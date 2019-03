BOYS

CLASS 6A

CHAMPIONSHIP

BLUE VALLEY NW 53,

WASHBURN RURAL 41

BLUE VALLEY NORTHWEST (23-2) — Braun 6-10 3-4 16, Chapman 3-6 3-5 9, Hungerford 2-3 1-4 5, Peake 6-9 5-7 17, Hood 1-5 4-4 6, Davis 0-2 0-0 0, Burger 0-0 0-0 0, Zammataro 0-0 0-0 0, Robinson 0-0 0-0 0, Pauley 0-0 0-0 0. TOTALS 18-35 16-24 53.

WASHBURN RURAL (23-2) — Edwards 2-9 2-2 8, Berry 2-11 0-0 4, White 2-5 0-0 4, Downing 6-13 0-2 17, Bortz 0-0 0-0 0, Krueger 3-6 0-0 8, VanAalst 0-2 0-0 0, Glynn 0-2 0- 0. TOTALS 15-48 2-4 41.

BV Northwest;18;7;8;20;—53

Washburn R.;3;11;9;18;—41

3-point goals—BVNW 1-10 (Braun 1-3, Chapman 0-2, Hungerford 0-1, Hood 0-2, Davis 0-2), WR 9-21 (Edwards 2-5, Berry 0-2, White 0-2, Downing 5-6, Krueger 2-4, Glynn 0-2). Fouled out—VanAalst. Rebounds—BVNW 35 (Braun, Peake 10), WR 20 (Berry 6). Assists—BVNW 8 (Braun, Peake 3), WR 9 (White 4). Turnovers—BVNW 13, WR 7. Total fouls—BVNW 10, WR 16.

THIRD PLACE

WICHITA SOUTHEAST 77, SM SOUTH 66

SM SOUTH (19-6) — Bingley 5-8 11-15 21, Potthoff 4-11 1-2 12, Hickman 2-6 0-0 5, Rater 4-12 4-5 13, Rhoads 2-6 3-3 7, Smith 1-1 1-2 3, Caldwell 1-2 2-2 5, McLey 0-0 0-0 0, Webb 0-0 0-0 0, Brewer 0-0 0-0 0, Close 0-0 0-0 0, Wissel 0-0 0-0 0. TOTALS 19-46 22-29 66.

WICHITA SOUTHEAST (21-4) — Murdock 2-3 2-2 7, Smith 5-6 3-4 16, Jacques 7-10 2-3 19, Randle 0-1 0-0 0, Wright 1-1 0-0 2, Johnson 11-30 5-9 33, King 0-1 0-0 0, Yarbrough 0-0 0-0 0, Thomas 0-0 0-0 0, Coley 0-0 0-0 0, Wilson 0-1 0-0 0. TOTALS 26-43 12-18 77.

SM South;7;15;14;30;—66

Wichita SE;20;20;17;20;—77

3-point goals—SMS 6-13 (Potthoff 3-5, Hickman 1-2, Caldwell 1-2, Rater 1-4), WSE 13-21 (Johnson 6-11, Smith 3-4, Jacques 3-4, Murdock 1-2). Fouled out—Murdock. Rebounds—SMS 27 (Rater 6), WSE 22 (Wright 5). Total fouls—SMS 15, WSE 23. Technical fouls—SMS bench.

CLASS 5A

CHAMPIONSHIP

ANDOVER CENTRAL 58,

BASEHOR-LINWOOD 47

BASEHOR-LINWOOD (21-3) — Goodrich-Coleman 4-10 5-5 15, Ford 1-7 5-8 8, Younger 2-9 0-2 4, Sifford 1-5 2-2 5, Davila 5-6 0-0 10, McBride 1-6 0-0 3, Mussett 1-2 0-0 2, Brown 0-1 0-0 0, Friesen 0-1 0-0 0. TOTALS 15-47 12-17 47.

ANDOVER CENTRAL (22-3) — Leedom 4-11 10-15 19, Bell 4-9 7-8 16, Belt 7-12 3-4 20, Parnell 0-0 0-2 0, Washington 0-3 2-2 2, Macy 0-0 0-0 0, Herrmann 0-0 1-2 1, Wilson 0-0 0-0 0. TOTALS 15-35 23-33 58.

Base-Linw;7;5;15;20;—47

And. Cent.;13;5;15;25;—58

3-point goals—BL 5-29 (Goodrich-Coleman 2-7, Ford 1-5, Younger 0-5, Sifford 1-4, McBride 1-5, Mussett 0-1, Brown 0-1, Friesen 0-1), AC 5-14 (Ledom 1-5, Bell 1-1, Belt 3-7, Washington 0-1). Fouled out—Goodrich-Coleman, Washington. Rebounds—BL 29 (Davila 11), AC 27 (Bell 10). Assists—BL 9 (Goodrich-Coleman, Sifford 3), AC 7 (Leedom, Parnell 2). Turnovers—BL 12, AC 10. Total fouls—BL 23, AC 20.

THIRD PLACE

MAIZE 68, CARROLL 49

CARROLL (18-7) — Pracht 1-8 0-0 2, Lynch 1-3 0-0 2, Mans 6-8 5-6 18, Littlejohn 5-11 0-0 10, Lankford 2-6 0-0 5, St.Vrain 1-3 0-0 2, Larkin 4-5 2-4 10, Reid 0-1 0- 0, Barles 0-1 0-0 0, Lee 0-4 0-0 0, Becker 0-0 0-0 0, Powell 0-1 0-0 0. TOTALS 20-51 7-10 49.

MAIZE (24-1) — Grill 8-12 5-5 23, Schreiner 0-3 2-2 2, Easter 2-5 0-0 4, Grimes 1-4 0-0 2, Koehn 7-14 0-0 17, McGaugh 4-6 0-0 9, Stanton 0-0 0-0 0, Hanna 1-2 0-0 2, Sampson 1-2 0-1 2, Ohnmeis 2-4 0-0 4, Owings 0-0 1-4 1, Hampton 1-1 0-0 2. TOTALS 27-53 8-12 68.

Carroll;11;12;10;16;—49

Maize;13;21;19;15;—68

3-point goals—C 2-19 (Pracht 0-3, Lynch 0-2, Mans 1-2, Littlejohn 0-4, Lankford 1-3, St.Vrain 0-1, Barles 0-1, Lee 0-3), M 6-16 (Grill 2-4, Schreiner 0-3, Grimes 0-2, Koehn 3-5, McGaugh 1-2). Fouled out—None. Rebounds—C 20 (Larkin 5), M 40 (Koehn 8). Assists—C 9 (Mans, Littlejohn, Reid 2), M 20 (Schreiner 5). Turnovers—C 10, M 11. Total fouls—C 9, M 10.

CLASS 4A

CHAMPIONSHIP

KC PIPER 86, AUGUSTA 53

AUGUSTA (18-7) — Altenhofen 1-2 4-5 6, Jackson 6-18 3-3 20, Burton 4-10 0-1 8, Andrews 0-0 0-2 0, Davidson 2-7 6-8 10, B.Parker 0-2 0-0 0, Hernandez 0-0 0-0 0, Martin 0-0 0-0 0, Clausing 1-1 0-0 2, Wilcox 1-5 3-4 5, C.Parker 1-2 0-0 2, Johnson 0-0 0-0 0. TOTALS 16-47 16-23 53.

KC PIPER (21-4) — Ty.Bates 7-16 3-3 21, Ta.Bates 8-9 4-6 20, Shelley 6-7 0-0 15, Barnes 5-8 2-3 12, Jsckson 5-7 1-1 11, Tyson 0-1 0-0 0, Beashore 0-0 0-0 0, Walker 0-0 0-0 0, Eskina 2-6 1-2 5, Arndt 1-2 0-0 2. TOTALS 34-56 11-15 86.

Augusta;12;16;11;14;—53

KC Piper;20;20;16;30;—86

3-point goals—A 5-15 (Jackson 5-11, Burton 0-1, Davidson 0-1, B.Parker 0-2), KCP 7-16 (Ty.Bates 4-8, Ta.Bates 0-1, Shelley 3-4, Barnes 0-1, Eskina 0-2). Fouled out—None. Rebounds—A 24 (Davidson 8), KCP 35 (Jackson 6). Assists—A 5 (five with one each), KCP 16 (Ty.Bates 8). Turnovers—A 13, KCP 8. Total fouls—A 13, KCP 16.

THiRD PLACE

WICHITA TRINITY 56, CHAPMAN 43

CHAPMAN (19-6) — Colston 2-9 0-2 6, Jackson 9-14 1-2 19, Walylk 3-13 0-0 7, Riegel 1-2 0-0 2, Stroud 0-3 1-2 1, Crane 0-1 0-0 0, K.Liebau 0-0 2-3 2, Vercher 0-0 0-0 0, Marshall 1-3 0-0 2, C.Liebau 0-0 0-0 0, Lovett 1-2 2-3 4. TOTALS 17-47 6-12 43.

WICHITA TRINITY ACADEMY (22-2) — Adler 5-9 0-0 13, Vanlandingham 2-9 2-3 8, Jones 6-10 1-1 13, Davis 5-9 1-2 11, Linder 0-2 0-0 0, Kelly 0-0 0-0 0, Izard 0-0 0-0 0, Kerr 1-1 0-0 3, Anderson 2-5 2-3 6, Todd 0-1 0-0 0, Radley 1-1 0-0 2, Kice 0-0 0-0 0. TOTALS 22-47 6-9 56.

Chapman;15;10;13;5;—43

W.Trinity;19;9;14;14;—56

3-point goals—Ch 3-17 (Colston 2-8, Wasylk 1-7, Crane 0-1, Marshall 0-1), WT 6-18 (Adler 3-6, Vanlandingham 2-7, Jones 0-1, Linder 0-1, Kerr 1-1, Anderson 0-2). Fouled out—Wasylk, Linder. Rebounds—Ch 33 (Jackson 9), WT 28 (Adler 7). Assists—Ch 5 (Colston 4), WT 6 (six with one each). Turnovers—Ch 17, WT 13. Total fouls—Ch 13, WT 14. Technical fouls—Ch bench.

CLASS 3A

CHAMPIONSHIP

GIRARD 49, BELOIT 45

BELOIT (24-2) — Cox 7-11 0-0 20, Palen 3-14 2-2 9, Smith 1-5 2-2 4, Thompson 2-6 0-0 4, Chandler 0-0 0-0 0, Gray 1-4 0-0 3, Budke 0-2 3-4 3, Eilert 0-3 0-0 0, Mason 1-1 0-0 2. TOTALS 15-46 7-8 45.

GIRARD (22-3) — Worrell 4-9 0-0 12, C.Muia 4-7 6-10 15, Collins 2-10 1-2 6, Troike 2-6 2-4 7, Doherty 3-3 1-2 7, Henderson 0-0 0-0 0 G.Muia 0-0 2-2 2. TOTALS 15-35 12-20 49.

Beloit;12;19;10;4;—45

Girard;16;9;11;13;—49

3-point goals—B 8-21 (Cox 6-7, Palen 1-5, Gray 1-2, Smith 0-2, Budke 0-2, Eilert 0-3), G 7-16 (Worrell 4-8, C.Muia 1-1, Collins 1-6, Troike 1-1). Fouled out—None. Rebounds—B 19 (Smith 7), G 32 (Troike 9). Total fouls—B 16, G 11.

THIRD PLACE

PERRY-LECOMPTON 57,

TMP-MARIAN 49

PERRY-LECOMPTON (22-3) — Morgison 1-3 2-3 4, Ketron 0-2 1-2 1, Mallonee 5-9 2-2 12, Logan 2-6 2-2 6, Anderson 4-8 4-4 12, Farmer 4-10 2-2 11, Stone 4-6 0-1 9, Williams 1-1 0-2 2. TOTALS 21-45 13-18 57.

TMP-MARIAN (14-13) — Schulte 5-9 0-1 11, Ginther 1-2 2-2 4, Karlin 4-14 0-1 10, Johnson 0-2 0-2 0, Mayers 4-6 3-4 11, Stoecklein 0-4 0-0 0, Lang 1-3 2-2 5, Jacobs 2-4 0-0 4, Wentling 0-0 0-0 0, Brown 1-1 0-0 2, Kreutzer 1-1 0-0 2, Seib 0-0 0-0 0. TOTALS 19-46 7-12 49.

Perry-Lecompton;16;15;8;18;—57

TMP-Marian;9;17;15;8;—49

3-point goals—PL 2-7 (Stone 1-1, Farmer 1-2, Morgison 0-2, Ketron 0-1, Mallonee 0-1), TMP 4-16 (Karlin 2-8, Lang 1-3, Schulte 1-1, Stoecklein 0-4). Fouled out—None. Rebounds—PL 29 (Logan 8), TMP 26 (Johnson 7). Total fouls—PL 15, TMP 17.

CLASS 2A

CHAMPIONSHIP

NESS CITY 67,

H.TRINITY 55

HUTCHINSON TRINITY (22-4) — K.Hammeke 6-16 0-0 13, L.Hammeke 7-13 1-1 17, Manga 3-3 6-6 12, Hammersmith 1-3 0-0 3, Neal 0-1 0-0 0, Bridgewater 2-6 0-0 4, Zrubek 0-0 0-0 0, Nelson 0-0 0-0 0, Bergmeier 0-0 0-0 0, Schroeder 0-0 0-0 0, Remar 3-3 0-0 6, Gray 0-0 0-0 0. TOTALS 22-45 7-9 55.

NESS CITY (22-4) — A.Guzman 4-8 1-2 10, Seib 5-6 3-5 16, Pfannenstiel 3-4 0-0 7, Rios 8-11 4-8 20, Reinhardt 4-5 3-4 11, H.Rodriguez 0-0 0-0 0, E.Rodriguez 0-2 0-0 0, A.Rodriguez 0-0 0-0 0, Delaney 0-0 0-0 0, Stoecklein 0-0 0-0 0, J.Guzman 0-0 0-0 0, Beutle 1-3 0-0 3. TOTALS 25-39 11-19 67.

H.Trinity;15;12;16;12;—55

Ness City;18;18;13;18;—67

3-point goals—HT 4-14 (K.Hammeke 1-7, L.Hammeke 2-6, Hammersmith 1-1), NC 6-11 (A.Guzman 1-3, Seib 3-4, Pfannenstiel 1-1, E.Rodriguez 0-1, Beutler 1-2). Fouled out—None. Rebounds—HT 23 (K.Hammeke 7), NC 18 (Seib 4). Total fouls—HT 21, NC 11.

THIRD PLACE

INMAN 60, COLGAN 56 OT

ST.MARY’S-COLGAN (20-5) — Dungan 0-1 0-0 0, Higginbotham 7-17 3-4 18, Marquardt 2-7 1-2 6, VanBecelaere 2-9 0-0 6, M.Lomshek 6-13 4-4 16, A.Lomshel 4-9 0-0 10, Goetting 0-0 0-0 0, Dawson 0-1 0-0 0, Klenke 0-1 0-0 0, Hamilton 0-0 0-0 0, Russell 0-0 0-0 0, Ward 0-0 0-0 0. TOTALS 21-58 8-10 56.

INMAN (22-3) — Eddy 3-7 1-2 7, Froese 4-10 3-8 12, Thiessen 8-12 7-9 26, Bledsoe 0-1 0-0 0, Friesen 3-5 0-1 7, Jack.Doerksen 0-0 0-0 0, Carter 0-0 0-0 0, Johnson 0-1 0-0 0, Jace.Doerksen 2-3 4-6 8. TOTALS 20-39 15-26 60.

Colgan;14;10;12;13;7;—56

Inman;10;20;10;9;11;—60

3-point goals—PC 6-29 (VanBecelaere 2-9, A.Lomshek 2-5, Marquardt 1-5, Higginbotham 1-9, M.Lomshek 0-1), I 5-14 (Thiessen 3-6, Froese 1-4, Friesen 1-2). Fouled out—Dungan. Rebounds—PC 32 (M.Lomshek 12), I 28 (Thiessen 8). Total fouls—PC 22, I 12.

CLASS 1A

CHAMPIONSHIP

CENTRAL PLAINS 40, ST. JOHN 28

ST. JOHN-HUDSON (23-5) — E.Calleros 1-3 0-0 3, Fisher 0-2 0-0 0, U.Calleros 0-0 0-0 0, McVey 0-0 0-0 0, Osborne 4-13 2-3 11, Fernandez 0-0 0-0 0, C.Halling 0-2 0-0 0, T.Woolf 1-1 0-0 2, M.Woolf 2-4 0-0 5, Pepic 0-1 0-0 0, Delp 0-0 0-0 0, T.Halling 2-3 3-6 7. TOTALS 10-29 5-9 28.

CENTRAL PLAINS (28-0) — Hickel 7-9 5-5 21, Oeser 1-5 2-5 4, Bra.Thompson 0-0 0-0 0, Menges 0-2 0-0 0, Bieberle 0-1 0-0 0, Hurley 0-0 0-0 0, Ryan 2-6 3-4 9, Liebl 2-4 2-3 6, Heredia 0-0 0-0 0, Bre.Thompson 0-0 0-0 0, Holmes 0-0 0-0 0. TOTALS 12-27 12-17 40.

St. John;7;6;7;8;—28

C.Plains;8;10;9;13;—40

3-point goals—SJ 3-8 (E.Calleros 1-2, Osborne 1-3, C.Halling 0-1, M.Woolf 1-2), CP 4-13 (Hickel 2-3, Oeser 0-4, Ryan 2-6). Fouled out—E.Calleros, Fisher. Rebounds—SJ 21 (Osborne 5), CP 17 (Liebl 6). Assists—SJ 6 (Osborne 2), CP 10 (Oeser, Ryan 3). Turnovers—SJ 11, CP 6. Total fouls—SJ 24, CP 7.

THIRD PLACE

OSBORNE 49, CALDWELL 44

OSBORNE (25-1) — Delaney 0-0 0-0 0, S.Wolters 1-8 7-8 9, G.Wolters 1-2 0-0 3, Stull 0-1 1-2 1, Darr.Holloway 1-5 2-2 5, Darn.Holloway 9-11 5-10 23, Miller 2-4 1-2 5, Corbett 0-0 0-0 0, Wheery 1-3 0-0 3. TOTALS 15-34 16-24 49.

CALDWELL (24-4) — Volavka 2-2 0-1 4, Noyes 0-3 2-3 2, Risley 8-20 10-12 26, Rice 2-7 0-0 4, Thompson 2-3 0-0 4, Ward 1-2 2-4 4, Schmidt 0-0 0-0 0. TOTALS 15-37 14-20 44.

Osborne;15;16;4;14;—49

Caldwell;13;9;11;11;—44

3-point goals—O 3-17 (S.Wolters 0-6, G.Wolters 1-2, Stull 0-1, Darr.Holloway 1-5, Miller 0-1, Wheery 1-2), C 0-12 (Noyes 0-1, Risley 0-8, Rice 0-3). Fouled out—Darr.Holloway. Rebounds—O 27 (Wherry 6), C 24 (Risley 12). Assists—O 13 (S.Wolters 5), C 12 (Risley 5). Turnovers—O 15, C 9. Total fouls—O 18, C 20.

GIRLS

CLASS 6A

CHAMPIONSHIP

WASHBURN RURAL 54

TOPEKA HIGH 42

WASHBURN RURAL (23-2) — Krueger 2-4 7-11 11, Bachelor 4-11 13-19 22, Ebert 0-3 2-4 2, R.Bagshaw 2-2 3-4 7, Hamilton 3-12 4-4 10, Shel.Wichman 1-1 0-0 2, C.Bagshaw 0-0 0-0 0, Sher.Wichman 0-0 0-2 0, Conklin 0-0 0-0 0, Brogan 0-0 0-0 0. TOTALS 12-33 29-44 54.

TOPEKA HIGH (22-3) — Smith 0-3 0-0 0, Thomas 4-9 0-3 9, Benning 6-8 1-2 13, Hendricks 2-8 0-0 6, Canady 6-9 0-0 12, Murray 0-5 0-0 0, T.German 0-1 0-0 0, Caryl 1-1 0-0 2, Graham 0-0 0-0 0, Michaelis 0-0 0-0 0, G.German 0-0 0-0 0, Kincade 0-0 0-0 0. TOTALS 19-44 1-5 42.

Washburn R.;13;17;7;17;—54

Topeka;8;10;11;13;—42

3-point goals—WR 1-7 (Bachelor 1-2, Ebert 0-3, Hamilton 0-2), T 3-16 (Smith 0-3, Thomas 1-3, Hendricks 2-5, Canady 0-2, Murray 0-3). Fouled out—Thomas, Hendricks. Rebounds—WR 28 (R.Bagshaw 7), T 26 (Benning 9). Assists—WR 5 (Ebert 2), T 7 (Hendricks 3). Turnovers—WR 4, T 10. Total fouls—WR 9, T 27.

THIRD PLACE

DERBY 71, OLATHE NW 40

DERBY (23-1) — Nilles 1-5 6-8 9, Meyers 2-8 3-4 8, Kennedy 2-3 0-0 4, Alford 4-6 0-0 12, Brown 10-16 2-2 23, Schomp 2-4 2-2 7, Mills 1-5 0-0 3, Cook 0-0 0 3-3 3, E.Kooser 0-0 2-2 2, A.Kooser 0-0 0-0 0, Svymbersky 0-1 0-0 0. TOTALS 22-48 18-21 71.

OLATHE NORTHWEST (16-9) — M.Reiber 0-8 0-0 0, Thomas 5-8 0-0 13, Boeh 1-7 2-3 4, Wade 0-4 1-2 1, Gueldner 7-22 2-2 22, Cass 0-3 0-0 0, Ho.McCormick 0-2 0-0 0, J.Reiber 0-2 0-0 0, Ha.McCormick 0-3 0-0 0, Geary 0-0 0-0 0, Vegge 0-1 0-0 0. TOTALS 13-60 5-7 40.

Derby;25;11;23;12;—71

Olathe NW;3;15;13;9;—40

3-point goals—D 9-21 (Alford 4-5, Schomp 1-2, Nilles 1-3, Brown 1-3, Mills 1-3, Meyers 1-4, Svymbersky 0-1), ONW 9-28 (Gueldner 6-13, Thomas 3-5, M.Reiber 0-3, Boeh 0-2, Wade 0-2, J.Reiber 0-1, McCormick 0-1, Vegge 0-1). Fouled out—None. Rebounds—D 37 (Brown 16), ONW 31 (Gueldner 6). Total fouls—D 14, ONW 15.

CLASS 5A

CHAMPIONSHIP

AQUINAS 59,

BLUE VALLEY SW 38

BLUE VALLEY SOUTHWEST (18-7) — Simmons 2-5 7-8 11, Dunlap 0-1 2-2 2, Loeffelbein 3-5 4-5 10, Sargent 2-4 2-3 6, Garretson 2-5 0-0 4, Augustine 0-0 0-0 0, Lawless 0-2 0-0 0, Beck 0-2 0-0 0, Miller 1-1 0-0 3, Maurer 1-1 0-0 2. TOTALS 11-36 15-18 38.

AQUINAS (20-4) — Hartnett 3-4 2-2 8, Pearson 3-10 5-5 13, Townsell 6-9 2-2 15, Skelton 5-10 0-0 10, Culliton 4-5 1-3 9, Kante 0-0 0-0 0, Cox 0-0 0-0 0, Guerra 0-0 0-0 0, O’Keefe 1-2 0-0 2, Jackson 1-1 0-0 2, Elsner 0-0 0-0 0, Thomas 0-0 0-0 0. TOTALS 23-41 10-12 59.

BV Southwest;8;1;9;7;—38

Aquinas;10;12;21;16;—59

3-point goals—BVSW 1-4 (Loeffelbein 0-1, Sargent 0-1, Lawless 0-1, Miller 1-1), STA 3-7 (Pearson 2-3, Townsell 1-2, Skelton 0-2). Fouled out—None. Rebounds—BVSW 17 (Sargent 3), STA 19 (Culliton 6). Assists—BVSW 4 (four with one each), STA 13 (Skelton 4). Turnovers—BVSW 15, STA 8. Total fouls—BVSW 13, STA 18.

THIRD PLACE

KC SCHLAGLE 60, McPHERSON 54

KC SCHLAGLE (19-6) — C.Evans 8-16 2-5 19, T.Evans 0-3 0-0 0, Blacksure 9-12 1-4 23, Gilmore 4-5 2-5 10, Wallace 3-7 0-0 6, Hart 0-0 0-0 0, S.Cook 0-1 0-0 0, M.Cook 0-0 0-0 0, Tucker 1-3 0-0 2. TOTALS 25-47 5-14 60.

McPHERSON (21-3) — Ruddle 3-7 0-3 8, Hageman 1-2 0-0 3, Pyle 5-12 4-4 19, Schieferecke 3-9 2-2 9, Leaf 1-2 2-2 4, Beam 0-5 2-2 2, Burghart 0-1 0-0 0, Sweat 1-1 0-0 3, Cooks 3-3 0-1 6. TOTALS 17-42 10-14 54.

KC Schlagle;13;15;15;17;—60

McPherson;11;29;8;6;—54

3-point goals—KCS 51-3 (C.Evans 1-4, T.Evans 0-3, Blacksure 4-6), MP 10-26 (Ruddle 2-4, Hageman 1-2, Pyle 5-10, Schieferecke 1-6, Beam 0-2, Burghart 0-1, Sweat 1-1). Fouled out—None. Rebounds—KCS 34 (Wallace 10), MP 22 (Ruddle, Pyle, Leaf, Cooks 4). Assists—KCS 7 (C.Evans 4), MP 13 (Ruddle, Schieferecke 3). Turnovers—KCS 18, MP 19. Total fouls—KCS 16, MP 16.

CLASS 4A

CHAMPIONSHIP

MIEGE 60, KC PIPER 41

MIEGE (24-0) — Jor.Gonzalez 2-6 2-3 7, Joh.Gonzalez 3-8 3-4 10, P.Verhulst 2-9 3-4 7, Hawthorne 10-12 1-2 22, A.Verhulst 5-8 0-1 11, Henderson-Artis 0-3 0-0 0, Russell 0-1 0-0 0, Harms 0-2 0-0 0, Wassinger 0-1 0-0 0, McCallop 1-2 0-1 2, Tumberger 0-0 0-0 0, Wright 0-0 1-2 1. TOTALS 23-52 10-17 60.

KC PIPER (23-1) — Vasquez 4-9 4-6 12, Banes 1-5 0-0 2, Cobbins 2-12 4-4 9, Leslie 1-4 0-0 3, Vigil 0-1 0-0 0, Simmons 4-7 0-0 8, Andrade 0-0 1-2 1, Serrano 0-0 0-0 0, Porters 0-4 2-2 2, Guilbeaux 0-0 0-0 0, Thomas 0-3 0-0 0, Carter 2-5 0-0 4. TOTALS 14-50 11-14 41.

Miege;14;12;18;16;—60

KC Piper;7;9;9;16;—41

3-point goals—M 4-13 (Jor.Gonzalez 1-2, Joh.Gonzalez 1-3, Hawthorne 1-1, A.Verhulst 1-3, Henderson-Artis 0-2, Harms 0-1, Wassinger 0-1), KCP 2-10 (Vasquez 0-1, Banes 0-2, Cobbins 1-3, Leslie 1-2, Vigil 0-1, Porters 0-1). Fouled out—None. Rebounds—M 37 (P.Verhulst 10), KCP 36 (Vasquez 7). Assists—M 9 (Joh.Gonzalez 4), KCP 1 (Simmons 1). Turnovers—M 13, KCP 14. Total fouls—M 18, KCP 17.

THIRD PLACE

BALDWIN 52, NICKERSON 37

BALDWIN (21-2) — Kurtz 3-8, 1-4 8, Boyle 2-3 1-2 5, Burnett 1-6 1-3 3, Ogle 3-7 3-4 9, Frost 5-18 0-0 14, Toot 3-4 2-2 11, Russell 0-0 0-0 0, Harvey 0-0 0-0 0, Swonger 0-0 0-0 0, Morgan 0-0 0-0 0, Gere 1-1 0-1 2, Ellis 0-0 0-0 0. TOTALS 18-47 8-16 52.

NICKERSON (20-5) — Schweizer 0-4 2-2 2, M.Ontjes 5-10 2-2 12, K.Ontjes 1-9 2-2 5, Apfel 0-1 0-0 0, Altum 4-6 6-12 14, Allen 1-4 2-2 4, Bro.Engelland 0-0 0-0 0, Rome 0-3 0-0 0, Smith 0-0 0-0 0, Starnes 0-0 0-0 0, Hada 0-0 0-0 0. TOTALS 11-37 14-20 37.

Baldwin;10;15;12;15;—52

Nickerson;4;11;15;7;—37

3-point goals—B 8-29 (Kurtz 1-5, Boyle 0-1, Burnett 0-3, Ogle 0-1, Frost 4-15, Toot 3-4), N 1-10 (M.Ontjes 0-4, K.Ontjes 1-5, Allen 0-1). Fouled out—None. Rebounds—B 38 (Kurtz 8), N 29 (Altum 11). Assists—B 10 (Kurtz, Boyle, Ogle 2), N 4 (K.Ontjes 2). Turnovers—B 17, N 17. Total fouls—B 18, N 16.

CLASS 3A

CHAMPIONSHIP

ROYAL VALLEY 55, CHENEY 52 OT

ROYAL VALLEY (21-5) — E.Albright 1-4 0-0 2, Ma.Irving 4-13 1-1 12, W.Irving 3-8 1-2 7, Thomas 1-9 3-4 6, Broxterman 9-15 7-8 25, Me.Irving 1-1 0-0 3, Saia 0-0 0-0 0, Serna-Blakemore 0-0 0-0 0. TOTALS 19-50 12-15 55.

CHENEY (23-3) — Scheer 4-11 5-6 15, Cline 2-6 0-1 4, O’Shea 3-10 2-2 10, Needham 6-7 2-4 14, Jones 0-3 0-0 0, Albers 2-5 2-4 7, Pipkin 1-2 0-0 2, Lies 0-0 0-0 0. TOTALS 18-44 11-17 52.

Royal Valley;12;7;13;14;9;—55

Cheney;7;17;15;7;6;—52

3-point goals—RV 5-21 (Ma.Irving 3-11, Thomas 1-7, Me.Irvin 1-1, Albright 0-2), C 5-14 (Scheer 2-6, O’Shea 2-4, Albers 1-2, Cline 0-1, Jones 0-1). Fouled out—None. Rebounds—RV 26 (Broxterman 14), C 34 (O’Shea 10). Total fouls—RV 17, C 18.

THIRD PLACE

NORTON 36,

NEMAHA CENTRAL 33

NORTON (23-3) — T.Hauser 5-12 1-6 11, Kuhn 4-14 4-4 14, Hartwell 1-4 0-0 2, H.Hauser 2-6 1-5 5, Engelbert 1-3 0-0 2, Bailey 0-4 2-2 2, Brooks 0-0 0-0 0, Jones 0-0 0-0 0. TOTALS 13-43 36.

NEMAHA CENTRAL (21-5) — Larkin 3-4 0-0 7, Hammes 2-6 0-0 4, Kramer 4-11 4-6 12, Lortscher 1-4 0-0 2, Dalinghaus 1-4 0-0 2, Elder 0-4 2-2 2, Macke 0-2 0-0 0, Corby 0-1 0-0 0, Bass 0-0 0-0 0, Scott 0-1 0-0 0, Rottinghaus 2-4 0-0 4. TOTALS 13-41 6-8 33.

Norton;12;4;10;10;—36

Nemaha Ct.;11;4;10;8;—33

3-point goals—N 2-6 (Kuhn 2-3, Hartwell 0-2, Engelbert 0-1), NC 1-6 (Larkin 1-1, Hammes 0-2, Corby 0-1, Kramer 0-1, Lortscher 0-1). Fouled out—Dalinghaus. Rebounds—N 33 (T.Hauser 12), NC 29 (Larkin 11). Total fouls—N 11, NC 16.

CLASS 2A

CHAMPIONSHIP

GARDEN PLAIN 47,

STERLING 40

STERLING (21-5) — Rowland 0-0 0-0 0, Morris 1-6 2-2 4, Briar 0-7 0-0 0, Schmidt 6-7 1-2 13, Comley 5-11 2-2 12, Wilson 0-2 0-0 0, Linden 1-3 0-0 2, B.Horsch 1-2 0-2 2, SanMiguel 0-0 0-0 0, Beagley 1-8 5-6 7. TOTALS 15-46 10-14 40.

GARDEN PLAIN (21-4) — Heimerman 0-5 1-3 1, Gordon 4-9 2-4 10, Puetz 1-4 3-4 5, Dooley 2-4 1-2 5, Danahy 2-9 9-11 15, Clark 0-1 0-0 0, Horacek 2-6 1-2 6, Gorges 1-1 1-2 3, Hammond 1-1 0-0 2. TOTALS 13-40 18-28 47.

Sterling;7;8;12;13;—40

Garden Pl.;11;18;4;14;—47

3-point goals—S 0-11 (Morris 0-3, Briar 0-3, Comley 0-3, Linden 0-1, B.Horsch 0-1), GP 3-15 (Heimerman 0-4, Gordon 0-1, Danahy 2-5, Clark 0-1, Horacek 1-4). Fouled out—Linden, Dooley. Rebounds—S 33 (Briar, Beagley 6), GP 28 (Puetz, Dooley 6). Assists—S 6 (Morris 2), GP 5 (Heimerman 4). Turnovers—S 13, GP 11. Total fouls—S 24, GP 15.

THIRD PLACE

WABAUNSEE 49, WAKEENEY 36

WAKEENEY (20-5) — Carr 2-2 0-0 6, Shubert 5-14 1-3 12, Day 0-3 0-0 0, Pfannenstiel 0-2 4-4 4, Frost 2-5, 5-6 9, H.Kinderknecht 0-1 0-0 0, Brungardt 0-0 0-0 0, Walt 0-2 0-0 0, Malinowsky 0-0 5-7 5, Walt 0-1 0-0 0, N.Kinderknecht 0-0 0-0 0, Post 0-0 0-0 0. TOTALS 9-30 15-20 36.

WABAUNSEE (22-4) — Hutley 4-10 8-12 18, Schreiner 1-5 2-2 4, Barber 0-3 0-0 0, Oliver 8-13 7-8 23, Hosler 2-8 0-0 4, Magette 0-0 0-0 0, K.Hafenstine 0-0 0-0 0, A.Hafenstine 0-1 0-0 0, Schutter 0-0 0-0 0, Lohmeyer 0-1 0-0 0, Mumpower 0-0 0-0 0, Boatwright 0-0 0-0 0. TOTALS 15-41 17-22 49.

WaKeeney;12;9;12;3;—36

Wabaunsee;8;16;16;9;—49

3-point goals—W 3-9 (Carr 2-2, Shubert 1-2, Day 0-2, Pfannenstiel 0-1, Walt 0-1), W 2-9 (Hutley 2-5, Schreiner 0-1, Hosler 0-2, Hafenstine 0-1). Fouled out—None. Rebounds—W 21 (Shubert 10), W 24 (Oliver 7). Total fouls—W 23, W 20.

CLASS 1A

CHAMPIONSHIP

CENTRAL PLAINS 52, HANOVER 34

HANOVER (24-4) — Stallbaumer 0-6 1-4 1, E.Bruna 2-4 2-5 6, Lohse 3-9 1-1 9, Jueneman 0-0 0-0 0, Hendrickson 0-2 1-4 1, M.Bruna 0-0 0-0 0, Behrends 0-2 0-0 0, Doebele 5-14 4-4 15, P.Bruna 0-0 0-0 0, Zarybnicky 0-0 0-0 0, Hynek 0-4 2-3 2, L.Bruna 0-0 0-0 0. TOTALS 10-41 11-21 34.

CENTRAL PLAINS (28-0) — Lamatsch 1-4 0-0 3, Nixon 0-0 0-0 0, Rugan 5-14 0-0 10, Ryan 7-14 15-16 29, Oeser 0-0 0-0 0, Cunningham 2-3 0-0 4, Hurley 1-9 0-0 2, Jeffrey 0-0 0-0 0, Crites 1-3 0-0 2, Potter 1-1 0-0 2. TOTALS 18-48 15-16 52.

Hanover;10;11;3;10;—34

Central Pl.;12;15;11;14;—52

3-point goals—H 3-18 (Stallbaumer 0-3, E.Bruna 0-2, Lohse 2-7, Hendrickson 0-2, Doebele 1-3), CP 1-10 (Lamatsch 1-4, Rugan 0-1, Ryan 0-2, Hurley 0-3). Fouled out—Stallbaumer, Crites. Rebounds—H 33 (Doebele 11), CP 35 (Rugan 10). Assists—H 5 (Stallbaumer 2), CP 11 (Ryan 6). Turnovers—H 15, CP 11. Total fouls—H 15, CP 18.

THIRD PLACE

THUNDER RIDGE 54, WAVERLY 44

WAVERLY (21-5) — L.McWilliams 2-8 0-0 5, S.McWilliams 1-2 0-0 2, Mitchell 0-1 1-2 1, Foster 6-8 2-7 15, Miller 0-0 0-0 0, Fairchild 0-5 2-2 2, Meehan 0-0 0-0 0, Vogts 5-11 2-2 15, Patterson 0-3 2-2 2, Romig 0-2 2-2 2. TOTALS 14-40 11-17 44.

THUNDER RIDGE (23-3) — Bice 0-0 0-0 0, Stauffer 2-8 2-4 6, B.Kirchhoff 3-9 3-4 9, Pettijohn 3-8 4-6 10, S.Kirchhoff 0-0 0-0 0, J.Boden 5-6 7-13 17, Hardacre 4-8 4-4 12, Hrabe 0-0 0-0 0, R.Boden 0-0 0-0 0, Davis 0-3 0-0 0, Westbrook 0-0 0-0 0, Escobar 0-0 0-0 0. TOTALS 17-42 30-33 54.

Waverly;9;6;9;20;—44

Thunder Rd.;18;9;13;14;—54

3-point goals—W 5-16 (L.McWilliams 1-5, Foster 1-1, Fairchild 0-2, Vogts 3-8), TR 0-10 (Stauffer 0-2, B.Kirchhoff 0-3, Pettijohn 0-4, Davis 0-1). Fouled out—S.McWilliams, Patterson. Rebounds—W 27 (L.McWilliams 5), TR 35 (Hardacre 9). Assists—W 9 (L.McWilliams 3), TR 7 (B.Kirchhoff 5). Turnovers—W 22, TR 18. Total fouls—W 25, TR 19.