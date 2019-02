WICHITA — Below is the All-Kansas Collegiate Athletic Conference women’s basketball team as selected by the conference coaches:

u-Unanimous selection

First Team

Kylah Comley-u, Sterling , so., Sterling

Morgan Ediger-u, Tabor , sr., Cimarron

Paige Bunn-u, Avila , jr., Independence, Mo.

Abby Schmidt-u, BETHEL , so., Newton

Kayla Kivinski-u, Kansas Wesleyan , sr., Port Richey, Fla.

Second Team

Laramie Edens-u, Friends , sr., Ada, Okla.

Taylor Deniston, Tabor , sr., Holcomb

Taya Wilson F, Sterling , fr., Sterling

Kelsi Mueller, Bethany , jr., Hugoton

Alexis Theus, Sterling , so., Kempner, Texas

Third Team

Jade Brown, BETHEL , sr., Sanford, Fla.

Sydney Mortensen, Kansas Wesleyan , sr., Wichita

Hannah Nealis, Oklahoma Wesleyan , jr., Jenks, Okla.

Taylor Faulkner, Avila , jr., Buffalo, Mo.

Lexi Evans, Friends , sr., Austin

Honorable Mention

Jordann Nachbar, Ottawa , fr., Shawnee

Courtney Heinen, Kansas Wesleyan , jr., Axtell

Brittany Roberts, McPherson , so., Mansfield, Texas

Gabbie Miller, Kansas Wesleyan , sr., Kiefer, Okla.

Jessica Carrillo, Sterling , jr., Garden City

Amanda Hart, Oklahoma Wesleyan , so., Weatherford, Okla.

Kristyn Wedel, Tabor , sr., Burns

Danae Goodwin, Oklahoma Wesleyan , so., Van Buren, Ark.

Tristen Leiszler, Tabor , sr., Concordia

Matti Morgan, Avila , so., Paola

Mariah Grizzle, Ottawa , fr., DeSoto

Sienna Brown, Saint Mary, sr., Burbank, Calif.

Kendall Michalski, BETHEL , fr., Topeka

Khadijah Kelly, Friends , so., Arlington, Texas

Makayla Melton, Oklahoma Wesleyan , fr., Kiefer, Okla.

Jazmyne Laskey, Southwestern , jr., Edmond, Okla.

Defensive Team

Abby Schmidt, BETHEL , so., Newton

Taya Wilson, Sterling , fr., Sterling

Laramie Edens, Friends , sr., Ada, Okla.

Paige Bunn, Avila , jr., Independence, Mo.

Gabbie Miller, Kansas Wesleyan , sr., Kiefer, Okla.

Freshman Team

Taya Wilson, Sterling , fr., Sterling

Jordann Nachbar, Ottawa , fr., Shawnee

Mariah Grizzle, Ottawa , fr., DeSoto

Kendall Michalski, BETHEL , fr., Topeka

Makayla Melton, Oklahoma Wesleyan , fr., Kiefer, Okla.

Player of the year — Kylah Comley, Sterling

Defensive player of the year — Abby Schmidt, BETHEL

Newcomer of the year — Kayla Kivinski, Kansas Wesleyan

Freshman of the year — Taya Wilson, Sterling

Lonnie Cruse Coach of the Year — Shawn Reed, Tabor