinson Trinity; Garrrett Burden, sr., Medicine Lodge; Matt Cashero, jr., Northeast-Arma; Kaine Chavez-Buddy, sr., Syracuse; Hunter Clift, sr., Bluestem; Tanner Copeland, sr., Plainville; Dominick Daniels, so., Lakin; Izzy De La Rosa, sr., Sublette; Jared Dible, sr., Hoxie; Zachary Eck, jr., Ellis; Sam Fisher, sr., Pratt-Skyline; Steve Fisher, jr., Pratt-Skyline; Brady Frickey, so., Ellis; Tate Herrenbruck, jr., Sacred Heart; Cameron Heiman, jr., Northern Heights; Jax Holland, sr., Maranatha Academy; Drew Hubbell, sr. KC Christian; Miles Kitselman, so., Lyndon; Mason Lacey, jr., SEDGWICK; Drew Lindeman, sr., GOESSEL; Dylan Lindeman, jr., GOESSEL; Matthew Lomshek, sr., Colgan; Brayden Marciano, sr., Whitewater-Remington; Trey Martin, jr., Valley Heights; Trey McLaughlin, sr., Northeast-Arma; Jaxson Pope, jr., McLouth; Tee Preisner, jr., Northern Heights; Darian Ratzlaff, sr., Hillsboro; Hunter Reed, sr., Oskaloosa; Vance Shewey, so., Meade; William Silvey, sr., West Elk; Charlie Skidmore, sr., Sacred Heart; Lane Thomas, sr., Jackson Heights; Sam Zinn, sr., Marion.

CLASS 1A

FIRST TEAM

Jayden Garrison, Little River, 6-1, so.

Brett Leibl, Central Plains, 6-2, sr.

Clifton Miller, South Gray 6-2, sr

Devin Ryan, Central Plains, 6-0, sr.

Riley Sides, Northern Valley, 6-1, sr.

SECOND TEAM

Owen Alexander, South Central, 6-4, jr.

Carter Bruna, Hanover, 6-0, sr.

Alex Hickel, Central Plains, 6-0, sr.

Mason Osborne, St. John, 6-4, sr.

Jalen Risley, Caldwell, 6-0, sr.

THIRD TEAM

Quinn Buessing, Axtell, 6-1, jr.

Montana Giffin, Burlingame, 6-3, sr.

Austin Jantz, South Gray, 6-0, sr.

Darnell Holloway, Osborne, 6-4, sr.

Daegan Steinlage, Centralia, 6-7, sr.

HONORABLE MENTION

Adam Albertini, jr., St. Paul; Blake Allender, jr., Norwich; Hunter Aspinwall, sr., Valley Falls; Thomas Atkins, sr., Hanover; Caden Bach, sr., Northern Valley; Brandon Bates, jr., Beloit-St. John’s; Wyatt Bentz, sr., Washington County; Brady Beougher, sr., Stockton; Cole Buckingham, sr., Wichita Classical; Cameron Campuzano, so., Rural Vista; Devin Catlin, jr., Cedar Vale-Dexter; Jose Chavez, sr., Tribune; Cole Coggins, sr., South Barber; Lane Detter, sr., Prairie Prairie; Brady Dinkel, jr., St. Francis; Xavier Espinoza, sr., Centre; Aidan Fields, sr., Elyria Christian; Caleb Froese, sr., Elyria Christian; Dereck Gillett, sr., Rock Hills; Alex Granillo, sr., Moscow; Adam Hall, jr., Central Christian; Tanner Halling, jr., St. John; Blake Harnden, sr., Attica; Chase Harrison, so., Madison; Dameion Hatten, fr., Sedan; Kamble Haverkamp, jr., Centralia; Conner Havlas, sr., Quinter; Hayden Hermreck, sr., Crest; Ethan Hildebrand, jr., Stafford; Cam Hoelting, sr., Olpe; Joel Hutfles, sr., Wetmore; Tyler Huxman, sr., Elyria Christian; Dalen Kistner, sr., Hartford; Thatcher Lackey sr., Hodgman County; Tuck Lang, jr., Minneola; Cody Lohrding, sr., Ashland; Jace Markley, jr., Weskan; Devon McEwan, so., Lebo; Trevor Medina, sr., Wallace County; Kody Mead, sr., Macksville; Myles Menges, sr., Central Plains; Mason Miller, jr., Attica; Cole Montgomery, sr., Randolph-Blue Valley; Kolgan Ohl, sr., Southern Coffey County; Brady Palen, jr., Beloit-St. John’s; Lane Peter, sr., Randolph-Blue Valley; Pete Peters, sr., Hanover; Aiden Rudolph, so., Clifton-Clyde; Brayden Sadler, jr., Udall; Josh Sandow, sr., Rural Vista; Kade Scott, sr., Pawnee Heights; Daiken Stallbaumer, sr., Hanover; Graham Stephens, so., Little River; Kiegan Vogt, sr., BEREAN ACADEMY; Dillon Vogts, sr., MOUNDRIDGE; Karson Waters, sr., Macksville; Maitland Wiltse, sr., Otis-Bison; Steele Wolters, jr., Osborne; Cooper Zehr, sr., BURRTON.