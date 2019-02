GIRLS SUMMARIES



GODDARD EISENHOWER 63,

SALINA SOUTH 35

SALINA SOUTH (5-12)

Zamecnik 1-6 0-0 2, Raubenstine 2-7 3-4 8, Schreiber 1-2 2-3 4, Arnold 0-5 1-2 1, Cox 2-7 2-4 6, Maxton 1-2 2-2 4, Simon 1-3 0-1 2, Peterson 0-0 0-0 0, Copes 1-5 0-0 3, Janda 2-2 0-0 5, Franco 0-1 0-0 0, Weis 0-1 0-0 0. Totals 11-41 10-16 35.

GODDARD EISENHOWER (8-9)

Brungardt 1-6 0-0 2, Ryan 5-8 2-2 12, Frenchers 5-14 2-2 12, Nicholson 6-13 0-0 17, Gosch 6-7 0-0 12, Hagel 0-1 0-0 0, Chaney-Carter 0-3 0-0 0, Denning 2-3 0-0 6, Chapman 0-2 0-0 0, Howard 0-0 0-0 0, Kilian 1-1 0-0 2. Totals 26-58 4-4 63.

Salina South 5 6 12 12 _ 35

Eisenhower 25 13 19 6 _ 63

3-point goals_SS 3-14 (Raubenstine 1, Copes 1, Janda 1), GE 7-15 (Nicholson 5, Denning 2). Rebounds_SS 35 (Schreiber, Maxton 7), GE 29 (Gosch 11). Turnovers_SS 24, GE 11. Total fouls_SS 7, GE 16. Fouled out_None.



DERBY 64, SALINA CENTRAL 30

SALINA CENTRAL (10-7, 6-4)

Cobb 2-5 0-0 6, Kierscht 2-11 3-4 9, Merkle 0-3 3-4 3, Williams 2-7 3-4 7, Sanderson 1-2 1-2 3, Griffin 0-2 0-0 0, Nash 0-1 0-2 0, Opat 0-1 0-0 0, Moore 0-0 0-0 0, Stewart 0-0 2-2 2. Totals 7-32 12-18 30.

DERBY (17-0, 10-0)

Myers 4-12 2-2 12, Cook 0-1 0-0 0, E. Kooser 0-1 0-0 0, Alford 7-12 0-0 17, Brown 7-14 6-7 20, Nilles 2-6 0-0 5, Kennedy 3-6 2-6 8, Schomp 1-3 0-0 2, A. Kooser 0-0 0-0 0, Mills 0-2 0-0 0, Svymbersky 0-0 0-0 0. Totals 24-57 10-15 64.

Salina Central 12 12 3 3 — 30

Derby 19 14 16 15 — 64

3-point goals—SC 4-15 (Cobb 2-5, Kierscht 2-6, Williams 0-1, Griffin 0-2, Opat 0-1), D 6-18 (Myers 2-5, Cook 0-1, Alford 3-6, Brown 0-2, Nilles 1-2, Mills 0-2). Fouled out—None. Rebounds—SC 31 (Merkle, Sanderson 8), D 38 (Brown 11). Turnovers—SC 21, D 5. Total fouls—SC 12, D 15.



Beloit 46, Sacred Heart 44

BELOIT (12-6, 8-3)

Wagner 2-2 0-0 4, Schroeder 3-8 1-2 7, Meier 4-10 1-2 10, Larson 5-11 0-0 10, Barrett 1-4 3-4 5, Cooper 3-6 2-3 8, Mihm 1-1 0-0 2, Ehlers 0-1 0-0 0. Totals - 19-43 7-11 46.

SACRED HEART (9-9, 5-5)

Everett 3-5 2-2 8, Goetz 5-10 3-4 16, Slagle 3-4 1-1 7, Gotti 1-7 0-0 3, Palen 2-8 0-0 6, Gack 0-0 0-0 0, Woodall 2-6 0-0 4. Totals - 16-42 6-7 44.

Beloit 19 3 17 7 — 46

Sacred Heart 9 7 15 13 — 44

3-point goals B: 1-7 (Meier 1); SH: 6-20 (Goetz 3, Gotti 1, Palen 2). Rebounds - B: 24 (Barrett 5); SH: 27 (Everett 5, Slagle 5, Palen 5). Turnovers - B: 9; SH: 17. Fouls - B: 11; SH: 15. Fouled out - none.



ELLSWORTH 43, SE SALINE 39

SOUTHEAST OF SALINE (10-7, 5-5)

Tillberg 4 1-2 10, Kaniper 0 0-0 0, Orr 3 1-3 7, Yianakopulos 0 0-0 0, Meares 0 0-0 0, Fear 1 0-0 2, Schlesener 3 2-5 10, Pohl 0 0-0 0, Blake 0 0-0 0, Pearson 0 0-0 0, Chitty 4 2-2 10. Totals 15 6-13 39.

ELLSWORTH (4-14, 3-8)

Pruitt 0 0-0 0, Hellebust 1 1-2 3, Stroede 0 1-2 1, Klein 1 0-0 2, Tenbrink 7 1-2 5, S.Wilson 1 3-3 5, Talbott 5 1-2 11, H.Wilson 2 0-0 6. Totals 17 7-11 43.

SE Saline 6 8 16 9 — 39

Ellsworth 13 6 10 4 — 43

3-point goals—SES 3 (Tillberg 1, Schlesener 2), E 2 (H.Wilson 2). Total fouls—SES 16, E 14. Fouled out—None.



MOUNDRIDGE 54, ELL-SALINE 38

ELL-SALINE (0-18, 0-9)

Schrock 1 0-1 3, Johnson 1 1-2 3, Kramer 2 0-2 5, Hynes 1 1-2 3, Rowley 2 0-0 5, Short 1 2-4 4, Backhus 2 1-3 5, Hardesty 3 1-2 8, Vogt 1 0-0 2, Frisbie 0 0-0 0, Bradley 0 0-0 0. Totals 15 6-16 38.

MOUNDRIDGE (12-7, 5-3)

Er.Durst 2 3-5 8, Helms 2 1-2 7, El.Durst 2 0-0 5, Stucky 1 2-4 4, Kaufman 3 0-0 8, Caster 0 0-0 0, Unruh 4 5-14 13, Eichelberger 3 5-8 11. Totals 17 16-33 54.

Ell-Saline 6 8 8 16 — 38

Moundridge 18 13 10 15 — 54

3-point goals—ES 4 (Schrock 1, Kramer 1, Rowley 1, Hardesty 1), M 6 (Er.Durst 1, Helms 2, El.Durst 1, Kaufman 2). Total fouls—ES 22, M 20. Fouled out—Kaufman.



CENTRE 60, CANTON-GALVA 48

Canton-Galva 17 11 4 16 — 48

Centre 11 14 18 17 — 60

Canton-Galva—Mastu 5, Bell 18, Moddelmog 15, Unruh 4, Doughman 6.

Centre—Deines 4, A.Espinoza 22, Hrad 2, S.Espinoza 12, Hett 20.



SYLVAN-LUCAS 57, OSBORNE 44

Osborne 6 16 10 12 — 44

Sylvan-Lucas 15 14 18 10 — 57

Osborne—Brown 11, C.Wolters 4, Girard 6, Conway 5, Stull 16, Sprick 2.

Sylvan-Lucas—Couse 2, Walter 8, Wolting 13, Neel 17, Herold 2, Wehrman 1, Rahmeier 2, Haberer 12.



HILL CITY 50, LOGAN 42

Logan 11 12 12 7 — 42

Hill City 14 9 12 15 — 50

Logan—Voss 11, Ke.Braun 9, Greving 8, Kh.Braun 6, Graham 4, Jenner 4.

Hill City—Keith 18, Born 14, Pimlott 7, Yoder 3, Hope 3, Lindenman 3, Underhill 2.



ROCK CREEK 52, CHAPMAN 47

Chapman 11 13 7 16 — 47

Rock Creek 18 15 3 16 — 52

Chapman—Kirkpatrick 20, Adams 1, Suther 4, Bledsoe 18, Anderson 4.

Rock Creek—E.Gill 7, Goehring 3, L.Gill 14, Jensen 8, Seals 4, Scott 16.



MINNEAPOLIS 54, REPUBLIC COUNTY 48

Minneapolis 13 8 19 14 — 54

Republic County 6 13 10 17 — 48

Minneapolis—Nelson 11, Shupe 6, Vignery 23, Forte 14.

Republic County—Lewellyn 2, I.Wheeler 2, Hansen 6, Morris 5, Wilker 4, Jensik 2, Gardner 16, Cole 6, Graves 5.





THUNDER RIDGE 56, LINCOLN 13

Thunder Ridge 14 21 10 11 — 56

Lincoln 7 0 4 3 — 13

Thunder Ridge—Bice 2, Stauffer 10, Kirchhoff 13, Pettijohn 8, Boden 16, Hardacre 4, Davis 3.

Lincoln—Breneman 3, Walter 10.



REMINGTON 50, MARION 39

Marion 4 7 12 16 — 39

Remington 16 7 12 15 — 50

Marion—Buckholder 12, Boudreaux 5, Crabb 3, White 8, May 5, Regnier 2, Neufeld 4.

Remington—C.Wedel 10, Crisp 8, Hamilton 2, Thunberg 1, Regehr 11, Entz 8, Wiebe 3, McLaughlin 4, E.Wedel 3.



HERINGTON 48, SOLOMON 41 (OT)

Herington 10 4 13 8 13 —48

Solomon 10 6 12 7 6 — 41

Herington—Retschman 15, French 2, Swader 3, Shippy 13, E.Roe 2, C.Roe 13.

Solomon—Tiernan 9, Webb 8, Kugler 5, Robertson 10, Stuart 9.



VALLEY HEIGHTS 47, CLIFTON-CLYDE 30

Clifton-Clyde 13 9 14 11 — 47

Valley Heights 2 10 7 11 — 30

Clifton-Clyde—Hubert 11, Bowser 2, Douglas 3, P.Girard 4, A.Girard 1, A.Calahan 2, M.Calahan 7.

Valley Heights—C.Toerber 3, M.Vermetten 12, E.Toerber 4, Yungeberg 12, Musil 3, S.Vermetten 13.



CLAY CENTER 43, WAMEGO 37

Wamego 6 5 13 13 — 37

Clay Center 9 12 10 12 — 43

Wamego—Hoobler 5, Donnelly 7, Pettay 7, Beachler 4, Underwood 6, Hammon 6, Kueker 2.

Clay Center—Liby 6, Craig 4, Mullin 7, Edwards 12, E.Hammel 14.



NICKERSON 68, SMOKY VALLEY 44

Smoky Valley 12 10 10 12 — 44

Nickerson 16 7 20 25 — 68

Smoky Valley—Apel 2, Brumbaugh 20, Gerlach 2, Ki.Haxton 4, Ke.Haxton 7, Clark 1, Ryan 4, Broxterman 3, Franklin 1.

Nickerson—Schweizer 3, M.Ontjes 20, K.Ontjes 2, Rome 4, Altum 15, Starnes 2, Engelland 24.



McPHERSON 62, BUHLER 27

Buhler 10 6 6 5 — 27

McPherson 16 19 15 12 — 62

Buhler—Miller 3, Owens 5, Epp 4, Mattison 5, Schultz 8, Specht 2.

McPherson—Hageman 7, Schiefereke 10, Pyle 18, Hett 7, Cooks 7, Ruddle 9, Leaf 4.



ABILENE 62, HAYS 48

Hays 9 7 21 11 — 48

Abilene 16 7 18 21 — 62

Hays—Dale 8, Nunnery 5, Leiker 4, Schneider 19, Denning 12.

Abilene—Holmes 6, Vopat 3, Hayes 3, Burton 18, Willey 24, Lillard 8.



BEREAN ACADEMY 42

BENNINGTON 32

Bennington 5 6 6 15 — 32

Berean Academy 15 6 12 9 — 42

Bennington—Stanley 8, Piepho 2, Travis 3, Dowing 9, Kind 5, Murphy 2, Robinson 1, Lawson 2.

Berean Academy—Bro.Wiebe 8, Mullins 9, C.Eldridge 3, Slabach 7, Mir.Wiebe 3, A.Eldridge 4, Mal.Wiebe 8.



ST. JOHN’S BELOIT-TIPTON 54

PIKE VALLEY 32

SJBT 16 18 14 6 — 54

Pike Valley 6 12 7 7 — 32

St. John’s Beloit-Tipton—Hollerich 2, Em.Eilert 2, Ellenz 4, El.Eilert 10, Dubbert 20, E.Brummer 6, Koenigsman 3, K.Eilert 7.

Pike Valley—Reeves 8, Langston 10, C.Carlgren 2, Jensen 11, P.Benne 1.



GOLDEN PLAINS 45, ATWOOD 14

Golden Plains 12 11 16 6 — 45

Atwood 4 4 2 4 — 14

Golden Plains—Kay.Miller 13, Kas.Miller 9, B.Stoll 4, Lugo 5, A.Stoll 10, Fleckenstein 2, Hills 2.

Atwood—Higley 2, Ab.Singhateh 2, An.Singhateh 2, Crouse 4, Lankas 1, Domsch 1, Sattler 2.





BOYS SUMMARIES



ELLSWORTH 55, SE SALINE 34

SOUTHEAST OF SALINE (3-14, 2-8)

Ecklund 0 0-0 0, Whittecar 0 0-0 0, Gebhardt 1 0-0 2, Banks 2 2-2 6,m Gleason 0 0-0 0, Kitchener 1 0-1 2, Stumpf 0 2-2 2, Ingmire 0 0-0 0, Harris 2 1-2 5, McKnight 1 1-3 3, Breeding 0 1-2 1, Montgomery 4 2-3 13. Totals 11 9-15 34.

ELLSWORTH (4-14, 3-8)

Bolton 1 0-0 2, Sharp 0 0-0 0, Bray.Schulte 1 0-1 2, Gwinner 5 0-0 10, Haxton 7 3-4 17, Turnipseed 1 0-0 2, Bran.Schulte 7 0-0 17, Kyler 0 1-2 1, Zelenka 0 0-0 0, Farthing 0 0-0 0, Rogers 2 0-0 4. Totals 24 4-7 55.

SE Saline 7 2 13 12 — 34

Ellsworth 14 12 18 11 — 55

3-point goals—SES 1 (Montgomery 1), E 3 (B.Schulte 3). Total fouls—SES 9, E 16. Fouled out—None.



SALINA SOUTH 67,

GODDARD EISENHOWER 63

SALINA SOUTH (7-10)

Schreiber 4-8 0-0 10, Jordan 3-4 1-1 8, Munsell 2-3 0-0 6, Junghans 3-6 12-15 20, Banks 8-9 3-7 19, Garrett 0-1 0-0 0, Ratcliff 1-1 0-1 2, Hannert 1-2 0-0 2. Totals 22-34 16-24 67.

GODDARD EISENHOWER (10-7)

Sliter 1-3 0-0 2, Vincent 10-24 6-7 26, Stewart 2-6 2-2 8, Hogan 7-18 2-4 18, Maley 1-2 0-0 2, Trudo 0-0 0-0 0, George 1-3 0-2 2, Omli 2-2 1-1 5, Broadus 0-0 0-0 0. Totals 24-58 11-16 63.

Salina South 14 23 16 14 _ 67

Eisenhower 11 16 17 19 _ 63

3-point goals_SS 7-12 (Schreiber 2, Jordan 1, Munsell 2, Junghans 2), GE 4-19 (Stewart 2, Hogan 2). Rebounds_SS 24 (Schreiber 9), GE 28 (Hogan 9). Turnovers_SS 16, GE 8. Total fouls_SS 18, GE 22. Fouled out_Trudo. Technical fouls_Eisenhower bench.



SALINA CENTRAL 61, DERBY 40

SALINA CENTRAL (13-4, 6-4)

Richardson 4-10 4-4 13, Driver 3-4 3-4 9, Williams 6-12 2-3 19, M. Grammer 2-3 1-2 6, Kickhaefer 4-4 0-0 8, D. Grammer 0-0 0-0 0, DeMars 1-3 2-3 4, Glen 1-1 0-1 2, Watson 0-0 0-0 0, McHenry 0-0 0-0 0. Totals 21-37 12-17 61.

DERBY (4-13, 2-8)

Olvera 0-2 3-4 3, L. Clemons 2-4 0-1 4, Washington 0-9 2-2 2, Hood 5-12 4-5 16, J. Clemons 1-1 0-0 2, Bonner 0-1 0-1 0, Chadwick 0-1 0-0 0, Araujo-McKendrick 0-1 0-0 0, Ray 0-2 0-0 0, Thomas 1-4 0-0 3, Wash 2-6 0-0 6, Barger 0-0 4-4 4, Parke 0-1 0-0 0. Totals 11-44 13-17 40.

Salina Central 22 12 17 10 — 61

Derby 15 15 0 10 — 40

3-point goals—SC 7-19 (Richardson 1-7, Williams 5-8, M. Grammer 1-2, DeMars 0-2), D 5-27 (L. Clemons 0-1, Washington 0-7, Hood 2-6, Bonner 0-1, Chadwick 0-1, Araujo-McKendrick 0-1. Ray 0-1, Thomas 1-4. Wash 2-4, Parke 0-1). Fouled out—None. Rebounds—SC 38 (Richardson 9), D 16 (Olvera, Thomas 4). Turnovers—SC 14, D 7. Total fouls—SC 16, D 18.



MOUNDRIDGE 77, ELL-SALINE 49

ELL-SALINE (3-16, 1-8)

Kramer 8 3-6 19, Came 0 0-4 0, Bradley 0 0-0 0, Johnson 2 0-0 5, Giersch 0 0-4 0, Loder 2 0-0 5, Underwood 0 0-4 0, Trey.Peterson 8 1-2 18, Jennings 0 0-0 0. Totals 20 4-20 49.

MOUNDRIDGE (13-6, 5-3)

Vivanco 5 1-2 11, Wedel 0 0-0 0, Santoya 4 0-1 8, Kohl 0 0-0 0, Unruh 1 0-0 2, Vogts 9 2-3 22, Schlosser 1 0-0 2, Kaufman 1 2-4 4, Helms 7 0-2 14, Creed 6 1-1 14. Totals 34 6-3 77.

Ell-Saline 7 16 13 13 — 49

Moundridge 32 21 14 10 — 77

3-point goals—ES 3 (Johson 1, Loder 1, Trey.Peterson 1), M 3 (Vogts 2, Creed 1). Total fouls—ES 14, M 17. Fouled out—None.



Beloit 62, Sacred Heart 40

BELOIT (17-1, 11-0)

Cox 4-9 1-2 10, Palen 1-8 5-6 7, Smith 2-2 6-8 11, Thompson 2-4 0-0 4, Chandler 1-3 0-0 2, Budke 3-4 0-1 9, Gray 3-7 0-0 7, Mason 1-1 2-2 4, Eilert 2-4 0-0 6, Mong 0-0 0-0 0, Vahle 0-0 0-0 0, McQueen 1-1 0-0 2. Totals - 20-43 14-19 62.

SACRED HEART (13-5, 8-2)

Skidmore 6-18 6-6 21, Leners 0-6 4-6 4, Buckner 1-4 0-0 2, Herrenbruck 2-7 3-4 8, Mendez 2-2 1-2 5, Prendergast 0-0 0-1 0, Jackson Gormley 0-0 0-0 0, Gilliland 0-1 0-0 0, Jacob Gormley 0-0 0-0 0, Nouanlasy 0-0 0-0 0, Douglas 0-0 0-0 0, Richards 0-0 0-0 0. Totals - 11-38 14-19 40.

Beloit 12 16 12 22 — 62

Sacred Heart 10 10 13 7 — 40

3-point goals - B: 8-16 (Cox 1, Smith 1, Budke 3, Gray 1, Eilert 2); SH: 4-14 (Skidmore 3, Herrenbruck 1). Rebounds - B: 27 (Budke 5); SH: 29 (Leners 9). Turnovers - B: 9; SH: 14. Fouls - B: 16; SH: 21. Fouled out - Jackson Gormley, Leners.



LAKESIDE 63, WILSON 56

Lakeside 19 14 9 21 — 63

Wilson 19 13 14 10 — 56

Lakeside—Crawford 17, T.Schoen 1, Ca.Brown 10, Cunningham 3, Hake 4, Eberle 5, J.Schoen 6, Duskie 17.

Wilson—Soukup 5, Dlabal 21, Mermis 19, Kriley 7, Thielen 4.



SOLOMON 49, HERINGTON 36

Solomon 25 7 11 6 — 49

Herington 7 13 6 10 — 36

Solomon—Neilson 12, E.Hynes 6, Miller 3, Marfise 5, D.Hynes 6, Herbel 2, Fowles 7, Fiske 4, Kirby 4.

Herington—Jackson 6, Weber 2, Anschutz 15, Rutschman 5, Alexander 2, Pavek 5, Kickhaefer 1.



MINNEAPOLIS 59, REPUBLIC COUNTY 23

Minneapolis 10 19 17 13 — 59

Republic County 3 4 7 9 — 23

Minneapolis—Griffin 15, Ausherman 8, Pieschl 3, Moeckel 5, Allison 6, Freel 6, Watson 2, White 8, Davidson 2, Nichols 2, McCullick 2.

Republic County—Callaway 5, Fischer 1, Nutsch 3, Lapo 5, Hartner 4, Aurand 5.



BEREAN ACADEMY 70, BENNINGTON 32

Bennington 7 11 7 7 — 32

Berean Academy 20 20 18 12 — 70

Bennington—Ohlson 3, Stanley 5, Lovendahl 5, T.Stanley 9, Shipley 6, Hilbert 2, Ga.Brummett 2.

Berean Academy—Landis 3, Wiebe 13, Dugger 13, Koontz 5, Unruh 4, Vogt 14, Rust 8, Snook 8, Hoover 2.



COLBY 70, GOODLAND 45

Goodlnd 2 12 18 13 —

Colby 21 10 24 15 — 70

Goodland—Mull 3, Brumbaugh 6, Cole 20, Cure 6, Johnson 8, Wood 2.

Colby—Siruta 3, Kurth 2, Schippers 20, Slaven 3, Wahlmeier 2, Myers 3, Zerr 10, WInger 17, Stapp 10.



OSBORNE 56, SYLVAN-LUCAS 38

Osborne 18 8 11 19 — 56

Sylvan-Lucas 12 11 8 7 — 38

Osborne—S.Wolters 14, Stull 5, Dar.Holloway 34, Miller 3.

Sylvan-Lucas—Batchman 9, J.C.Huehl 11, Barrientes 6, Ja.Huehl 6, D.Rhudolph 2, Hitter 4.



ABILENE 53, HAYS 49

Hays 16 9 11 3 — 49

Abilene 14 18 7 14 — 53

Hays—Nennery 15, Krannawitter 8, McCrae 6, Swayne 13, Lummus 3, Adams 4.

Abilene—Davis 5, Bryson 2, Barbieri 8, Beetch 14, Mayden 12, Becker 6, Boyd 6.



CHAPMAN 62, ROCK CREEK 55

Chapman 16 14 9 24 — 62

Rock Creek 15 11 16 13 — 55

Chapman—Colskin 6, Jackson 30, Wasylk 18, Riegal 2, Lovett 4, Stroud 2.

Rock Creek—Whaley 2, Sturdy 2, Minihan 10, Zenger 29, Killingsworth 8, Hayes 2, Moser 1, Williams 1.



HILL CITY 76, LOGAN 47

Logan 12 12 12 11 — 47

Hill City 10 25 22 19 — 76

Logan—Daniels 14, Cruz 12, Ty.Kats 8, LeRoux 7, Tr.Kats 5, Sparks 1.

Hill City—Richmeier 17, McDowell 16, Blanks 12, Journigan 9, Brandyberry 8, McDowell 7, Watkins 4, Lindenman 2, Clark 1.



ST.JOHN’S-TIPTON 68, PIKE VALLEY 44

SJBT 13 18 23 14 — 68

Pike Valley 12 15 3 14 — 44

SJBT—Dameron 7, Dubbert 2, Towner 4, Palen 24, Perez 2, Gates 19, Schmitt 10.

Pike Valley—T.Garman 9, Russell 8, D.Garman 9, Reeves 9, Flavin 7, Benne 2.



MCPHERSON 53, BUHLER 34

Buhler 5 12 9 8 — 34

McPherson 6 15 12 20 — 53

Buhler—Sides 1, Dick 15, Schoenhoff 2, LeShore 6, Cook 6, McDowell 2, Hawkinson 2.

McPherson—Stuffelbean 8, M.Alexander 10, Hoppes 4, J.Alexander 22, Kinnamon 4, Cooper 2, Pyle 3.



ST. FRANCIS 61, CHEYLIN 47

St.Francis 16 13 14 18 — 61

Cheylin 15 6 5 21 — 47

St.Francis—Krein 8, Keller 6, C.Baxter 6, Sims 2, Dinkel 17, Hilt 2, J.Baxter 16, Johnson 2, Houtman 2.

Cheylin—Schields 23, Sabatka 4, McCarty 7, Gonzalez 9, Serrano 4.



ATWOOD 67, GOLDEN PLAINS 53

Golden Plains 13 15 14 11 — 53

Atwood 16 21 19 11 — 67

Golden Plains—J.Ritter 5, N.Ritter 6, Loya 1, Rush 13, Korte 15, Weese 11, Spresser 2.

Golden Plains—Chacon 24, Chvatol 2, Sanchez 3, Dixson 18, Martines 5, Hemel 4, Hurst 8, Olson 3.



THUNDER RIDGE 48, LINCOLN 32

Thunder Ridge 15 10 10 13 — 48

Lincoln 5 12 10 5 — 32

Thunder Ridge—Struckhoff 4, Bauman 8, Stauffer 1, Grauerholz 15, Gerung 2, reneberg 8, Seeman 6, Davis 4.

Lincoln—Huehl 3, Obermueller 5, Biggs 10, Good 3, O’Hare 8, C.O’Hare 3.